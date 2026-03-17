Minden karakterében ikonikus: 75 éves lett Kurt Russell, íme a legjobb filmjei

Egy igazi kőszikla, aki a filmjeiben nem ismer kegyelmet. Kurt Russell Hollywood alfahímje, akit legtöbbször — ha nem mindig — hasonló szerepekben láthattunk a filmjeiben, de mégsem lehet megunni. Cikkünkből kiderül, hogy ez a szerep nem csak kényelmes számára, de a filmvilág néhány kitűnő filmjében is sikeresen tudta kamatoztatni.

A dolog

A John Carpenter-filmek misztikus horrorja abszolút állja az idő próbáját. Az a fajta film, amely nem áll meg az öncélú szörny-undormányok látványánál, hanem képes az utolsó pillanatig elgondolkodtatni a nézőket. Ebben a filmben Kurt Russell karaktere, R.J. MacReady egy sarkvidéki kutatóállomás vezetője, melyet egy olyan idegen lény fertőz meg, ami képes az áldozatainak az alakját és hangját felvenni. Még a film végén sem lehetünk benne teljesen biztosak, hogy a túlélők közül valaki űrlény-e emberi testben. Ennio Morricone zenéje képes fenntartani ezt a feszültséget, jóllehet a film nem teljesített túl jól a kasszáknál 1982-es debütálásakor — és ezért sokan Steven Spielberg E.T. filmjét okolják, hisz az emberek inkább azt a sci-fit nézték meg helyette.

Menekülés New Yorkból

Ez a film az első kollaboráció Kurt Russell és John Carpenter között. A film egy elképzelt jövőben játszódik, ahol Snake Plissken karakterének ki kell szabadulnia a börtönné alakított Manhattanből. Az alacsony költségvetésű film igazi kultklasszikus lett, Kurt Russell szemfedős karakterére azóta is vissza-visszautalnak különböző paródiákban, filmekben, videójátékokban. Érdekes lehet, hogy az eredeti karakter nem volt vak a fél szemére, ergo nem volt ténylegesen szüksége a szemfedőre… egyszerűen menő volt és ennyi. A filmből folytatás is készült Menekülés Los Angelesből címmel.

Halálbiztos

A Quentin Tarantino-filmek egyik legmegosztóbb darabja. A Halálbiztos a Robert Rodriguezzel készült kétrészes horrormozinak, a Grindhouse-nak a második felvonása. Ebben a filmben Kurt Russell egy kaszkadőrt játszik, aki egy elpusztíthatatlan autóval terrorizál fiatal és gyanútlan lányokat. A film karcos, néhol hibás képi világa szándékosan lett eltorzítva, hogy a hetvenes évek mozis hangulatát idézze vissza. Igaz, hogy a film maga nem lett kultikus siker, de Kurt Russell fenomenális játéka a hidegvérű gyilkológép szerepében mégis sokat adott a végeredményhez.