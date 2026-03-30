Juttassam börtönbe a gyerekemet? Minden szülő rémálmát éli meg Rosamund Pike

Tavaly szintén az NT streamingen volt látható az év legsokkolóbb színházi előadsából készült film korunk Meryl Streepje, azaz Jodie Comer főszereplésvel. A Prima Facie írónője Suzie Miller Inter Alia című következő darabja nem engedte el a #metoo és a nemi erőszak témakörét, de amíg a Comer nevével fémjelezett előadás azóta sokat idézett: „Nézzen jobbra! Nézzen balra! Háromból egy nővel megtörtént!” kérdést vetette fel, addig a Rosamund Pike főszereplésével készült Inter Alia azt vizsgálja: mi van, ha a te gyereked azaz egyed, aki a bizonyos háromból egy nővel megtette a legszörnyűbb bűnt, ami elkövethető?

Rosamund Pike az Inter Alia rocksztár bírónője (Fotó: NT)

Az Inter Alia Rosamund Pike Tour de Force-a

Suzie Miller a világszerte sikeres Prima Facie című egyszereplős darabjával (amely hazánkban Az ártatlanság vélelme címmel fut a Centrál Színházban Martinovics Dorinával) igen magasra tette a lécet. Ott egy ügyvédnőt láttunk, aki predátorokat véd, és akinek egy férfiak uralta világban kell helytállnia, miközben sikerei ellenére lenézik munkáscsaládi háttere és neme miatt. Mit tesz egy karrierista nő ilyenkor? Férfiként viselkedik: hajnalig partizik, iszik és kétes viszonyokba bonyolódik. De mi van akkor, ha egy nap ő ül az áldozat székében, és az erőszaktevő pont az egyik, tökéletes pedigrével rendelkező kollégája? A #metoo botrány óta világszerte visszatérő kérdés a jogászok körében: hogyan bizonyítható egy ilyen bűncselekmény, és még inkább, mit tesz az áldozatért a jog, illetve milyen eszközöket vethet be a védelem?

Olyan rövid volt a ruhája! Kihívó a sminkje! Biztosan akarta!

Ezek azok a mondatok, amikért az Inter Alia bírónője, Jessica Parks tárgyalótermében nincs kegyelem: a nő igazi rocksztárként tarolja le a hímsoviniszta védőügyvédeket. A negyvenes nő Anglia egyik legelismertebb bírója, szakmája egyik legjobbja. Jessica emellett anya és feleség; ott van mellette a még mindig sármos, néha dacos gyerekre emlékeztető férje, a szintén jogász Michael, valamint a felnőttkor küszöbén álló, az ingét sem találó, a „mamahotel” mintapéldányaként élő fiuk, Harry. Jessica számtalan fronton próbál helytállni, miközben a körülötte lévő férfiak lassan minden energiáját elszívják, de látszólag mindent megugrik. Tökéletes bíró, vadmacska feleség, odaadó anya, persze a maga módján. Parks bírónő ugyanis annyira a szakmája szabályai szerint él, hogy még egy Call of Duty játékból is képes jogi procedúrát csinálni. A történet első fele akár a Született feleségek jogász-kiadása is lehetne, tele önmarcangolással és flashbackekkel, amelyekben Jessica felidézi azokat a pillanatokat, amikor élete különböző színterei összecsúsztak.