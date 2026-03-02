100 éves lett a magyar komolyzene világhírű nagysága

Kerek egy évszázada látta meg a napvilágot a világhírű magyar művész. Kurtág György zeneszerző életműve páratlan, a jeles alkalomból illetve a a Kurtág-töredékek című dokumentum film kapcsán összegyűjtöttük az idős mesterről a legérdekesebb tudnivalókat.

Kurtág György 100 éves lett Fotó: NFI

Kurtág György 100 éve született

Egy városban született Drakulával

A ma Romániához tartozó bánsági városban, Lugoson született Kurtág Zoltán és Weiszberger Blanka gyermekeként. Ez a Temes partján fekvő kisváros egy másik híres magyart is adott a világnak: a Hollywoodban Drakula szerepével ikonná vált Lugosi Béla még a művésznevébe is belefoglalta szülővárosát.

Kurtág György Bartók Béla örököse

Fő hangszere egész életében a zongora volt, amelyen ötéves korában kezdett el játszani. A temesvári zeneiskolában Kardos Margit volt a zongoratanára, aki korábban magától Bartóktól tanult. Kurtág György később zeneszerzői életművében is Bartók örökségéből indult ki, és lépett onnan tovább, nem feledve gyökereit sem. Még 2009-ben is bemutatott Washingtonban, a Kongresszusi Könyvtár felkérésére egy Bartók előtt tisztelgő művet.

Útlevél nélkül szökött át a déli magyar határon

A második világháború lezárulása utáni zűrzavaros hónapokban szökött át a magyar határon hivatalos okmányok nélkül, amelyekért később még egyszer vissza kellett szöknie. Mindezt azért tette, hogy felvételizhessen a budapesti Zeneakadémiára, illetve hogy később megkezdhesse tanulmányait zongoraművészként és zeneszerzőként egyaránt.

Dokumentumfilm készült az életéről Fotó: NFI

Tanítványai is világhírűek

A Zeneakadémia a diplomázása után is fontos maradt Kurtág György életében. 1967-től kezdve több mint két évtizeden át tanított az intézményben, és olyan világhírű művészek kerültek ki a keze alól, mint Kocsis Zoltán, Schiff András vagy Szenthelyi Miklós.

Nemcsak a szerelem, de a zene is összekötötte a feleségével

1947-ben házasodott össze Kinsker Márta zongoraművésszel, aki felvette a férje nevét, és évtizedeken át nemcsak a magánéletben lett a társa, hanem a zenei pályáján is. A művek ihletőjeként, múzsájaként, első véleményezőjeként és első számú előadójaként is jelentős szereplője az életműnek Kurtág Márta, aki 2019-ben hunyt el.