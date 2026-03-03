Oscar 2026: az utolsó pillanatban borulhat az egész verseny?

Már csak két hét, és kiderül, kik vihetik el a filmes világ legfontosabb díját. A 2026-os Oscar-gála hosszú évek után az egyik legizgalmasabb este lesz, ugyanis a főbb kategóriákban szinte megjósolhatatlan a verseny.

Vámpírok nyomhatják le az Oscar 2026-on DiCaprio filmjét (Fotó: Warner Bros Studios / Entertainment Pictures)

Oscar-jelölések: Warner vs. Warner

A legtöbb díjat egyértelműen a tavaly még komoly nehézségekkel küszködő Warner Bros. stúdió viheti el, ugyanis a két favorit film, a Bűnösök és az Egyik csata a másik után is az ő égiszük alatt készült. A díjátadó szezon elején Leonardo DiCaprio Camus-diktátorának állt a zászló, ám a BAFTA és a tegnap éjszakai SAG-AFTRA (Screen Actors Guild) gála után jelentősen fordult a kocka. Nézzük meg a főbb kategóriákat az Oscar 2026-on!

Legjobb férfi főszereplő

A Variety hosszú hetekig meg volt győződve arról, hogy Ethan Hawke lesz a titkos befutó a kategóriában a zseniális Blue Moon című filmért. A díjak azonban egyre inkább Timothée Chalamet asztalitenisz-filmje, a Marty Supreme felé vándoroltak. A BAFTA-meglepetés után a SAG-AFTRA-n sokan számítottak Chalamet második díjára a tavalyi Sehol se otthon után, ám nagy meglepetésre Michael B. Jordan kapta az elismerést a Bűnösök című vámpírfilmért. A Variety legújabb jóslata szerint is ő a nagy esélyes, de a fogadóirodák még mindig a Dűne-filmek 30 éves sztárját tartják esélyesebbnek.