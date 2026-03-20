Zendaya és a rajongók aggódnak: Tom Hollandról sötét teória kezd beigazolódni

2026 könnyűszerrel a mozitörténelem egyik legepikusabb éve lehet. Idén ugyanis olyan blockbusterek látogatnak el a filmszínházak műsorfüzeteibe mint a Horrorra akadva 6., a Toy Story 5., a Christopher Nolan Odüsszeiája, a Dűne: 3. rész, az új Bosszúállók-film vagy épp a Tom Holland-féle Pókember 4. Utóbbi egyébként most egy friss ízelítővel is meglepte népes rajongóbázisát, akiknek az öröme nem is lehetne kisebb, hiszen az évek óta várt mutációs történetszál úgy látszik, végre befurakodik Zendaya és Tom Holland közé.

Tom Holland szörnyeteggé változik a Pókember 4-ben?

Az álarcos jótevő Pókember: Vadonatúj nap címre keresztelt legújabb kalandja ott folytatódik, ahol a legutóbbi fejezet befejeződött: Doctor Strange átka miatt mindenki elfelejtette, ki is az a Peter Parker, így hősünk annyira egyedül maradt mint a kisujja, még az esküvőről kitálaló Zendaya által alakított kedvese, MJ is más hódoló után nézett. A Pókembernek így végre egymagának kell szembeszállnia a rosszfiúkkal, akikből a trailer tanúsága szerint jócskán akad majd a negyedik részben.

Azonban ez még mindig semmi, hiszen a Vadonatúj nap másik újdonsága, hogy Tobey Maguire Pókemberéhez hasonlóan Tom Holland is organikus hálóvetőt fejleszt magának. Ez viszont könnyen egy sötét história előszele lehet. Erre az előzetes több képkockája is utal, például az, amikor Peter egy pókhálóbábban ébred, vagy amikor elsötétedik a szeme és hirtelen összeesik.

A képregényekben, valamint az 1994 és 1998 között sugárzott animációs sorozatban már több ízben megénekelt történetben is így kezdődik Pókember brutális mutációja, mely során félelmetes emberszerű pókszörnnyé, úgynevezett Man-Spiderré változik, akit a Megtorló próbál megfékezni. Na, és ki bukkan még fel a rövid ízelítőben? Éppen a Jon Bernthal által játszott, nehéztüzérséggel rendelkező, fegyveres igazságosztó.

Meddig kell várnunk Pókember következő kalandjára?

Izgalmas képregényfilmnek nézünk tehát elébe, több fanatikus már most azt állítja, ez lesz a valaha készült legjobb Pókember-mozi, amiben egyébként még Mark Ruffalo Hulkja, valamint a Stranger Things sztárja, Sadie Sink egy eddig ismeretlen főgonosza is felbukkan.