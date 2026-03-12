El a kezekkel A Gyűrűk Urától! Elijah Wood nem adja senkinek Frodó szerepét

Csorognak az információk az Andy Serkis-filmeket bővítő új A Gyűrűk Ura filmről, mely a The Hunt for Gollum (Vadászat Gollamra) címet viseli. Az, hogy Frodó és Gandalf régi szerepeikben térnek vissza, ma már egy igen erős nyílt titok. Ian McKellen egy rendezvényen lényegében kimondta, hogy mindketten visszatérnek majd az új filmben, melyet Elijah Wood azzal erősítette meg, hogy azt mondta: „egy varázslóban megbízhattok.” De mi a helyzet a többi karakterrel?

Arról még nem esett szó, hogy Sean Austin visszatér-e Samuként az új Gyűrűk Ura filmben (Fotó: NEW LINE PRODUCTIONS / Entertainment Pictures)

Elijah Wood biztosan nem adná másnak a saját szerepét A Gyűrűk Ura világában

A színész legutóbb a The Timesnak adott interjút, melyben elmondta, hogy bár hivatalosan nem mondhat semmit, Zsákos Frodó szerepét szeretné önmagának megtartani, amíg azt megteheti:

Semmiképp sem szeretném, hogy más játssza Frodót, amíg élek és képes vagyok eljátszani. Hivatalos bejelentések még nem voltak, de Ian McKellen tavaly kiengedte a szellemet a palackból. Így hát jó esély van rá. Hivatalosan nem mondhatok semmit, amíg nincs bejelentve, de azt elmondhatom, hogy nagyon örülök az új filmnek. Mindig izgalmas, amikor az emberek új filmötleteket lengetnek be Középföldére. Kicsit mindenki reménykedik, hogy megtartja majd az alapanyag integritását, de a történet szórakoztató. Az is nagyon jó, hogy újra együtt van a csapat.

Nem beszélve arról, hogy Elijah Wood állítólag már olvasta a forgatókönyvet és tetszett neki. Bár hivatalos megerősítés valóban nem történt, de ezek az apró infómorzsák szinte teljesen kizárják, hogy bárki más álljon Frodóként a kamera elé.

Elijah Wood már több interjújában is szinte szóról-szóra megemlítette, hogy visszatér a csapat. Ez olyan értelemben igaz, hogy a Gollamot alakító Andy Serkis színészként és rendezőként bizonyít újra, valamint forgatókönyvíróként Fran Walsh, Peter Jackson és Philippa Boyens visszatérnek, de a kreatív stábon kívül egyre valószínűbb, hogy a régi színészek közül kevesen térnek vissza. Például Viggo Mortensen még mindig neheztelhet a törött lábujja miatt, ugyanis bennfentes információk szerint őt nem láthatjuk újra, azonban a World of Reel értesülése szerint a Fehér Lótusz sztárja, Leo Woodall válthatja majd őt a szerepében.