Oscar 2026: Timothée Chalamet és a Marty Supreme lett a gála legnagyobb vesztese

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg az Oscar 2026-os, 98. gáláját. Az aranyszobrocskák idei kiosztása nem szolgált annyi meglepetéssel, mint arra számítottunk, ám izgalmakból így sem volt hiány. A legnagyobb figyelmet az est során egyértelműen a Legjobb férfi főszereplő kategóriájában zajló versenyfutás kapta, melyet végül Timothée Chalamet bánatára Michael B. Jordan nyert meg. A Marty Supreme sztárja viszont csakis magának köszönheti, hogy zsinórban második alkalommal maradt díj nélkül.

Timothée Chalamet operára és balettre tett nyilatkozata egy félig zsebben lévő győzelembe került a fiatal titánnak az Oscar 2026-os gáláján (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch)

Az Oscar 2026 abszolút vesztese: Timothée Chalamet

A tavalyi Adrien Brody kontra Timothée Chalamet ütközetet többen is kiélezett küzdelemként jellemezték, azonban az semmi volt az ideihez képest, melyben három titán csapott össze. A legfőbb esélyesek között ugyanis az Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióját, a Bűnösök Michael B. Jordanét, valamint a Marty Supreme Timothée Chalamet-jét emlegették a bukmékerek. Közülük pedig legutóbbi számított nagyon sokáig az abszolút befutónak, egészen addig, míg Mr. Chalamet ki nem nyitotta száját, hogy azon becsmérlő szavak szaladjanak ki a balettre és az opera műfajára vonatkozóan.

Kylie Jenner kedvesének szavai viszont oly szinten felkorbácsolták az indulatokat az interneten, hogy rögtön fordult az a bizonyos kocka, majd el is vetette magát. Múlt éjjel jött a blama: Timothée Chalamet beleesett a saját maga által ásott verembe, Michael B. Jordan húzta be az Oscart, a Dűne és a Szólíts a neveden egykori kedves szépfiúja pedig ezzel két egymást követő Oscar-vereséget tudhat magának.

Timothée Chalamet Kylie Jennerrel vigasztalódhatott a vesztes Oscar-gála után (Fotó: Jeffrey Mayer/MediaPunch)

A Marty Supreme sztárja nagyot bukott

Timothée Chalamet-n kívül még Kevin O’Leary bánhatja igazán a Marty Supreme főszereplőjének vereségét. Tudniillik, a 70 felett színésszé váló tőzsdecápa nem kis összeget tett Chalamet győzelmére, mert biztos volt benne, a körülötte kialakult botrány zéró hatással lesz az Oscar-verseny kimenetelére.

Ő egy nagyszerű srác. Épp most tettem rá 1000 dollárt, hogy ő fog nyerni, mert tudom, hogy a szavazás már jóval a botránya előtt lezárult. Ez a kölyök nagyszerű, akit igazságtalanul hibáztatnak. Mellesleg pedig elég nagy reklámot is csinált ezzel az operának és a balettnek

– vette védelmébe fiatal kollégáját O’Leary egy interjúban.