Hallatni akarták a hangjukat! 5 nő, akik megváltoztatták a világot

Számos világmegváltó asszony történetét dolgozta fel már Hollywood az utóbbi évtizedek során. A nemzetközi nőnap alkalmából most öt olyan nőt és az életük alapján készült filmeket mutatunk be, akik „kisemberként” értek el hatalmas változásokat.

Nőnapi hősnőink között van Norma Rae is (Fotó: Snap/Snap)

Nőnapi filmek Julia Robertsszel és Sally Fielddel

Norma Rae

Az 1979-es film Crystal Lee Sutton igaz történetén alapul. Az egyedülálló, kétgyermekes anya egy gyárban dolgozik, ahol számos egészségkárosító szer kerül a munkások szervezetébe. A kollégák egészsége drasztikusan romlik, a cég mégsem tesz semmit az érdekükben. A filmben Norma nem hagyja magát, és visszavág a férfiaknak, akik csak „női hisztinek” tartják a felszólalásait. Szakszervezetet szervez, és az amerikai női munkajogok egyik legnagyobb szószólójává válik, aki nők millióinak életét változtatta meg. Field Oscar-díjat kapott az alakításáért.