Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Julia Roberts

Durván összekapott Julia Roberts és Brad Pitt: állt a bál körülöttük!

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Negyed évszázaddal ezelőtt született meg a világ legfurcsább romantikus filmje. Brad Pitt és Julia Roberts kapcsolatát azonban megsínylette a forgatás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Julia RobertsDanny ModerJames GandolfiniA mexikóiBrad Pitt

Gore Verbinski rendezőt a legtöbben a Karib-tenger kalózai című film direktoraként ismerik Hollywoodban, ám a Johnny Depp-féle kalandfilm előtt egy igen érdekes alkotással robbant be a köztudatba. A mexikói két főszerepére ráadásul Brad Pitt és Julia Roberts szerződött le, amire már eleve nagyjából a fél világ felkapta a fejét. A furcsa romantikus krimi még furcsább és feszültebb forgatásáról kiderült a legnagyobb titok, miszerint a két világsztár nagyon nem jött ki egymással. 

Julia Roberts, 2001; The Mexican. Original Film Title: The Mexican, PICTURED: BRAD PITT, JULIA ROBERTS, Composer: Alan Silvestre, Director: Gore Verbinski, IN CAST: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J. K Simmons, Bob Balaban, Richard Coca
Julia Roberts és Brad Pitt alig látta egymást a forgatáson (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)

Julia Roberts A mexikói forgatásán csípte fel a férjét

Aki nem ismerné, annak a sztori röviden: Jerry kisstílű tolvaj, akit a maffia és a barátnője, Samantha is nyomaszt. A gengszterek egy híres fegyvert akarnak tőle, míg a csaja ki akarja adni az útját, ha nem hagy fel a bűnözéssel. Amíg Jerry megszerzi a fegyvert, addig a nőt egy filozofikus lelkű fogdmeg elrabolja, ezzel csak bonyolítva az amúgy is szürreális és kusza szálakat. 

  • Nem Mexikóban forgatták a film nagy részét, bár a történet ott játszódik. A forgatás Las Vegasban, Los Angelesben és Kaliforniában forgott.
  • A forgatókönyvet J. H. Wyman kifejezetten Brad Pitt stílusára írta.
  • Julia Roberts eredetileg nemet mondott a szerepre, mert túl furcsának találta a forgatókönyvet, de később Pitt kérésére mégis csatlakozott.
2001; The Mexican. Original Film Title: The Mexican, PICTURED: JULIA ROBERTS, Composer: Alan Silvestre, Director: Gore Verbinski, IN CAST: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J. K Simmons, Bob Balaban, Richard Coca
Robert Pitt miatt mondott igent (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)
  • A két főszereplő alig forgatott együtt, a film nagy részében külön jelenetekben szerepelnek.
  • Ennek ellenére állítólag nagyon rosszat tett a kapcsolatuknak a közös munka. A stáb szerint nem véletlen, hogy a filmben kevés közös jelenetük van.
    A pletykák szerint mindenki tudta, hogy nincs köztük különösebb kémia, ezért a jelenetek nagy részét külön vették fel. Roberts csak 6 hetet volt hajlandó forgatni, míg Pitt hónapokra elköteleződött, így mindent a színésznő allűrjeihez kellett igazítani. A díva 20 millió dollárt kapott, míg Pitt feleannyit a munkáért, ami szintén szúrta a szemét. Julia ráadásul itt jött össze a film operatőrével, Danny Moderrel, így sokak szerint inkább a szerelmi életével volt elfoglalva, mintsem a forgatással. 
2001; The Mexican. Original Film Title: The Mexican, PICTURED: JULIA ROBERTS, JAMES GANDOLFINI, Composer: Alan Silvestre, Director: Gore Verbinski, IN CAST: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J. K Simmons, Bob Balaban, Richard Coca
Julia Roberts ajánlotta James Gandolifinit a szerepre (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)
  • A címszereplő pisztolyt a kellékesek legalább öt különböző verziót készítették el. 
  • Gore Verbinski sokszor hagyta, hogy a színészek szabadon alakítsák a párbeszédeket. Pitt élt vele, Julia Roberts nem szerette ezt a módszert.
  • A film igazi meglepetése a néhai James Gandolfini jelenetei voltak. A Maffiózók azóta elhunyt sztárja a kritikusok szerint ellopta a showt. Eredetileg a figura sokkal sötétebb és komor volt. 
  • Rettenetes nehezen zajlott a forgatás. Brutális hőségben dolgoztak, Brad Pitt többször napszúrást kapott, a por sokszor tönkretette a kamerákat, több autó is lerobbant a sivatagi jeleneteknél, így a stábnak külön vízszállító kamionokat kellett bérelnie.
  • A kosztümösök direkt túlméretezett, bénácska ruhákat adtak Pittre, hogy lúzernek tűnjön.
2001; The Mexican. Original Film Title: The Mexican, PICTURED: BRAD PITT, JULIA ROBERTS, Composer: Alan Silvestre, Director: Gore Verbinski, IN CAST: Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J. K Simmons, Bob Balaban, Richard Coca
Feszült volt a forgatás, de utána rendeződött a kapcsolatuk (Fotó: DREAMWORKS / Entertainment Pictures)
  • Pitt kaszkadőr nélkül dolgozott, maga vezette az autót. Egy alkalommal kis híján durva balesetet szenvedett egy sziklánál. 
  • A zenét Alan Silvestri komponálta.
  • A film címét sokan félreértették, sokan azt hitték, Pitt karakterére utal, valójában a pisztoly neve.
  • A film utólag kultfilmmé vált, 2001-ben vegyes kritikákat kapott. 
  • 57 millióból forgatták, 147 milliót hozott, ami szolid sikernek minősült. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!