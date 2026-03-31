Ilyen brutális sorozatgyilkosságokat rég láttunk: Meghűl a vér az ereinkben a Harry Holétól

Krimik terén a streamingóriás igen nagy bajban volt az elmúlt években, most azonban megérkezett a Harry Hole-sorozat. A Netflix végre jól árazta be magát, és felkérte a legendás skandináv krimiírót, Jo Nesbø-t, hogy dolgozza át saját regényeit, sőt producerként is bábáskodjon marcona nyomozója felett. A skandináv keményöklű Hercule Poirot-nak is beillő Harry Hole szériája feszült, olykor beteges és idegtépő 9 rész lett, de bárcsak ne szólt volna bele a Netflix a hosszába, ugyanis itt a kevesebb bizony több lett volna. Mindez persze a nézőket nem érdekelte, ugyanis masszívan befészkelte magát a Top 10-es lista első helyre a sorzat.
Harry Hole Netlfix sorozata igazi skandináv csemege
Háromévente jött egy zseniális Tőrbe ejtve film, de ezt leszámítva főként a „szegény ember Jo Nesbø-jaként” számon tartott Harlan Coben-adaptációk jelentették a kínálatot, most viszont ennél nagyobbat dobott a Netflix. Aki nem ismerné: Jo Nesbø Harry Hole nyomozója magának való, zárkózott, függőségekre hajlamos, és hatalmas tapasztalata van a sorozatgyilkosok terén. Ő az a rideg, negyvenes pasi, akinek jól áll a jeges skandináv táj és az éjszakai, zöldes égboltú Oslo szürke, modern, élesen vakító fényei. Tipikus magányos farkas, aki vagy a munkájától, vagy a piától függ, a kettő együtt ritkán megy neki, az emberi kapcsolatairól nem is beszélve. Nesbø nem bonyolította túl a karaktert, de Hole legalább két lépéssel az elkövetők előtt jár; olyan apró részleteket is kiszúr, amiktől még Columbónak is felszaladna a szemöldöke.
Hole figurája már korábban is vászonért kiáltott, ami 2017-ben meg is történt A hóember című filmben, ahol Michael Fassbender alakította. A színész remekül helytállt, ám a kaotikus film teljességgel nélkülözte a feszültséget, a logikai lyukait pedig egy érett ementáli is megirigyelte volna. Nesbø akkor megjárta Hollywooddal, kiadták a kezéből a kreatív kontrollt, ezért most úgy döntött: ő veszi kezébe a gyeplőt. A végeredmény szerencsére nem a nézőit teljesen hülyének néző Harlan Coban szériák színvonalán mozog, sőt ha a Netflix nem akar mindenáron plusz perceket nyerni a nézettségen, akkor ez 2026 legjobb sorozatai is lehetne, így viszont csak az egyik legjobb lesz.
A kevesebb több lett volna
Az összhatás néha csak a vágáson múlt. Az első részt leszámítva minden epizód után megkérdezzük: miért kell ebbe még hét-nyolc rész? Egy-egy feszült jelenet után ugyanis jön a kötelező „tízpercnyi Dallas”, amikor a széria már-már szappanoperába hajlik. Kilenc rész helyett 6-7 feszesebb epizóddal simán 2026 legjobb krimisorozata lehetne, így „csak” az egyik legjobb lesz. Az indítás viszont brutális: egyórányi tömény izgalom, ami kapásból három szálon indul el:
- egy vallási rituálék alapján ölő sorozatgyilkos,
- két rendőr macska-egér játéka,
- bandaháborúk és a norvég bürokrácia szürreális világa (ahol a járőröknek nincs lőfegyverük).
Ehhez jön Hole személyes drámája és az esélye egy új életre. Egyik legnagyobb ellenfele kollégája, Tom, akinek személyes oka van a gyűlöletre – ám akadnak helyzetek, amikor az ellenségekből szövetségeseknek kell válniuk.
Harry Hole nyomozó különös módszerei
A sorozat ügyesen váltogatja a fókuszt a szálak között, amik végül természetesen összeérnek. A 16-os karika ellenére az edzettebb nézők gyomra is megmordulhat, ugyanis ritkán látni ennyire naturalista erőszakot tévésorozatban. Tobias Santelmann Harry Holéként tökéletes: jól hozza a jóvágású, de szétesett zsarut. Joel Kinnamant is öröm végre skandináv gyökereihez közeli szerepben látni; Tomként zseniális, még a kínos pillanataiban is. Ritkán látni ennyire „3D-s”, egyszerre gyűlölhető és szánható figurát.
A Harry Holét kár lenne kihagyni, és minden esély megvan egy második évadra is, ugyanis ezt az ügyet tökéletesen lezárják, azonban a kietlen skandiniv világ tartogat még meglepetéseket Harry Hole számára
10/8,5
U.i.: A magyar szinkron kiváló, de egy nagy hibát elkövettek: az egyik legfontosabb szereplő hangját hanyagul torzították el, ami ront az élményen. Ez nem a színész, hanem a technikai megvalósítás hibája, így aki teheti, nézze eredeti hanggal!
A Harry Hole összes része elérhető a Netflix kínálatában.