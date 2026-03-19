Nicole Kidmant nem lehet csak úgy megcsókolni! A világ legdögösebb pasijának is nemet mondott

A hollywoodi díváknak számos sztárallűrjük van, amit tucatnyi stábtag és asszisztens is nehezen elégít ki. A hírek szerint Nicole Kidman színésznőnek nincsenek extrém kérései a stáb és a kollégái irányába, azonban nála is van olyan szabály, amiből nem enged. Az Oscar-díjas ausztrál díva a sikersorozat, a Hatalmas kis hazugságok forgatását állíttatta le egy falafel miatt.

A mostanában az Amazon Prime Scarpetta című szériájában szereplő Kidman a legendás sorozatban egy bántalmazott, kétgyermekes anyukát alakít, akinek a férjét Alexander Skarsgård játssza. A szériában számos intim jelenetet forgattak a csókolózástól kezdve a durva, erőszakos szexjelenetekig bezárólag. A két világsztár első csókjelenete azonban katasztrofálisra sikerült, sőt le is kellett állítani miatta a forgatást. Kiderült ugyanis, hogy ebédszünet után jött a felvétel, és a 49 éves skandináv szívtipró az egyik kedvenc ételét, egy falafelt fogyasztott el, ami elég intenzív ízeket és fűszereket tartalmaz.

A felvételek folytatásánál Kidman megérezte az étel erős szagát partnere leheletén, és meg kellett állniuk. Kidman mindig érzékeny volt az erős leheletre, így megkérte kollégáját, hogy az intim jelenetek forgatásánál kerülje az erős ételek fogyasztását. Skarsgård tanult a hibából. Nehéz elképzelni, hogy a sztár csókjáért ne állnának sorba rajongók milliói, de egy erős falafel után érthető volt Kidman kérése, ugyanis egy-egy forgatási napon akár hosszú órákon át kell intim közelségben lenniük.

Szerencsére a falafel nem ölte meg a kémiát a két színész között, ugyanis a sorozattörténelem egyik legizgalmasabb párosát alkották meg. A 2017-es filmes díjátadókon mindketten taroltak: az Emmy- és a Golden Globe-díjat is elnyerték hátborzongató alakításukért. A Hatalmas kis hazugságok harmadik évadának forgatása a pletykák szerint idén elkezdődhet az eredeti szereplőgárdával, vagyis újra láthatjuk Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley és Zoë Kravitz „nagy ötösét”.