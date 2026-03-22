Hogy rohan az idő! Így néz ki most Reese Witherspoon, az 50 éves doktor szöszi

Amerikai pszichó, A nyughatatlan és Doktor Szöszi — a Reese Witherspoon-filmek főbb háromszöge. Az 50 éves színésznő számos alkotásban szerepet vállalt az évek során, és bár A nyughatatlanért Oscar-díjat is kapott, a világhírt a 2001-ben debütált Doktor Szöszi filmekkel sikerült megszereznie. Azóta nem került távolabb a filmgyártástól, sőt még egy-két kevésbé ismert filmben is feltűnt, a jelek szerint mégis jobban szeret a kamera mögött maradni.

Reese Witherspoon Doktor Szöszi szerepe maradt a legikonikusabb számára

A koncepció nem volt túl bonyolult, jóllehet manapság problémás lenne megvalósítani: egy sztereotipikus szőke nő jogi egyetemre jelentkezik és bizonyítania kell a környezetének és önmagának is, hogy helye van a Harvard Egyetem legnagyobb elméi között. Az alkotás nem kínál többet, mint amennyit ígér: egy könnyed vígjáték, a mainstream igényeinek megfelelő humorral, Reese Witherspoon mellett Selma Blair, Luke Wilson és Jennifer Coolidge szórakoztató játékával.

Kevesen tudják, de a főszerep majdnem a korszaknak másik fiatal szőkeségéhez, Christina Applegatehez került, akit az Egy rém rendes család Kelly Bundyjaként ismerhettünk meg. Igazából őt se lett volna nehéz elképzelni főszereplőként.

A naiv, de meglepően intelligens karakter, Elle Woods története egyébként egy valós sztori alapján készült. A való életbeli megfelelőjét Amanda Brownnak hívják, aki egy azonos című könyvben (Legally Blonde) jelentette meg tapasztalatait a Stanford Egyetem jogi karán való beilleszkedésről. Reese Witherspoon megformálása annyira Barbie babás lett, hogy a játékbabákat gyártó Mattel egy külön limitált Doktor Szöszi bábut is kiadott. Erre a Barbie hatásra játszott rá az is, hogy Witherspoon 40 különböző hajviseletet hordott a filmek alatt.

A történetet lassan történelmi távlatból se felejtették még el. Készül egy előzménysztori, melyben Witherspoon produceri feladatokat lát el, de a főbb történetszál is folytatódik egy harmadik rész formájában, ahol a színésznő maga formálja meg korábbi, közkedvelt karakterét.