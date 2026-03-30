Juttassam börtönbe a gyerekemet? Minden szülő rémálmát éli meg Rosamund Pike

Tavaly szintén az NT streamingen volt látható az év legsokkolóbb színházi előadsából készült film korunk Meryl Streepje, azaz Jodie Comer főszereplésvel. A Prima Facie írónője Suzie Miller Inter Alia című következő darabja nem engedte el a #metoo és a nemi erőszak témakörét, de amíg a Comer nevével fémjelezett előadás azóta sokat idézett: „Nézzen jobbra! Nézzen balra! Háromból egy nővel megtörtént!” kérdést vetette fel, addig a Rosamund Pike főszereplésével készült Inter Alia azt vizsgálja: mi van, ha a te gyereked azaz egyed, aki a bizonyos háromból egy nővel megtette a legszörnyűbb bűnt, ami elkövethető?
Az Inter Alia Rosamund Pike Tour de Force-a
Suzie Miller a világszerte sikeres Prima Facie című egyszereplős darabjával (amely hazánkban Az ártatlanság vélelme címmel fut a Centrál Színházban Martinovics Dorinával) igen magasra tette a lécet. Ott egy ügyvédnőt láttunk, aki predátorokat véd, és akinek egy férfiak uralta világban kell helytállnia, miközben sikerei ellenére lenézik munkáscsaládi háttere és neme miatt. Mit tesz egy karrierista nő ilyenkor? Férfiként viselkedik: hajnalig partizik, iszik és kétes viszonyokba bonyolódik. De mi van akkor, ha egy nap ő ül az áldozat székében, és az erőszaktevő pont az egyik, tökéletes pedigrével rendelkező kollégája? A #metoo botrány óta világszerte visszatérő kérdés a jogászok körében: hogyan bizonyítható egy ilyen bűncselekmény, és még inkább, mit tesz az áldozatért a jog, illetve milyen eszközöket vethet be a védelem?
Olyan rövid volt a ruhája! Kihívó a sminkje! Biztosan akarta!
Ezek azok a mondatok, amikért az Inter Alia bírónője, Jessica Parks tárgyalótermében nincs kegyelem: a nő igazi rocksztárként tarolja le a hímsoviniszta védőügyvédeket. A negyvenes nő Anglia egyik legelismertebb bírója, szakmája egyik legjobbja. Jessica emellett anya és feleség; ott van mellette a még mindig sármos, néha dacos gyerekre emlékeztető férje, a szintén jogász Michael, valamint a felnőttkor küszöbén álló, az ingét sem találó, a „mamahotel” mintapéldányaként élő fiuk, Harry. Jessica számtalan fronton próbál helytállni, miközben a körülötte lévő férfiak lassan minden energiáját elszívják, de látszólag mindent megugrik. Tökéletes bíró, vadmacska feleség, odaadó anya, persze a maga módján. Parks bírónő ugyanis annyira a szakmája szabályai szerint él, hogy még egy Call of Duty játékból is képes jogi procedúrát csinálni. A történet első fele akár a Született feleségek jogász-kiadása is lehetne, tele önmarcangolással és flashbackekkel, amelyekben Jessica felidézi azokat a pillanatokat, amikor élete különböző színterei összecsúsztak.
Anya vagy bíró?
A „sznob szülői értekezletnek” induló Inter Alia azonban merész fordulatot vesz: egy házibuli után a házaspár fiát, Harryt nemi erőszakkal vádolja meg egy lány. A fiú tagad, bár az arcán lévő karmolásnyom nem segíti a helyzetét. Nemrég még pici, sárga kabátos kisfiú volt, most pedig egy felnőtt férfi, aki erőszakot követett el? Egy szülő legrosszabb rémálma elevenedik meg, amely jelenetről jelenetre mélyül. A zseniális Rosamund Pike a rocksztár bíróból egy olyan anyává válik, aki az egész anyaságát, nőiségét és feminista nevelési elveit kérdőjelezi meg. Lassan képtelen a fia szemébe nézni, mert nem tudja, hogy az ártatlan tekintet mögött egy erőszaktevő lapul-e. És ha igen, jön a következő kérdés: hogy jutott idáig a gyerek? Mit rontott el a szülő? Jó példát mutattunk? Letiltottuk az összes pornóoldalt? Megtanítottuk tisztelni a nőket?
Az egyre tragikusabb fordulatokat vevő sztori egy ponton már nem a fiúról, hanem két negyvenes-ötvenes felnőtt traumájáról szól, akik hiába értelmiségi jogászok, egy olyan korban nőttek fel, ahol mások voltak a „játékszabályok”. A férjet alakító Jamie Glover egy jelenetben veszíti el minden dominanciáját, amivel korábban uralni próbálta a helyzetet és a feleségét is. Csenevész kisfiúvá válik, aki kimondja a darab legfontosabb mondatát:
Legyél az anyja, b*zd meg, ne a bírója!
Talán ez a mondat indít el valamit Jessicában, ami nemcsak a jogba vetett hitét, de saját morális értékeit is alapjaiban rendíti meg.
Sokkoló végkifejlet
Suzie Miller nem sablonos befejezést írt, amit még élettelibbé tesz a Harryt alakító Jasper Talbot és Pike kettőse. Anyának és fiának együtt kell szembenéznie a sokkoló igazsággal és a felelősséggel vagy mégsem? Az írónő és Pike (aki talán soha nem volt még ennyire jó sem filmen, sem színpadon) itt még egy hatalmas gyomrost bevisz a nézőnek. Az Inter Alia nem könnyű 100 perc, de minden pillanata aranyat ér, még ha kicsit lassan is indul. Hibátlan mű, amely a Prima Facie-hez hasonlóan remélhetőleg nagy utat jár be, és fontos kérdéseket vet fel. Ritka, amikor egy író egymás után két modern mesterművet alkot, de Suzie Millernek sikerült.
10/10
Az Inter Alia az NT streamingszolgáltatón tekinthető meg.