A könnyek és meglepetések éjszakája: erre senki sem számított a SAG-AFTRA Actor Awardon

35 perce
Olvasási idő: 7 perc
Hoppon maradtak a csodás színesbőrű színésznők és Timothée Chalamet is. A SAG-AFTRA Actor Awardon könnyeikkel küszködtek a sztárok.
SAG Awardsnetflix műsornetflix filmTimothée Chalamet

Valódi meglpetéseket tartogatott az éjjeli díjátadó. A SAG-AFTRA Actor Award számos díjazottja hatalmas megdöbbenést okozott a rajongók és a szakma körében is. 

SAG, Owen Cooper attending the 83rd Golden Globes awards at The Beverly Hilton in Beverly Hills, Los Angeles, California, USA. Picture date: Sunday January 11, 2026. globes globe
SAG legnagyobb meglepetése Owen Cooper győzelme (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

A 2026-os SAG-AFTRA Actor Award meglepetései

Meglepetés: Owen Cooper

Minden idők legfiatalabbjaként vitte el a legjobb tévés színésznek járó díjat a mindössze 15 éves Owen Cooper. Élete első főszerepét játszotta el a sokkoló és nézettségi rekordokat döntő Kamaszok című Netflix-szériában. Cooper minden „öreg rókát” maga mögé utasított; jelenleg Tom Forddal forgatja a Cry to Heaven című filmet Aaron Taylor-Johnson és Colin Firth társaságában.

