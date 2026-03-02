100 éves lett a magyar komolyzene világhírű nagysága

Kerek egy évszázada látta meg a napvilágot a világhírű magyar művész. Kurtág György zeneszerző életműve páratlan, a jeles alkalomból illetve a a Kurtág-töredékek című dokumentum film kapcsán összegyűjtöttük az idős mesterről a legérdekesebb tudnivalókat.
Kurtág György 100 éve született
Egy városban született Drakulával
A ma Romániához tartozó bánsági városban, Lugoson született Kurtág Zoltán és Weiszberger Blanka gyermekeként. Ez a Temes partján fekvő kisváros egy másik híres magyart is adott a világnak: a Hollywoodban Drakula szerepével ikonná vált Lugosi Béla még a művésznevébe is belefoglalta szülővárosát.
Kurtág György Bartók Béla örököse
Fő hangszere egész életében a zongora volt, amelyen ötéves korában kezdett el játszani. A temesvári zeneiskolában Kardos Margit volt a zongoratanára, aki korábban magától Bartóktól tanult. Kurtág György később zeneszerzői életművében is Bartók örökségéből indult ki, és lépett onnan tovább, nem feledve gyökereit sem. Még 2009-ben is bemutatott Washingtonban, a Kongresszusi Könyvtár felkérésére egy Bartók előtt tisztelgő művet.
Útlevél nélkül szökött át a déli magyar határon
A második világháború lezárulása utáni zűrzavaros hónapokban szökött át a magyar határon hivatalos okmányok nélkül, amelyekért később még egyszer vissza kellett szöknie. Mindezt azért tette, hogy felvételizhessen a budapesti Zeneakadémiára, illetve hogy később megkezdhesse tanulmányait zongoraművészként és zeneszerzőként egyaránt.
Tanítványai is világhírűek
A Zeneakadémia a diplomázása után is fontos maradt Kurtág György életében. 1967-től kezdve több mint két évtizeden át tanított az intézményben, és olyan világhírű művészek kerültek ki a keze alól, mint Kocsis Zoltán, Schiff András vagy Szenthelyi Miklós.
Nemcsak a szerelem, de a zene is összekötötte a feleségével
1947-ben házasodott össze Kinsker Márta zongoraművésszel, aki felvette a férje nevét, és évtizedeken át nemcsak a magánéletben lett a társa, hanem a zenei pályáján is. A művek ihletőjeként, múzsájaként, első véleményezőjeként és első számú előadójaként is jelentős szereplője az életműnek Kurtág Márta, aki 2019-ben hunyt el.
Fontos helyszíne életének Franciaország
Először 1957-ben jutott el Párizsba, ahol a következő két évben Marianne Stein irányításával tanult, és látogatta Darius Milhaud, valamint Olivier Messiaen óráit is. Ez az időszak döntő hatással volt zeneszerzői gondolkodására. Később rendszeresen hívták fellépni és tanítani Franciaországba, majd 1993 és 2015 között feleségével Bordeaux mellett éltek.
Az irodalom az egyik fő ihletője
Kurtág György személyes barátságot ápolt Pilinszky Jánossal, akinek verseit meg is zenésítette. József Attila, Tandori Dezső, Franz Kafka vagy Dalos Rimma művei is ihletforrásul szolgáltak egy-egy darabja számára.
Megkapta a „zenei Nobel-díjat”
Kiemelkedő zeneszerzői életművét világszerte díjak sokaságával ismerték el. Kétszeres Kossuth-díjas, többszörös Erkel-díjas, elnyerte a Herder-díjat, a Feltrinelli-díjat, a Rolf Schock-díjat és a Wolf-díjat is. Budapest és Ferencváros díszpolgára, és 1998-ban megkapta az Ernst von Siemens-díjat, amelyet gyakran a „zenei Nobel-díjként” emlegetnek. 2024 óta egy kisbolygó, az 550942 Kurtág is az ő nevét viseli.
Nem születésnapi bulija van, hanem születésnapi fesztiválja
Kurtág György 100. születésnapja alkalmából több héten át tartó programsorozat zajlik olyan helyszíneken, mint a BMC Music Center, a Zeneakadémia, a Magyar Zene Háza vagy a Művészetek Palotája. Ennek keretében még egy Kurtág-ősbemutatóra is sor kerül, hiszen az idős mester 2023 és 2025 között is komponált: egy egyfelvonásos új operát. A Die Stechardin című mű szóló szopránra írott monodráma, „a 18. század végi német polihisztor, Georg Christoph Lichtenberg fiatalon elhunyt szerelmének letisztult, érzékeny monológja. Üzenet a túlvilágról. Igazi időskori remekmű.”
Mozifilmben is megismerkedhetsz vele
Szintén a születésnap alkalmából kerül a mozikba Nagy Dénes dokumentumfilmje Kurtág Györgyről, amely nem a hagyományos portréfilmes megközelítést alkalmazza, és a Kurtág-töredékek címet viseli.