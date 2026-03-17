Kurt Russell

Minden karakterében ikonikus: 75 éves lett Kurt Russell, íme a legjobb filmjei

Legjobb filmjei John Carpenter és Quentin Tarantino iránymutatása alatt készültek. A világsztár Kurt Russell remek filmeket tudhat mögött.
Egy igazi kőszikla, aki a filmjeiben nem ismer kegyelmet. Kurt Russell Hollywood alfahímje, akit legtöbbször — ha nem mindig — hasonló szerepekben láthattunk a filmjeiben, de mégsem lehet megunni. Cikkünkből kiderül, hogy ez a szerep nem csak kényelmes számára, de a filmvilág néhány kitűnő filmjében is sikeresen tudta kamatoztatni.

A Kurt Russell-filmekben a sztár mindig kifejezetten maszkulin karaktereket hoz magával (Fotó: TheImageDirect.com/TIDNY-104)
  • Kurt Russell 75 éves lett
  • Egyik legjobb filmje sajnos pénzügyi bukás lett az E.T. miatt
  • Az Aljas nyolcas valóban hideg környezetben játszódott, ahol csak Tarantinonak volt meleg ruhája.

Ezek a 75 éves Kurt Russell legjobb filmjei

A dolog

A John Carpenter-filmek misztikus horrorja abszolút állja az idő próbáját. Az a fajta film, amely nem áll meg az öncélú szörny-undormányok látványánál, hanem képes az utolsó pillanatig elgondolkodtatni a nézőket. Ebben a filmben Kurt Russell karaktere, R.J. MacReady egy sarkvidéki kutatóállomás vezetője, melyet egy olyan idegen lény fertőz meg, ami képes az áldozatainak az alakját és hangját felvenni. Még a film végén sem lehetünk benne teljesen biztosak, hogy a túlélők közül valaki űrlény-e emberi testben. Ennio Morricone zenéje képes fenntartani ezt a feszültséget, jóllehet a film nem teljesített túl jól a kasszáknál 1982-es debütálásakor — és ezért sokan Steven Spielberg E.T. filmjét okolják, hisz az emberek inkább azt a sci-fit nézték meg helyette.

Prod DB © Universal Pictures / DR THE THING (THE THING) de John Carpenter 1982 USA avec Kurt Russell lance flamme, dynamite
Kurt Russell filmjei kiállják az idő próbáját (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

Menekülés New Yorkból

Ez a film az első kollaboráció Kurt Russell és John Carpenter között. A film egy elképzelt jövőben játszódik, ahol Snake Plissken karakterének ki kell szabadulnia a börtönné alakított Manhattanből. Az alacsony költségvetésű film igazi kultklasszikus lett, Kurt Russell szemfedős karakterére azóta is vissza-visszautalnak különböző paródiákban, filmekben, videójátékokban. Érdekes lehet, hogy az eredeti karakter nem volt vak a fél szemére, ergo nem volt ténylegesen szüksége a szemfedőre… egyszerűen menő volt és ennyi. A filmből folytatás is készült Menekülés Los Angelesből címmel.

Jul 10, 1981; New York, NY, USA; Actor KURT RUSSELL stars as Snake Plissken in the John Carpenter written and directed sci-fi thriller, 'Escape from New York.' Mandatory Credit: Photo by AVCO Embassy Pictures/ZUMA Press. (©) Copyright 1981 by Courtesy of AVCO Embassy Pictures
Kurt Russell egyik legikonikusabb fizimiskája (Fotó: AVCO Embassy Pictures / Courtesy of AVCO Embassy Picture)

Halálbiztos

A Quentin Tarantino-filmek egyik legmegosztóbb darabja. A Halálbiztos a Robert Rodriguezzel készült kétrészes horrormozinak, a Grindhouse-nak a második felvonása. Ebben a filmben Kurt Russell egy kaszkadőrt játszik, aki egy elpusztíthatatlan autóval terrorizál fiatal és gyanútlan lányokat. A film karcos, néhol hibás képi világa szándékosan lett eltorzítva, hogy a hetvenes évek mozis hangulatát idézze vissza. Igaz, hogy a film maga nem lett kultikus siker, de Kurt Russell fenomenális játéka a hidegvérű gyilkológép szerepében mégis sokat adott a végeredményhez.

Aljas nyolcas

Ha pedig Tarantino, nem mehetünk el az egyik legkedveltebb filmje mellett sem. A rendező a Django elszabadul után szeretett volna egy havas western filmet csinálni. Ebben a filmben egy hatalmas hóvihar miatt a szereplők egy kis ház menedékébe kényszerülnek, azzal a tervvel, hogy utána a fejvadászt alakító Kurt Russell akasztásra szánt foglyát továbbszállítsa. Az Aljas nyolcasban látható hideg környezet csöppet sem filmes trükk, a hófödte Sziklás-hegységben forgatták, a színészek enyhén hőszigetelő ruhákat kaptak. Mindezt úgy, hogy Tarantino kényelmes vastag kabátban irányította az embereket.

RELEASE DATE: December 30, 2015 TITLE: The Hateful Eight STUDIO: Double Feature Films DIRECTOR: Quentin Tarantino PLOT: In the dead of a Wyoming winter, a bounty hunter and his prisoner find shelter in a cabin currently inhabited by a collection of nefarious characters PICTURED: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh.
Az Aljas nyolcas forgatásán egy valódi, ritka, felbecsülhetetlen értékű 150 éves gitár is eltört (Fotó: Double Feature Films/NORTHFOTO)

 

 

