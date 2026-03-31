Netflix

Ez a sorozat lenne az új Kamaszok? Három flúgos nő uralja a Netflixet hetek óta

Fergeteges krimikomédia, igazi ír-angol humorral. A Netflix legújabb sorozata, a Belfastból a mennybe hetek óta a magyar toplistán feszít.
Úgy tűnik a Netflix új hobbija, hogy februárra meghagy egy úgynevezett sleeper-hitet, vagyis valami kis költségvetésű, nem nagy sztárokat felvonultató, olcsóbb sorozatot, ami hatalmas siker lesz. Tavaly ez a minden szülő rémálmának is beillő Kamaszok című széria volt idén úgy tűnik, a Belfastból a mennybe című Netflix-széria lesz az. 

Netflix
A Netflix sorozatának három flúgos főszereplője (Fotó: Netflix)

Netflix-sorozat: a kevesebb több?

Úgy tűnik, a Netflix streamingszolgáltató egyre többet invesztál az ilyen kisebb, európai alkotásokba. Nézzük csak meg a spanyol szériáikat, amelyek folyamatosan sikert sikerre halmoznak! Az angol és ír sorozatok szintén remekelnek: gondoljunk csak a tavalyi Kamaszok című szériára, amely még a mai napig is sorra nyeri a díjakat. Idén egy különös hibriddel rukkolt elő a szolgáltató: a Belfastból a mennybe olyan, mintha a Hatalmas kis hazugságokat összekeverték volna a világ egyik legviccesebb sorozatával, a Bolhafészekkel. Az egyesülés igazán sikeres lett, ugyanis ilyen kellemes poénokkal és teljesen váratlan fordulatokkal operáló krimi-vígjátékot rég láttunk.

Veszélyes figurák vadásznak rájuk (Fotó: Netflix)

Netflix siker: a három flúgos ír nő

Adott három barátnő, akik húsz évvel a középiskola után is jóban maradtak: Saoirse krimisorozat-író, Robyn, a háromgyerekes luxusfeleség, aki mindig az idegösszeomlás szélén áll, valamint Dara, aki közel a negyvenhez sem tudott az életképtelen családjáról leszakadni. Hármójukat egy tinikori közös titok és rejtélyes barátnőjük, Greta köti össze, aki egy banális balesetben meghal. De vajon tényleg baleset történt?

A három barátnő útnak indul, azonban rémisztő családtagok, egy idegen hulla, egy túl szexi rendőr, egy Dolly Parton-mániás bérgyilkos és egy plasztik Barbie-babaszerű, pszichopata kislány is keresztezi az útjukat. Leírni is nehéz, ép ésszel végigcsinálni egy ilyen kalandot pedig pláne – mondanunk sem kell, hogy hősnőinknek sem sikerül, legnagyobb örömünkre.

How To Get To Heaven From Belfast. (L to R) Bronagh Gallagher as Brooker, Shauna Bray as Midwife, Saoirse Monica Jackson as Feeney. Cr. Courtesy of Netflix/Christopher Barr © 2025
Nem mindenki cuki, hiába tűnik annak valaki (Fotó: Netflix)

Phoebe Waller-Bridge volt a prototípusa a mai modern Bridget Jonesoknak: lehetnek házasok, szinglik vagy éppen elköteleződni képtelenek, de olyan feminista öniróniával kezelik az életet, ami miatt nem lehet őket nem szeretni még akkor is, amikor teljesen zakkantak. Ilyen a három hősnőnk is, akik két poén között éppen egy gyilkosságba keverednek bele, gázolnak halálra valakit, és akkor még Jézus is bekavar nekik.

A Belfastból a mennybe kissé elnagyolt világára rá kell hangolódni, de akik szeretik a brit és ír humort, azok nem fognak csalódni: egy-egy résznél átlagosan tízpercenként kaptunk röhögőgörcsöt a poénoktól. Szerencsére a krimiszál rovására nem ment a humor; a történet önmagában is elég csavaros ahhoz, hogy elvigyen egy nyolcrészes szériát, de így még kevésnek is érezzük. Ritka érzés, amikor egy amúgy ennyire kerek történetet még tovább néznénk, sőt kívánjuk a lelkünk mélyén a folytatást – dacára annak, hogy biztosan nem lenne már ugyanolyan a sztori.

Krimi vagy vígjáték a Belfastból a mennybe?

Zseniális a három főszereplője a Belfastból a mennybe című szériának (Fotó: Netflix9

Mindkettő egy nagy adag drámával és egy kis „girl powerrel” megfűszerezve. Ugyanis a széria alkotója Lisa McGee még arra is gondolt, hogyan lehetne a mai, modern nők problémáit belecsempészni a sztoriba, mint karrier, anyaság, elköteleződés vagy éppen a családról való leválás. Roisin Gallagher, Sinéad Keenan és Caoilfhionn Dunne három kifejezetten izgalmas arc, akiket eddig sajnos nem láthattunk nagyjátékfilmekben. Reméljük, a sorozat sikere után sok-sok jó ajánlatot kapnak, ugyanis kivételes komikusi képességeik vannak, miközben még a legszürreálisabb helyzetekbe is képesek drámaiságot vinni.

A Belfastból a mennybe az év első, és reméljük, nem utolsó nagy meglepetés Netflix sorozata.

A Belfastból a mennybe minden része elérhető a Netflix kínálatában. 

 

 

 

