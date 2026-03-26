Reese Witherspoon és Jennifer Aniston között szent a béke: újra összefogott a két díva

A vártnál sokkal hamarabb ásta el a tévés csatabárdot a két színésznő. Jennifer Aniston és Reese Witherspoon 2019 óta „frenemy-k” a képernyőn, az Apple TV+ legnépszerűbb sorozatában. A The Morning Show nemcsak a média sokszor kegyetlen világát mutatja be, hanem a két műsorvezető nem mindennapi barátságát is: hol ellenségek, hol legjobb barátnők, de egy biztos, egy jó ügyért bármikor összefognak! Az új szezon forgatása megkezdődött, sőt kiderült pár új név is, akik a következő tíz részben bizonyosan megkavarják a szálakat a UBN társaságnál és a főhőseink szívében is.

Jennifer Aniston színészi bravúrja folytatódik

A két tévés, Alex és Bradley túl van már egy #MeToo-botrányon, néhány szerelmi csalódáson, a munkanélküliségen, sőt egyikük még egy fehéroroszországi hadifogságon is. A két harcias amazon kalandjai azonban tovább folytatódnak, miközben az őket foglalkoztató tévétársaság, a UBN újabb változások előtt áll. A sikerszéria új szereplői között található a Dumb és Dumber filmekből ismert Jeff Daniels, aki egy Lukas nevű milliárdos gurut alakít. A Gyilkos a házban harmadik évadából, és A Grace klinika nemrég visszatérő Jackson Averyjeként ismert Jesse Williams is feltűnik: a szívtipró egy Vernon nevű férfit játszik, aki a csatorna új hírigazgatója lesz. Mellettük a Bajos csajok énekes-sztárja, Reneé Rapp is csatlakozott a stábhoz; ő a reggeli műsor új, feltörekvő csillagát, Samanthát alakítja.

A hírek szerint a széria jól ismert arcai mind visszatérnek: az imádnivalóan intrikus Coryt alakító Billy Crudup mellett Nicole Beharie, Karen Pittman, Nestor Carbonell és a szívdöglesztő Jon Hamm is látható lesz, utóbbi az Aniston karakteréhez fűződő, Elon Muskra hajazó technológiai milliárdos szerepében. A streamingóriás már egy kis videót is közölt az első forgatási napról!

Jennifer Aniston a Jóbarátok sikere óta nem kapott ekkora figyelmet, mint a nevével fémjelzett sorozat miatt; alakításáért többek között elnyerte a Screen Actors Guild-díjat is. A premier dátumáról még nincs hír, de a szokásos nyári forgatás helyett már tavasszal nekiláttak az alkotók. Így nem kizárt, hogy a két évvel ezelőtti, szeptemberi premierhez képest 2025-ben vagy 2026-ban a vártnál hamarabb láthatjuk Alex és Bradley kalandjait.