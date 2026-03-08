Hallatni akarták a hangjukat! 5 nő, akik megváltoztatták a világot

Számos világmegváltó asszony történetét dolgozta fel már Hollywood az utóbbi évtizedek során. A nemzetközi nőnap alkalmából most öt olyan nőt és az életük alapján készült filmeket mutatunk be, akik „kisemberként” értek el hatalmas változásokat.
Nőnapi filmek Julia Robertsszel és Sally Fielddel
Norma Rae
Az 1979-es film Crystal Lee Sutton igaz történetén alapul. Az egyedülálló, kétgyermekes anya egy gyárban dolgozik, ahol számos egészségkárosító szer kerül a munkások szervezetébe. A kollégák egészsége drasztikusan romlik, a cég mégsem tesz semmit az érdekükben. A filmben Norma nem hagyja magát, és visszavág a férfiaknak, akik csak „női hisztinek” tartják a felszólalásait. Szakszervezetet szervez, és az amerikai női munkajogok egyik legnagyobb szószólójává válik, aki nők millióinak életét változtatta meg. Field Oscar-díjat kapott az alakításáért.