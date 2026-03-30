Hollywood újrakezdői: 60 felett robbantak be újra ezek a dívák!

Évtizedekig kisebb szerepekben láttuk őket, esetleg a színpadon alakítottak nagyot, vagy 40-50 felett elfeledkezett róluk az álomgyár? Jamie Lee Curtis színésznő csupán egy név, aki hosszú ideig ült a filmes világ kispadján, hogy 60 felett újra berobbanjon a köztudatba, és jobban ragyogjon, mint fénykorában. Mutatjuk Hollywood híres újrakezdő díváit, akik a korral tényleg nemesedtek!

Jamie Lee Curtis filmjeivel hatvan felett lett újra sikeres

Számtalan horrorfilm után a magyar származású színésznő karrierje a kétezeres évek közepén komolyan megrekedt, és leginkább sikertelen vígjátékokban és méltán elfeledett filmekben szerepelt. 2018-ban nemcsak a 60. születésnapját ünnepelte, de a második belépőjét Hollywoodba, ugyanis az újragondolt Halloween című horrorfolytatás óriási siker lett. Gyorsan trilógia is lett belőle, de az igazi siker ezután jött, a The Danielsek multiverzumokat is bemutató, teljesen agyament filmjében, a Minden, mindenhol, mindenkor című moziban, amelyben egy adóhivatali munkást játszott, aki a kung-fuban is jártas, és olykor virsliujjai vannak. Az alakításáért Oscar-díjat kapott a színésznő, aki idén lesz 68 éves, saját produkciós céget alapított, és jelenleg Jamie Lee Curtis és Nicole Kidman a Scarpetta című sorozatban bizonyítják tehetségüket.