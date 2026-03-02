Halálra itta magát a legendás rendező miatt a világsztár: 2 nap különbséggel haltak meg

Néha tényleg az élet írja a legfurcsább és legjobb forgatókönyveket. Oskar Werner és François Truffaut a világ egyik legnagyobb klasszikusán, a Fahrenheit 451-en dolgoztak együtt, ám a közös munka mindekettőjük, leginkább Werner életére nyomta rá a bélyeget. A két férfi rivalizálása a forgatás után is folytatódott, de furcsa módon szinte ugyanakkor távoztak az élők sorából.
Oskar Werner a Fahrenheit 451 forgatása alatt kapott rá a piálsra
Az osztrák színész és a francia újhullám ikonikus rendezője, François Truffaut együttműködése a filmtörténet egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legtragikusabb alkotói konfliktusa lett. Közös filmjük, a Fahrenheit 451 ma már klasszikus, de az 1966-os forgatás korántsem volt idilli. Truffaut első angol nyelvű filmje Ray Bradbury disztópiájának adaptációja volt. A főszerepre Oskar Werner színészt választotta, aki akkor már nemzetközi hírű színész volt, korábban Oscar-jelölt is volt a Bolondok hajója című filmért.
A két zseni együttműködés azonban már a forgatás elején feszült volt. Werner nem beszélt tökéletesen angolul, ami bizonytalanná tette a játékában. Erősen ragaszkodott a saját színészi elképzeléseihez, intellektuálisan magasabb rangúnak tartotta magát, állandóan vitatta Truffaut instrukcióit. A francia direktor viszont precíz, kontrolláló rendező volt, aki nem szerette, ha megkérdőjelezik. A stábtagok visszaemlékezései szerint Werner hangulatingadozásai és egyre erősődő alkoholfogyasztása is egyre gyakoribbá vált a forgatás alatt, ami miatt sokat állt a munka.
Truffaut később leveleiben és naplóiban úgy utalt rá, mint tehetséges, de elviselhetetlenül nehéz emberre.
Werner alkoholfogyasztása már komoly problémát jelentett. A közös munka még inkább felerősítette a konfliktusokat és hozzájárult szakmai elszigetelődéséhez. A film sikere ellenére annyira rossz volt a híre, hogy Hollywoodban egyre kevesebb fajsúlyos ajánlatot kapott, miközben Truffaut karrierje töretlen volt. Visszatért Európában is, de a piás kirohanásai miatt 1976 után nem kapott filmes munkát. Alkoholproblémái súlyosbodtak, inkább színházi fellépésekből élt élete hatralévő 8 évében.
Sokan úgy tartják, hogy a Truffaut-val való összeütközés szakmailag megtörte a nemzetközi karrierjét, amiből az alkoholizmus volt a kiút számára. A sors különös fintora azonban csak most jön; két nap különbséggel haltak meg. Oskar Werner 1984. október 23-án halt meg szívrohamban Németországban, egy turné során, míg François Truffaut két nappal korábban, 1984. október 21-én hunyt el agydaganat következtében Párizsban. A rosszmájú pletykák szerint Werner a hír kapcsán erősen felöntött a garatra, ami rivalizálásuk és végül életük végét is jelentette.