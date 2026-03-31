Ilyen brutális sorozatgyilkosságokat rég láttunk: Meghűl a vér az ereinkben a Harry Holétól

Krimik terén a streamingóriás igen nagy bajban volt az elmúlt években, most azonban megérkezett a Harry Hole-sorozat. A Netflix végre jól árazta be magát, és felkérte a legendás skandináv krimiírót, Jo Nesbø-t, hogy dolgozza át saját regényeit, sőt producerként is bábáskodjon marcona nyomozója felett. A skandináv keményöklű Hercule Poirot-nak is beillő Harry Hole szériája feszült, olykor beteges és idegtépő 9 rész lett, de bárcsak ne szólt volna bele a Netflix a hosszába, ugyanis itt a kevesebb bizony több lett volna. Mindez persze a nézőket nem érdekelte, ugyanis masszívan befészkelte magát a Top 10-es lista első helyre a sorzat.

Harry Hole vagy az alkoholtól vagy a gyilkosságoktól függ Fotó: Netflix

Harry Hole Netlfix sorozata igazi skandináv csemege

Háromévente jött egy zseniális Tőrbe ejtve film, de ezt leszámítva főként a „szegény ember Jo Nesbø-jaként” számon tartott Harlan Coben-adaptációk jelentették a kínálatot, most viszont ennél nagyobbat dobott a Netflix. Aki nem ismerné: Jo Nesbø Harry Hole nyomozója magának való, zárkózott, függőségekre hajlamos, és hatalmas tapasztalata van a sorozatgyilkosok terén. Ő az a rideg, negyvenes pasi, akinek jól áll a jeges skandináv táj és az éjszakai, zöldes égboltú Oslo szürke, modern, élesen vakító fényei. Tipikus magányos farkas, aki vagy a munkájától, vagy a piától függ, a kettő együtt ritkán megy neki, az emberi kapcsolatairól nem is beszélve. Nesbø nem bonyolította túl a karaktert, de Hole legalább két lépéssel az elkövetők előtt jár; olyan apró részleteket is kiszúr, amiktől még Columbónak is felszaladna a szemöldöke.

Hole figurája már korábban is vászonért kiáltott, ami 2017-ben meg is történt A hóember című filmben, ahol Michael Fassbender alakította. A színész remekül helytállt, ám a kaotikus film teljességgel nélkülözte a feszültséget, a logikai lyukait pedig egy érett ementáli is megirigyelte volna. Nesbø akkor megjárta Hollywooddal, kiadták a kezéből a kreatív kontrollt, ezért most úgy döntött: ő veszi kezébe a gyeplőt. A végeredmény szerencsére nem a nézőit teljesen hülyének néző Harlan Coban szériák színvonalán mozog, sőt ha a Netflix nem akar mindenáron plusz perceket nyerni a nézettségen, akkor ez 2026 legjobb sorozatai is lehetne, így viszont csak az egyik legjobb lesz.