Halálra itta magát a legendás rendező miatt a világsztár: 2 nap különbséggel haltak meg

Néha tényleg az élet írja a legfurcsább és legjobb forgatókönyveket. Oskar Werner és François Truffaut a világ egyik legnagyobb klasszikusán, a Fahrenheit 451-en dolgoztak együtt, ám a közös munka mindekettőjük, leginkább Werner életére nyomta rá a bélyeget. A két férfi rivalizálása a forgatás után is folytatódott, de furcsa módon szinte ugyanakkor távoztak az élők sorából.

Oskar Werner legnagyobb sikere lett a veszte Fotó: KPA

Oskar Werner a Fahrenheit 451 forgatása alatt kapott rá a piálsra

Az osztrák színész és a francia újhullám ikonikus rendezője, François Truffaut együttműködése a filmtörténet egyik legizgalmasabb, ugyanakkor legtragikusabb alkotói konfliktusa lett. Közös filmjük, a Fahrenheit 451 ma már klasszikus, de az 1966-os forgatás korántsem volt idilli. Truffaut első angol nyelvű filmje Ray Bradbury disztópiájának adaptációja volt. A főszerepre Oskar Werner színészt választotta, aki akkor már nemzetközi hírű színész volt, korábban Oscar-jelölt is volt a Bolondok hajója című filmért.

Truffaut kikészült a forgatáson Wernertől Fotó: Columbia Pictures / NORTHFOTO

A két zseni együttműködés azonban már a forgatás elején feszült volt. Werner nem beszélt tökéletesen angolul, ami bizonytalanná tette a játékában. Erősen ragaszkodott a saját színészi elképzeléseihez, intellektuálisan magasabb rangúnak tartotta magát, állandóan vitatta Truffaut instrukcióit. A francia direktor viszont precíz, kontrolláló rendező volt, aki nem szerette, ha megkérdőjelezik. A stábtagok visszaemlékezései szerint Werner hangulatingadozásai és egyre erősődő alkoholfogyasztása is egyre gyakoribbá vált a forgatás alatt, ami miatt sokat állt a munka.

A feszültség ellenére klasszikus lett a Fahrenheit 451 Fotó: KPA

Truffaut később leveleiben és naplóiban úgy utalt rá, mint tehetséges, de elviselhetetlenül nehéz emberre.

Werner alkoholfogyasztása már komoly problémát jelentett. A közös munka még inkább felerősítette a konfliktusokat és hozzájárult szakmai elszigetelődéséhez. A film sikere ellenére annyira rossz volt a híre, hogy Hollywoodban egyre kevesebb fajsúlyos ajánlatot kapott, miközben Truffaut karrierje töretlen volt. Visszatért Európában is, de a piás kirohanásai miatt 1976 után nem kapott filmes munkát. Alkoholproblémái súlyosbodtak, inkább színházi fellépésekből élt élete hatralévő 8 évében.