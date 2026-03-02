A könnyek és meglepetések éjszakája: erre senki sem számított a SAG-AFTRA Actor Awardon

Valódi meglpetéseket tartogatott az éjjeli díjátadó. A SAG-AFTRA Actor Award számos díjazottja hatalmas megdöbbenést okozott a rajongók és a szakma körében is.

SAG legnagyobb meglepetése Owen Cooper győzelme (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

A 2026-os SAG-AFTRA Actor Award meglepetései

Meglepetés: Owen Cooper

Minden idők legfiatalabbjaként vitte el a legjobb tévés színésznek járó díjat a mindössze 15 éves Owen Cooper. Élete első főszerepét játszotta el a sokkoló és nézettségi rekordokat döntő Kamaszok című Netflix-szériában. Cooper minden „öreg rókát” maga mögé utasított; jelenleg Tom Forddal forgatja a Cry to Heaven című filmet Aaron Taylor-Johnson és Colin Firth társaságában.