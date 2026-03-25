Brutális gázsi, munkanélküliség és háború: mutatjuk, mi vár a friss Oscar-díjas színészeinkre!

Sokakon kifog az aranyszobor átka, valakire meg Hollywood legjobb szerepeit osztják rá, miközben a gázsija a többszörösére ugrik; és akad olyan is, aki újra eltűnik a független, kisebb filmek világában, sőt visszasírja a díj előtti életét. Egy biztos: az Oscar nagy változást hoz a nyertesek életében, úgyhogy utánanéztünk, mire számíthatnak az idei év friss díjazottjai, vagyis Jessie Buckley, Michael B. Jordan, Amy Madigan és Sean Penn.
Az Oscar-díjas színészek munkát keresnek a díj után
Jessie Buckley
A 36 éves angol színésznő a Hamnet című, torokszorító kosztümös dráma női főszerepéért vitte haza teljesen megérdemelten a díjat. Buckley legutóbbi filmje, A menyasszony épp a díjátadó környékén debütált a mozikban, ami egy újabb kosztümös Frankenstein-sztori. A film az év egyik legnagyobb bukása lett, pedig még csak március van: két héttel a premier után szinte már ki is vonták a Christian Bale, Penélope Cruz és Jake Gyllenhaal nevével fémjelzett alkotást. Buckley nemrég anyai örömök elé nézett, így a következő időszakban szeretne még egy picit otthon babázni. Egy filmje van előjegyzésben: a Three Incestuous Sisters című produkciót nemrég jelentették be, amelyben a címben említett három nővért Buckley, Saoirse Ronan és Dakota Johnson alakítja, míg a férfi főszerepben a Challengers rosszfiúja, Josh O’Connor látható.