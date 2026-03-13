Epilepsziás rohamot kapunk Jamie Lee Curtistől: pusztítóak Nicole Kidmannel!

Scarpetta házassága is rejt titkokat (Fotó: Amazon Prime)

A párhuzamos idősík valóban indokolt, de a múltban sokkal több dolog történik a széria nagy részében, mint a jelenben. Dramaturgiailag ez nem szerencsés, emiatt a Scarpetta sokszor olyan hatást kelt, mint egy kábeltévés krimisorozat folytatásos epizódja, amibe sok színes és fontosnak tűnő mellékszereplőt tettek, hogy kitöltsék a jelenben zajló események ürességét. Ezeket az üresjáratokat extra decibelen zúgó családi traumákkal, egy már-már rémisztő gyászfolyamat bemutatásával és nem kevés párkapcsolati drámával fűszerezték meg. Talán a kevesebb több lett volna ebből, viszont a jelenkori krimiszálat lehetett volna fokozni, ugyanis a Scarpetta emiatt sem tud kiemelkedő lenni, maximum egy nagyon tisztességes iparosmunka.

Jamie Lee Curtis durván lejátssza Kidmant (Fotó: Amazon Prime)

Nicole Kidman és Jamie Lee Curtis párosa pusztító

A másik nagy hiba sajnos Kidman. Értjük, hogy brutálisan dacol a gravitációval és az évekkel, de a szemén és a már említett Pápai Erika szinkronján kívül a színésznő meglepően egysíkú és unalmas Scarpetta szerepében. A fiatalkori énjét alakító Rosy McEwennek is több babér jut, mint az Oscar-díjas sztárnak, aki a zsíros haj és a ballonkabát ellenére sajnos ugyanazzá a tengerparti házban bort vedelő, titkokat rejtegető nővé vált, akiket az elmúlt 10 évben nonstop játszott. Scarpetta nem díva, hanem egy boncmester, selyemkesztyűvel pedig nem belezünk. Kidman még egy nagy hibát elkövetett: Jamie Lee Curtist választotta partnerének. A 68 éves színésznő ugyanis meg mert öregedni, sőt, ki is figurázza önmagát az életben vagy a vásznon, ha kell. Dorothy nem sok, hanem rengeteg, persze ennek is megvan a maga oka. A ruháitól és a rettenetesen harsány stílusától epilepsziás rohamot kapunk, a nővérek közti állandó ordibálás és feszültség alatt pedig muszáj levennünk a hangerőt, mert ilyen volumenen még nem hallottunk nőket üvölteni sorozatban. Curtis nagyon lopja a show-t, pedig igazából ő az a figura, aki a legkevésbé köthető a fő cselekményhez.