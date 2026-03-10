Hamarabb jönnek a leharcolt házasok, mint gondoltuk: mutatjuk, mikor érkezik a Négy évszak második évada!

A házasság hatalmas szívás, láthattuk tavaly magunk is a sikersorozat mind a nyolc epizódjában. A Netflix Négy évszak című sorozata meglepetéssiker volt tavaly nyáron a streamingóriáson. A Tina Fey és Steve Carell nevével reklámozott széria – dacára annak, hogy csak egy évadosra tervezték – akkora siker volt, hogy a Netflix berendelte a következő évadot. Nos, úgy tűnik, kivételesen nem kell két évet várni, ahogy a platform sorozatainál szokás, sőt, szinte már két hónapot sem, ugyanis kiderült a Négy évszak második évadának premierdátuma.

Alig két hónap és itt a Négy évszak folytatása (Fotó: Netflix)

Négy évszak Steve Carell nélkül tér vissza

Igen, akik látták az első évadot (spoiler!), tudják, hogy a komikus figurája egy balesetben meghal, ám élete és tettei nem múlnak el nyomtalanul, amiről barátai, volt neje és ifjú, új kedvese is gondoskodnak a második szezonban. A producerként és íróként is tevékenykedő Tina Fey szerencsére fél év alatt össze tudta hívni a sorozat többi főszereplőjét, és még tavaly ősszel felvettek újabb nyolc epizódot.

A hírek szerint Steve Carell nem tér vissza (Fotó: Netflix)

A formátum maradt, vagyis a cselekmény továbbra is egy baráti társaság életét és közös nyaralásait követi nyomon az év négy szakaszában, középpontba állítva a barátságot, a szerelmet és az életközepi válságokat. Fey furcsa és unalmas férje szerepében visszatér Will Forte, valamint az Oscar-jelölt Colman Domingo, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani és Erika Henningsen is.

Tina Fey újabb nyolc részt készített (Fotó: Netflix)

A Netflix a tegnapi nap során néhány képet adott ki az új szezonról, illetve bejelentette, hogy május 28-án debütál az új szezon összes része a streamingplatformon. Egy újabb kirobbanó siker esetén nem kizárt, hogy harmadszor is visszatérhetnek kedvenc középkorú párjaink, akik új akadályokkal néznek szembe a „B-oldalon”. Emlékezet, hogy tavaly nyáron még a Te című pszichothriller utolsó évadát is beelőzte Fey és Carell komédiája, ami rendesen meglepett mindenkit.