SAG-gála 2026: Két díjat is kapott a nemrég elhunyt Catherine O'Hara

Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-gála előszobájának számító díjakat. A Screen Actors Guild Awardson (SAG-on) ismét borult a papírforma, számos esélytelennek tűnő híresség vihetett haza elismerést.
A SAG 2026 nyertesei
Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburghben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei.
Filmes kategóriák
Legjobb színészgárda mozifilmben
Bűnösök
Legjobb férfi főszereplő
Michael B. Jordan – Bűnösök
Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn – Egyik csata a másik után
Legjobb női mellékszereplő
Amy Madigan – Fegyverek
Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)
Mission: Impossible – A végső leszámolás
Televíziós kategóriák
Legjobb színészgárda drámasorozatban
Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
The Studio
Legjobb férfi színész drámasorozatban
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Keri Russell – A diplomata
Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Catherine O' Hara – The Studio
Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Owen Cooper – Kamaszok
Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Michelle Williams – Szex mindhalálig
Legjobb kaszkadőrök (tévé)
The Last of Us
Életműdíj
Harrison Ford
Meglehet, hogy már a két hét múlva esedékes Oscar-díjátadó elismertjeit láthatjuk. A gála visszanézhető a Netflixen.