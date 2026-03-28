Brutális gyilkosságok a kietlen skandináv vidéken: Harry Hole keresi a tettest!

A múlt héten Joaquin Phoenix és Pedro Pascal balhéztak a koronavíruson, most a krimiké a főszerep. A legfrissebb streamingpremierek között ugyanis krimik és thrillerek várják a nézőket. Harry Hole vagy Lucky Luke? mindenki tud majd választani. A könnyedebb műfajok rajongói sem maradnak hoppon: a legnagyobb streamingszolgáltatók az év zenés filmje mellett egy legendás képregénybandita-sorozattal, valamint az idei év legjobb filmdrámájával is készülnek.

Jo Nesbø detektívje, Harry Hole a streamingen hasít

Hétvégi streamingpremierek, amiket kár lenne kihagyni, kezdjük a Harry Hole sorozattal

A világhírű skandináv krimiíró, Jo Nesbø leghíresebb figurája, Harry Hole Netflixen kapott külön sorozatot. A 9 részes szériában a számos sikerkönyv főszereplő detektívének egy minden eddiginél bonyolultabb esettel kell szembenéznie, miközben rituális gyilkosságsorozat rázza meg Oslót. A kiváló nyomozó mintázatok, a korrupció és saját démonainak hálójában küzd, hogy elkapja a gyilkost. A főszerepekben Tobias Santelmann, Joel Kinnaman és Pia Tjelta látható.