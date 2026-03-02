Hírlevél
SAG-gála 2026: Két díjat is kapott a nemrég elhunyt Catherine O'Hara

Könnyek és meglepetések jellemezték leginkább a Netflixen látható filmes díjátadót. A SAG 2026 díjazottjai között nem várt meglepetések voltak.
Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-gála előszobájának számító díjakat. A Screen Actors Guild Awardson (SAG-on) ismét borult a papírforma, számos esélytelennek tűnő híresség vihetett haza elismerést. 

SAG, 28 August 2024.Catherine O Hara attends at red carpet opening ceremony of Venice Film Festival Credit: A.M.Tinghino/GoffPhotos.com Ref: KGC-356
Catherine O'Hara két posztumusz díjat is kapott a SAG-gálán (Fotó: KGC-356 / 201719-5)

A SAG 2026 nyertesei

Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburghben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei. 

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben
Bűnösök 
Legjobb férfi főszereplő
Michael B. Jordan – Bűnösök

Legjobb női főszereplő
Jessie Buckley – Hamnet 
Legjobb férfi mellékszereplő
Sean Penn – Egyik csata a másik után

RELEASE DATE: September 26, 2025 TITLE: One Battle After Another STUDIO: Warner Bros. Studios DIRECTOR: Paul Thomas Anderson PLOT: When their evil enemy resurfaces after 16 years, a group of ex-revolutionaries reunite to rescue one of their own's daughter. STARRING: Teyana Taylor as Perfidia and Sean Penn as Col. Steven J. Lockjaw
Sean Penn minden bizonnyal készülhet a harmadik Oscarra (Fotó: Warner Bros. Studios / Entertainment Pictures)


Legjobb női mellékszereplő
Amy Madigan – Fegyverek

Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban
Vészhelyzet Pittsburghben
Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban
The Studio

Legjobb férfi színész drámasorozatban
Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

Owen Cooper attending the 83rd Golden Globes awards at The Beverly Hilton in Beverly Hills, Los Angeles, California, USA. Picture date: Sunday January 11, 2026. globes globe
A Kamaszok 15 éves sztárja, Owen Cooper ismét tarolt (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban
Seth Rogen – The Studio
Legjobb női színész drámasorozatban
Keri Russell – A diplomata 
Legjobb női színész vígjátéksorozatban
Catherine O' Hara – The Studio
Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Owen Cooper – Kamaszok

Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban
Michelle Williams – Szex mindhalálig

Legjobb kaszkadőrök (tévé)

The Last of Us

Életműdíj

Harrison Ford

Meglehet, hogy már a két hét múlva esedékes Oscar-díjátadó elismertjeit láthatjuk. A gála visszanézhető a Netflixen. 

 

 

