Titkos szerepet kapott Meryl Streep az év legjobb filmjében, Ryan Gosling poénja miatt!

Egy improvizációnak köszönhetően kapott munkát a 76 éves legenda az év eddigi legjobb filmjében. Meryl Streep A Hail Mary-küldetésben kapott szerepet, igaz, ezt csak azok élvezhetik, akik az eredeti, angol verzióban tekintik meg a filmet, amely alig másfél héttel a bemutatója után már több mint 300 millió dollárt termelt világszerte.
Meryl Streep Ryan Gosling poénja miatt kapott munkát
Streep a szerepe szerint egy mesterséges intelligencia hangját adja, amely - spoiler! - az idegen Rockyval tud kommunikálni. A történet egy pontján a Gosling által alakított karakter a hangok között válogat, és ezek közül az egyik, a háromszoros Oscar-díjas legendáé.
A Hail Mary-küldetés két rendezője, Phil Lord és Christopher Miller utólag vette fel a színésznő szövegét; Streep a felkérést a főszereplő Ryland Grace-t alakító Ryan Goslingnak köszönheti. Történt ugyanis, hogy Gosling az egyik forgatási napon improvizált egy poént:
Meryl Streep bármire képes
– hangzik el Gosling szájából. Ekkor jutott eszükbe a direktoroknak: mi lenne, ha felkérnék Streepet erre a szinkronszerepre?
Meryl Streep millió változatban
A színésznő örömmel vette a felkérést, alig pár óra alatt rögzítették az „Emberi Rocky” szerepét. A sztár saját bevallása szerint majd’ egymillió különböző verziót rögzített a mondataiból, hogy a stáb válogathasson közülük a kulcsfontosságú jelenethez.
Meryl Streep box office rekorder lett 76 évesen
Keveseknek tűnt fel, de Streep hetek óta uralja a hangjával az amerikai és a világmozik bevételi listáit. A Hail Mary-küldetés két hete vezeti a toplistákat, és úgy tűnik, még egy-két hétig nem lesz igazi kihívója. A második helyen hetek óta a Pixar egyik legjobb filmje, az Agyugrász áll, amely március első hetében vezette a listákat. Az animációs film szintén 300 millió dollárt gyűjtött össze, többek között Streepnek köszönhetően, aki a Rovarkirálynő hangját adja. A sztár hasít, és április végén szinte biztosan újra a bevételi listák élére kerül, ugyanis Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2-ben tér vissza a dinókkal viaskodó Anne Hathaway és Emily Blunt oldalán. Az aol.com információi szerint a sikerfilm alsó hangon 55 millió dollárral indíthat, de sokan a 80–100 millió dolláros nyitást sem tartják lehetetlennek, az összebevételét pedig 400-600 millió dollár közé becslik. Korábban soha nem volt példa arra, hogy egy nyolcvanhoz közelítő színésznő hónapokig uralja a toplistákat. Úgy tűnik, Meryl Streep nemcsak az Oscar-jelölések tekintetében rekorder.
A Hail Mary-küldetésben és az Agyugrászban a Nemzet művésze, Bánsági Ildikó adja Streep figuráinak a hangját, míg a Pradában az első részben is remeklő Borbás Gabi lesz Miranda Presley magyar hangja.
A Hail Mary-küldetés és az Agyugrász jelenleg is elérhető a magyar mozikban, Az örödg Pradát visel 2. április 30-án érkezik a magyar vásznakra.