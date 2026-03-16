Oscar 2026: Timothée Chalamet és a Marty Supreme lett a gála legnagyobb vesztese

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

4 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywoodban ismét a filmeké, a sikeré és a csillogásé volt a főszerep. Legalábbis már akinek. Timothée Chalamet-nak ugyanis aligha erről szólt a múlt éjjel, miután a Marty Supreme főhőse díj nélkül volt kényszerű távozni az Oscar 2026-os eseményéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg az Oscar 2026-os, 98. gáláját. Az aranyszobrocskák idei kiosztása nem szolgált annyi meglepetéssel, mint arra számítottunk, ám izgalmakból így sem volt hiány. A legnagyobb figyelmet az est során egyértelműen a Legjobb férfi főszereplő kategóriájában zajló versenyfutás kapta, melyet végül Timothée Chalamet bánatára Michael B. Jordan nyert meg. A Marty Supreme sztárja viszont csakis magának köszönheti, hogy zsinórban második alkalommal maradt díj nélkül.

Oscar 2026 timothée chalamet LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Timothée Chalamet at the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California Credit: Jeffrey Mayer / MediaPunch
Timothée Chalamet operára és balettre tett nyilatkozata egy félig zsebben lévő győzelembe került a fiatal titánnak az Oscar 2026-os gáláján (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Az Oscar 2026 abszolút vesztese: Timothée Chalamet

A tavalyi Adrien Brody kontra Timothée Chalamet ütközetet többen is kiélezett küzdelemként jellemezték, azonban az semmi volt az ideihez képest, melyben három titán csapott össze. A legfőbb esélyesek között ugyanis az Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióját, a Bűnösök Michael B. Jordanét, valamint a Marty Supreme Timothée Chalamet-jét emlegették a bukmékerek. Közülük pedig legutóbbi számított nagyon sokáig az abszolút befutónak, egészen addig, míg Mr. Chalamet ki nem nyitotta száját, hogy azon becsmérlő szavak szaladjanak ki a balettre és az opera műfajára vonatkozóan.

Kylie Jenner kedvesének szavai viszont oly szinten felkorbácsolták az indulatokat az interneten, hogy rögtön fordult az a bizonyos kocka, majd el is vetette magát. Múlt éjjel jött a blama: Timothée Chalamet beleesett a saját maga által ásott verembe, Michael B. Jordan húzta be az Oscart, a Dűne és a Szólíts a neveden egykori kedves szépfiúja pedig ezzel két egymást követő Oscar-vereséget tudhat magának.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Kylie Jenner and Timothée Chalamet at the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California Credit: Jeffrey Mayer / MediaPunch
Timothée Chalamet Kylie Jennerrel vigasztalódhatott a vesztes Oscar-gála után (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch)

A Marty Supreme sztárja nagyot bukott

Timothée Chalamet-n kívül még Kevin O’Leary bánhatja igazán a Marty Supreme főszereplőjének vereségét. Tudniillik, a 70 felett színésszé váló tőzsdecápa nem kis összeget tett Chalamet győzelmére, mert biztos volt benne, a körülötte kialakult botrány zéró hatással lesz az Oscar-verseny kimenetelére.

Ő egy nagyszerű srác. Épp most tettem rá 1000 dollárt, hogy ő fog nyerni, mert tudom, hogy a szavazás már jóval a botránya előtt lezárult. Ez a kölyök nagyszerű, akit igazságtalanul hibáztatnak. Mellesleg pedig elég nagy reklámot is csinált ezzel az operának és a balettnek

– vette védelmébe fiatal kollégáját O’Leary egy interjúban.

Picture MUST credit: A24 Here’s Hollywood heartthrob Timothee Chalamet coming back to the big screen — as a table-tennis hustler. In the film, Marty Supreme, is set in the 1950s and Chalamet , 29, plays a chancer and top ping pong Marty Mauser. There are scenes of him at the table in major tournaments as well as taking cash from opponents in back street table-tennis match-ups. The movie is loosely based on the life of a former US table tennis champion named Marty Reisman. Reisman , who passed away in 2012, began his career by hustling others before winning 22 ping pong titles from 1946 to 2002 and five bronze medals at the World Table Tennis Championships.  A trailer show’s Chalamet’s Mauser following his dreams in the face of opposers while the Tears For Fears hit, Everybody Wants To Rule The World plays in the background. The movie co-stars Gwyneth Paltrow , 53, who plays an older love interest. The film is due out on Christmas Day in the USA. A spokesman for studio A24, the film’s maker, said: “Marty Mauser, a young man with a dream no one respects, goes to hell and back in pursuit of greatness.” Picture supplied by JLPPA
Egy biztos: nem a Marty Supreme lett a Timothée Chalamet-filmek legsikeresebb darabja (Fotó: JLPPA/Bestimage/00732143)

„Díszes” társasághoz csatlakozott Timothée Chalamet Marty Supreme-je

Most pedig beszéljünk arról, hogy ki az, aki még magánál Timothée Chalamet-nél is nagyobb vesztese az Oscar-gála 2026-os kiadásának. Ő pedig nem más, mint Josh Safdie, a Marty Supreme rendezője. A sportfilmnek álcázott drámakomédia direktora ugyanis 9 jelöléssel vágott neki az eseménynek, melyből végül egyet sem tudott Oscar-díjra váltani. Ez még mindig nem akkora zakó, mint amekkorát a BAFTA-n kapott a mozi (ott 11 nominációból lett 0 győzelem a vége), de így is „díszes” társasághoz csatlakozott ezzel a lesújtó végeredménnyel a Marty Supreme. Ennél jobban az Oscar történetében csak öt film kapott ki: a New York bandái, A félszemű és az Amerikai botrány 10-10, a Fordulópont és a Bíborszín pedig 11-11 kategóriában szenvedett vereséget.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!