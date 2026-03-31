Titkos szerepet kapott Meryl Streep az év legjobb filmjében, Ryan Gosling poénja miatt!

Egy improvizációnak köszönhetően kapott munkát a 76 éves legenda az év eddigi legjobb filmjében. Meryl Streep A Hail Mary-küldetésben kapott szerepet, igaz, ezt csak azok élvezhetik, akik az eredeti, angol verzióban tekintik meg a filmet, amely alig másfél héttel a bemutatója után már több mint 300 millió dollárt termelt világszerte.

Meryl Streep örömmel adta a hangját a szerephez (Fotó: imdb.com)

Meryl Streep Ryan Gosling poénja miatt kapott munkát

Streep a szerepe szerint egy mesterséges intelligencia hangját adja, amely - spoiler! - az idegen Rockyval tud kommunikálni. A történet egy pontján a Gosling által alakított karakter a hangok között válogat, és ezek közül az egyik, a háromszoros Oscar-díjas legendáé.

A Hail Mary-küldetés két rendezője, Phil Lord és Christopher Miller utólag vette fel a színésznő szövegét; Streep a felkérést a főszereplő Ryland Grace-t alakító Ryan Goslingnak köszönheti. Történt ugyanis, hogy Gosling az egyik forgatási napon improvizált egy poént:

Meryl Streep bármire képes

– hangzik el Gosling szájából. Ekkor jutott eszükbe a direktoroknak: mi lenne, ha felkérnék Streepet erre a szinkronszerepre?

Meryl Streep millió változatban

Ryan Gosling poénja hozott munkát Streepnek (Fotó: imdb.com)

A színésznő örömmel vette a felkérést, alig pár óra alatt rögzítették az „Emberi Rocky” szerepét. A sztár saját bevallása szerint majd’ egymillió különböző verziót rögzített a mondataiból, hogy a stáb válogathasson közülük a kulcsfontosságú jelenethez.

Meryl Streep box office rekorder lett 76 évesen

Keveseknek tűnt fel, de Streep hetek óta uralja a hangjával az amerikai és a világmozik bevételi listáit. A Hail Mary-küldetés két hete vezeti a toplistákat, és úgy tűnik, még egy-két hétig nem lesz igazi kihívója. A második helyen hetek óta a Pixar egyik legjobb filmje, az Agyugrász áll, amely március első hetében vezette a listákat. Az animációs film szintén 300 millió dollárt gyűjtött össze, többek között Streepnek köszönhetően, aki a Rovarkirálynő hangját adja. A sztár hasít, és április végén szinte biztosan újra a bevételi listák élére kerül, ugyanis Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2-ben tér vissza a dinókkal viaskodó Anne Hathaway és Emily Blunt oldalán. Az aol.com információi szerint a sikerfilm alsó hangon 55 millió dollárral indíthat, de sokan a 80–100 millió dolláros nyitást sem tartják lehetetlennek, az összebevételét pedig 400-600 millió dollár közé becslik. Korábban soha nem volt példa arra, hogy egy nyolcvanhoz közelítő színésznő hónapokig uralja a toplistákat. Úgy tűnik, Meryl Streep nemcsak az Oscar-jelölések tekintetében rekorder.