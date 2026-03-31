Ez a sorozat lenne az új Kamaszok? Három flúgos nő uralja a Netflixet hetek óta

Úgy tűnik a Netflix új hobbija, hogy februárra meghagy egy úgynevezett sleeper-hitet, vagyis valami kis költségvetésű, nem nagy sztárokat felvonultató, olcsóbb sorozatot, ami hatalmas siker lesz. Tavaly ez a minden szülő rémálmának is beillő Kamaszok című széria volt idén úgy tűnik, a Belfastból a mennybe című Netflix-széria lesz az.
Netflix-sorozat: a kevesebb több?
Úgy tűnik, a Netflix streamingszolgáltató egyre többet invesztál az ilyen kisebb, európai alkotásokba. Nézzük csak meg a spanyol szériáikat, amelyek folyamatosan sikert sikerre halmoznak! Az angol és ír sorozatok szintén remekelnek: gondoljunk csak a tavalyi Kamaszok című szériára, amely még a mai napig is sorra nyeri a díjakat. Idén egy különös hibriddel rukkolt elő a szolgáltató: a Belfastból a mennybe olyan, mintha a Hatalmas kis hazugságokat összekeverték volna a világ egyik legviccesebb sorozatával, a Bolhafészekkel. Az egyesülés igazán sikeres lett, ugyanis ilyen kellemes poénokkal és teljesen váratlan fordulatokkal operáló krimi-vígjátékot rég láttunk.
Netflix siker: a három flúgos ír nő
Adott három barátnő, akik húsz évvel a középiskola után is jóban maradtak: Saoirse krimisorozat-író, Robyn, a háromgyerekes luxusfeleség, aki mindig az idegösszeomlás szélén áll, valamint Dara, aki közel a negyvenhez sem tudott az életképtelen családjáról leszakadni. Hármójukat egy tinikori közös titok és rejtélyes barátnőjük, Greta köti össze, aki egy banális balesetben meghal. De vajon tényleg baleset történt?
A három barátnő útnak indul, azonban rémisztő családtagok, egy idegen hulla, egy túl szexi rendőr, egy Dolly Parton-mániás bérgyilkos és egy plasztik Barbie-babaszerű, pszichopata kislány is keresztezi az útjukat. Leírni is nehéz, ép ésszel végigcsinálni egy ilyen kalandot pedig pláne – mondanunk sem kell, hogy hősnőinknek sem sikerül, legnagyobb örömünkre.
Phoebe Waller-Bridge volt a prototípusa a mai modern Bridget Jonesoknak: lehetnek házasok, szinglik vagy éppen elköteleződni képtelenek, de olyan feminista öniróniával kezelik az életet, ami miatt nem lehet őket nem szeretni még akkor is, amikor teljesen zakkantak. Ilyen a három hősnőnk is, akik két poén között éppen egy gyilkosságba keverednek bele, gázolnak halálra valakit, és akkor még Jézus is bekavar nekik.
A Belfastból a mennybe kissé elnagyolt világára rá kell hangolódni, de akik szeretik a brit és ír humort, azok nem fognak csalódni: egy-egy résznél átlagosan tízpercenként kaptunk röhögőgörcsöt a poénoktól. Szerencsére a krimiszál rovására nem ment a humor; a történet önmagában is elég csavaros ahhoz, hogy elvigyen egy nyolcrészes szériát, de így még kevésnek is érezzük. Ritka érzés, amikor egy amúgy ennyire kerek történetet még tovább néznénk, sőt kívánjuk a lelkünk mélyén a folytatást – dacára annak, hogy biztosan nem lenne már ugyanolyan a sztori.
Krimi vagy vígjáték a Belfastból a mennybe?
Mindkettő egy nagy adag drámával és egy kis „girl powerrel” megfűszerezve. Ugyanis a széria alkotója Lisa McGee még arra is gondolt, hogyan lehetne a mai, modern nők problémáit belecsempészni a sztoriba, mint karrier, anyaság, elköteleződés vagy éppen a családról való leválás. Roisin Gallagher, Sinéad Keenan és Caoilfhionn Dunne három kifejezetten izgalmas arc, akiket eddig sajnos nem láthattunk nagyjátékfilmekben. Reméljük, a sorozat sikere után sok-sok jó ajánlatot kapnak, ugyanis kivételes komikusi képességeik vannak, miközben még a legszürreálisabb helyzetekbe is képesek drámaiságot vinni.
A Belfastból a mennybe az év első, és reméljük, nem utolsó nagy meglepetés Netflix sorozata.
A Belfastból a mennybe minden része elérhető a Netflix kínálatában.