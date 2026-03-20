Zendaya és a rajongók aggódnak: Tom Hollandról sötét teória kezd beigazolódni

Orbán Viktornak hálálkodnak a németek a brüsszeli csúcs alatt: „Danke Herr Orbán!”

Pókember

Zendaya és a rajongók aggódnak: Tom Hollandről sötét teória kezd beigazolódni

Futótűzként söpört végig az interneten az új Tom Holland-film, a Vadonatúj nap előzetese. A Pókember 4. trailere nem kis izgalommal volt telepakolva, ámde Zendaya legnagyobb bánatára egy sötét teóriát is félig-meddig megerősített újdonsült férjéről.
2026 könnyűszerrel a mozitörténelem egyik legepikusabb éve lehet. Idén ugyanis olyan blockbusterek látogatnak el a filmszínházak műsorfüzeteibe mint a Horrorra akadva 6., a Toy Story 5., a Christopher Nolan Odüsszeiája, a Dűne: 3. rész, az új Bosszúállók-film vagy épp a Tom Holland-féle Pókember 4. Utóbbi egyébként most egy friss ízelítővel is meglepte népes rajongóbázisát, akiknek az öröme nem is lehetne kisebb, hiszen az évek óta várt mutációs történetszál úgy látszik, végre befurakodik Zendaya és Tom Holland közé.

Pókember 4 Tom Holland Zendaya
Tom Holland Zendaya kegyeit vesztheti, ha beigazolódik a szörnyű elmélet a Pókember 4-ben (Fotó: YouTube)

Tom Holland szörnyeteggé változik a Pókember 4-ben?

Az álarcos jótevő Pókember: Vadonatúj nap címre keresztelt legújabb kalandja ott folytatódik, ahol a legutóbbi fejezet befejeződött: Doctor Strange átka miatt mindenki elfelejtette, ki is az a Peter Parker, így hősünk annyira egyedül maradt mint a kisujja, még az esküvőről kitálaló Zendaya által alakított kedvese, MJ is más hódoló után nézett. A Pókembernek így végre egymagának kell szembeszállnia a rosszfiúkkal, akikből a trailer tanúsága szerint jócskán akad majd a negyedik részben.

A Tom Holland-filmekben eddig sosem látott testhorrorba is fulladhat a Pókember 4 (Fotó: YouTube)

Azonban ez még mindig semmi, hiszen a Vadonatúj nap másik újdonsága, hogy Tobey Maguire Pókemberéhez hasonlóan Tom Holland is organikus hálóvetőt fejleszt magának. Ez viszont könnyen egy sötét história előszele lehet. Erre az előzetes több képkockája is utal, például az, amikor Peter egy pókhálóbábban ébred, vagy amikor elsötétedik a szeme és hirtelen összeesik.

A képregényekben, valamint az 1994 és 1998 között sugárzott animációs sorozatban már több ízben megénekelt történetben is így kezdődik Pókember brutális mutációja, mely során félelmetes emberszerű pókszörnnyé, úgynevezett Man-Spiderré változik, akit a Megtorló próbál megfékezni. Na, és ki bukkan még fel a rövid ízelítőben? Éppen a Jon Bernthal által játszott, nehéztüzérséggel rendelkező, fegyveres igazságosztó.

A Marvel ehhez hasonló szörnnyé változtathatja Tom Hollandet (Fotó: Reddit)

Meddig kell várnunk Pókember következő kalandjára?

Izgalmas képregényfilmnek nézünk tehát elébe, több fanatikus már most azt állítja, ez lesz a valaha készült legjobb Pókember-mozi, amiben egyébként még Mark Ruffalo Hulkja, valamint a Stranger Things sztárja, Sadie Sink egy eddig ismeretlen főgonosza is felbukkan.

A rajongóknak már nem is kell sokáig várni, hogy kiderüljön, mennyi igaz a Tom Hollandről terjedő sötét teóriából, a Pókember: Vadonatúj nap 2026. július 31-én debütál a tengerentúli filmszínházakban, hazánkban pedig várhatóan egy nappal hamarabb, július 30-ától kerülhet a mozikba.

 

