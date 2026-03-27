20 év után derült ki: Hugh Jackman nemet mondott a Harry Potter legfontosabb szerepére

Rozsomákként és a legnagyobb showmanként is imádjuk az 57 éves ausztrál színészt. Hugh Jackman sztárstátuszát az X-Men-filmek alapozták meg, ám akadt számos olyan szerep, amelyben sajnálatos módon nem láthattuk a szívtiprót.

Hugh Jackman izgalmas szerepet utasított vissza Fotó: RW / RW/MediaPunch

Hugh Jackman-filmek, amik nélküle készültek el

Chicago

A gerinctelen sztárügyvédjéd szerepét nagyon szerette volna eljátszani Hugh

Hugh Jackman musicalszerepei legalább annyira híresek, mint az X-Men-filmek – gondoljunk csak A nyomorultakra, A legnagyobb showmanre vagy a már streamingfelületen is látható Song Sung Blue című alkotásra. Az első X-Men után komolyan esélyes volt Billy Flynn, a nemet nem ismerő sztárügyvéd szerepére a világ legsikeresebb musicaljei között számon tartott Chicagóban, Renée Zellweger és az ismét egyre többet dolgozó Catherine Zeta-Jones mellett. Egyeztetési problémákra hivatkoztak, de a pletykák szerint a két színésznő mellé egy még nagyobb húzónevet akartak, így került a képbe Richard Gere, aki meglepően jó volt a szerepben.