Durván összekapott Julia Roberts és Brad Pitt: állt a bál körülöttük!

Gore Verbinski rendezőt a legtöbben a Karib-tenger kalózai című film direktoraként ismerik Hollywoodban, ám a Johnny Depp-féle kalandfilm előtt egy igen érdekes alkotással robbant be a köztudatba. A mexikói két főszerepére ráadásul Brad Pitt és Julia Roberts szerződött le, amire már eleve nagyjából a fél világ felkapta a fejét. A furcsa romantikus krimi még furcsább és feszültebb forgatásáról kiderült a legnagyobb titok, miszerint a két világsztár nagyon nem jött ki egymással.
Julia Roberts A mexikói forgatásán csípte fel a férjét
Aki nem ismerné, annak a sztori röviden: Jerry kisstílű tolvaj, akit a maffia és a barátnője, Samantha is nyomaszt. A gengszterek egy híres fegyvert akarnak tőle, míg a csaja ki akarja adni az útját, ha nem hagy fel a bűnözéssel. Amíg Jerry megszerzi a fegyvert, addig a nőt egy filozofikus lelkű fogdmeg elrabolja, ezzel csak bonyolítva az amúgy is szürreális és kusza szálakat.
- Nem Mexikóban forgatták a film nagy részét, bár a történet ott játszódik. A forgatás Las Vegasban, Los Angelesben és Kaliforniában forgott.
- A forgatókönyvet J. H. Wyman kifejezetten Brad Pitt stílusára írta.
- Julia Roberts eredetileg nemet mondott a szerepre, mert túl furcsának találta a forgatókönyvet, de később Pitt kérésére mégis csatlakozott.
- A két főszereplő alig forgatott együtt, a film nagy részében külön jelenetekben szerepelnek.
- Ennek ellenére állítólag nagyon rosszat tett a kapcsolatuknak a közös munka. A stáb szerint nem véletlen, hogy a filmben kevés közös jelenetük van.
A pletykák szerint mindenki tudta, hogy nincs köztük különösebb kémia, ezért a jelenetek nagy részét külön vették fel. Roberts csak 6 hetet volt hajlandó forgatni, míg Pitt hónapokra elköteleződött, így mindent a színésznő allűrjeihez kellett igazítani. A díva 20 millió dollárt kapott, míg Pitt feleannyit a munkáért, ami szintén szúrta a szemét. Julia ráadásul itt jött össze a film operatőrével, Danny Moderrel, így sokak szerint inkább a szerelmi életével volt elfoglalva, mintsem a forgatással.
- A címszereplő pisztolyt a kellékesek legalább öt különböző verziót készítették el.
- Gore Verbinski sokszor hagyta, hogy a színészek szabadon alakítsák a párbeszédeket. Pitt élt vele, Julia Roberts nem szerette ezt a módszert.
- A film igazi meglepetése a néhai James Gandolfini jelenetei voltak. A Maffiózók azóta elhunyt sztárja a kritikusok szerint ellopta a showt. Eredetileg a figura sokkal sötétebb és komor volt.
- Rettenetes nehezen zajlott a forgatás. Brutális hőségben dolgoztak, Brad Pitt többször napszúrást kapott, a por sokszor tönkretette a kamerákat, több autó is lerobbant a sivatagi jeleneteknél, így a stábnak külön vízszállító kamionokat kellett bérelnie.
- A kosztümösök direkt túlméretezett, bénácska ruhákat adtak Pittre, hogy lúzernek tűnjön.
- Pitt kaszkadőr nélkül dolgozott, maga vezette az autót. Egy alkalommal kis híján durva balesetet szenvedett egy sziklánál.
- A zenét Alan Silvestri komponálta.
- A film címét sokan félreértették, sokan azt hitték, Pitt karakterére utal, valójában a pisztoly neve.
- A film utólag kultfilmmé vált, 2001-ben vegyes kritikákat kapott.
- 57 millióból forgatták, 147 milliót hozott, ami szolid sikernek minősült.