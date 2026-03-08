Durván összekapott Julia Roberts és Brad Pitt: állt a bál körülöttük!

Gore Verbinski rendezőt a legtöbben a Karib-tenger kalózai című film direktoraként ismerik Hollywoodban, ám a Johnny Depp-féle kalandfilm előtt egy igen érdekes alkotással robbant be a köztudatba. A mexikói két főszerepére ráadásul Brad Pitt és Julia Roberts szerződött le, amire már eleve nagyjából a fél világ felkapta a fejét. A furcsa romantikus krimi még furcsább és feszültebb forgatásáról kiderült a legnagyobb titok, miszerint a két világsztár nagyon nem jött ki egymással.

Julia Roberts és Brad Pitt alig látta egymást a forgatáson (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)

Julia Roberts A mexikói forgatásán csípte fel a férjét

Aki nem ismerné, annak a sztori röviden: Jerry kisstílű tolvaj, akit a maffia és a barátnője, Samantha is nyomaszt. A gengszterek egy híres fegyvert akarnak tőle, míg a csaja ki akarja adni az útját, ha nem hagy fel a bűnözéssel. Amíg Jerry megszerzi a fegyvert, addig a nőt egy filozofikus lelkű fogdmeg elrabolja, ezzel csak bonyolítva az amúgy is szürreális és kusza szálakat.

Nem Mexikóban forgatták a film nagy részét, bár a történet ott játszódik. A forgatás Las Vegasban, Los Angelesben és Kaliforniában forgott.

forgott. A forgatókönyvet J. H. Wyman kifejezetten Brad Pitt stílusára írta.

kifejezetten Brad Pitt stílusára írta. Julia Roberts eredetileg nemet mondott a szerepre, mert túl furcsának találta a forgatókönyvet, de később Pitt kérésére mégis csatlakozott.

Robert Pitt miatt mondott igent (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)

A két főszereplő alig forgatott együtt, a film nagy részében külön jelenetekben szerepelnek.

Ennek ellenére állítólag nagyon rosszat tett a kapcsolatuknak a közös munka. A stáb szerint nem véletlen, hogy a filmben kevés közös jelenetük van.

A pletykák szerint mindenki tudta, hogy nincs köztük különösebb kémia, ezért a jelenetek nagy részét külön vették fel. Roberts csak 6 hetet volt hajlandó forgatni, míg Pitt hónapokra elköteleződött, így mindent a színésznő allűrjeihez kellett igazítani. A díva 20 millió dollárt kapott, míg Pitt feleannyit a munkáért, ami szintén szúrta a szemét. Julia ráadásul itt jött össze a film operatőrével, Danny Moderrel, így sokak szerint inkább a szerelmi életével volt elfoglalva, mintsem a forgatással.

Julia Roberts ajánlotta James Gandolifinit a szerepre (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)