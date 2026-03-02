Hírlevél
François Truffaut

Halálra itta magát a legendás rendező miatt a világsztár: 2 nap különbséggel haltak meg

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Két kakas nehezen fér meg egy helyen, plána ha két, nagyvolumenű művészemberről van szó. Oskar Werner és François Truffaut az európai mozi legnagyobb alakjai csak egyszer dolgoztak együtt, de az egész életükre hatással volt.
François Truffautklasszikus filmFahrenheit 451

Néha tényleg az élet írja a legfurcsább és legjobb forgatókönyveket. Oskar Werner és François Truffaut a világ egyik legnagyobb klasszikusán, a Fahrenheit 451-en dolgoztak együtt, ám a közös munka mindekettőjük, leginkább Werner életére nyomta rá a bélyeget. A két férfi rivalizálása a forgatás után is folytatódott, de furcsa módon szinte ugyanakkor távoztak az élők sorából. 

Oskar Werner, 'Fahrenheit 451' by Francois Truffaut. Made in GB, 1966.
Oskar Werner legnagyobb sikere lett a veszte Fotó: KPA

Oskar Werner a Fahrenheit 451 forgatása alatt kapott rá a piálsra

Az osztrák színész és a francia újhullám ikonikus rendezője, François Truffaut együttműködése a filmtörténet egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legtragikusabb alkotói konfliktusa lett. Közös filmjük, a Fahrenheit 451 ma már klasszikus, de az 1966-os forgatás korántsem volt idilli. Truffaut első angol nyelvű filmje Ray Bradbury disztópiájának adaptációja volt. A főszerepre Oskar Werner színészt választotta, aki akkor már nemzetközi hírű színész volt, korábban Oscar-jelölt is volt a Bolondok hajója című filmért. 

FRANCOIS TRUFFAUT in CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND (Credit Image: Â© Columbia Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press) 1977 - Close Encounters Of The Third Kind - Movie Set
Truffaut kikészült a forgatáson Wernertől Fotó: Columbia Pictures / NORTHFOTO

A két zseni együttműködés azonban már a forgatás elején feszült volt. Werner nem beszélt tökéletesen angolul, ami bizonytalanná tette a játékában. Erősen ragaszkodott a saját színészi elképzeléseihez, intellektuálisan magasabb rangúnak tartotta magát, állandóan vitatta Truffaut instrukcióit. A francia direktor viszont precíz, kontrolláló rendező volt, aki nem szerette, ha megkérdőjelezik. A stábtagok visszaemlékezései szerint Werner hangulatingadozásai és egyre erősődő alkoholfogyasztása is egyre gyakoribbá vált a forgatás alatt, ami miatt sokat állt a munka. 

'Fahrenheit 451' by Francois Truffaut; starring Oskar Werner. Made in GB, 1966.
A feszültség ellenére klasszikus lett a Fahrenheit 451 Fotó: KPA

Truffaut később leveleiben és naplóiban úgy utalt rá, mint tehetséges, de elviselhetetlenül nehéz emberre.

Werner alkoholfogyasztása már komoly problémát jelentett. A közös munka még inkább felerősítette a konfliktusokat és hozzájárult szakmai elszigetelődéséhez. A film sikere ellenére annyira rossz volt a híre, hogy Hollywoodban egyre kevesebb fajsúlyos ajánlatot kapott, miközben Truffaut karrierje töretlen volt. Visszatért Európában is, de a piás kirohanásai miatt 1976 után nem kapott filmes munkát. Alkoholproblémái súlyosbodtak, inkább színházi fellépésekből élt élete hatralévő 8 évében. 

May 25, 2020, USA: Oskar Werner, Head and Shoulders Publicity Portrait for the Film, ''Fahrenheit 451'', Universal Pictures, 1966 (Credit Image: © Jt Vintage/Glasshouse via ZUMA Press Wire)
Közel 20 évig súlyos alkoholista volt, ez lett a veszte Fotó: Jt Vintage / Glasshouse via ZUMA Press Wire

Sokan úgy tartják, hogy a Truffaut-val való összeütközés szakmailag megtörte a nemzetközi karrierjét, amiből az alkoholizmus volt a kiút számára. A sors különös fintora azonban csak most jön; két nap különbséggel haltak meg. Oskar Werner 1984. október 23-án halt meg szívrohamban Németországban, egy turné során, míg François Truffaut két nappal korábban, 1984. október 21-én hunyt el agydaganat következtében Párizsban. A rosszmájú pletykák szerint Werner a hír kapcsán erősen felöntött a garatra, ami rivalizálásuk és végül életük végét is jelentette. 

 

 

