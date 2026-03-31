Ez a sorozat lenne az új Kamaszok? Három flúgos nő uralja a Netflixet hetek óta

Úgy tűnik a Netflix új hobbija, hogy februárra meghagy egy úgynevezett sleeper-hitet, vagyis valami kis költségvetésű, nem nagy sztárokat felvonultató, olcsóbb sorozatot, ami hatalmas siker lesz. Tavaly ez a minden szülő rémálmának is beillő Kamaszok című széria volt idén úgy tűnik, a Belfastból a mennybe című Netflix-széria lesz az.

A Netflix sorozatának három flúgos főszereplője (Fotó: Netflix)

Netflix-sorozat: a kevesebb több?

Úgy tűnik, a Netflix streamingszolgáltató egyre többet invesztál az ilyen kisebb, európai alkotásokba. Nézzük csak meg a spanyol szériáikat, amelyek folyamatosan sikert sikerre halmoznak! Az angol és ír sorozatok szintén remekelnek: gondoljunk csak a tavalyi Kamaszok című szériára, amely még a mai napig is sorra nyeri a díjakat. Idén egy különös hibriddel rukkolt elő a szolgáltató: a Belfastból a mennybe olyan, mintha a Hatalmas kis hazugságokat összekeverték volna a világ egyik legviccesebb sorozatával, a Bolhafészekkel. Az egyesülés igazán sikeres lett, ugyanis ilyen kellemes poénokkal és teljesen váratlan fordulatokkal operáló krimi-vígjátékot rég láttunk.

Veszélyes figurák vadásznak rájuk (Fotó: Netflix)

Netflix siker: a három flúgos ír nő

Adott három barátnő, akik húsz évvel a középiskola után is jóban maradtak: Saoirse krimisorozat-író, Robyn, a háromgyerekes luxusfeleség, aki mindig az idegösszeomlás szélén áll, valamint Dara, aki közel a negyvenhez sem tudott az életképtelen családjáról leszakadni. Hármójukat egy tinikori közös titok és rejtélyes barátnőjük, Greta köti össze, aki egy banális balesetben meghal. De vajon tényleg baleset történt?

A három barátnő útnak indul, azonban rémisztő családtagok, egy idegen hulla, egy túl szexi rendőr, egy Dolly Parton-mániás bérgyilkos és egy plasztik Barbie-babaszerű, pszichopata kislány is keresztezi az útjukat. Leírni is nehéz, ép ésszel végigcsinálni egy ilyen kalandot pedig pláne – mondanunk sem kell, hogy hősnőinknek sem sikerül, legnagyobb örömünkre.

Nem mindenki cuki, hiába tűnik annak valaki (Fotó: Netflix)

Phoebe Waller-Bridge volt a prototípusa a mai modern Bridget Jonesoknak: lehetnek házasok, szinglik vagy éppen elköteleződni képtelenek, de olyan feminista öniróniával kezelik az életet, ami miatt nem lehet őket nem szeretni még akkor is, amikor teljesen zakkantak. Ilyen a három hősnőnk is, akik két poén között éppen egy gyilkosságba keverednek bele, gázolnak halálra valakit, és akkor még Jézus is bekavar nekik.