SAG-gála 2026: Két díjat is kapott a nemrég elhunyt Catherine O'Hara

Éjjel kiosztották Hollywoodban az Oscar-gála előszobájának számító díjakat. A Screen Actors Guild Awardson (SAG-on) ismét borult a papírforma, számos esélytelennek tűnő híresség vihetett haza elismerést.

Catherine O'Hara két posztumusz díjat is kapott a SAG-gálán (Fotó: KGC-356 / 201719-5)

A SAG 2026 nyertesei

Filmes kategóriákban nagyot mentek a fekete vámpírok, vagyis a Bűnösök, míg a tévés díjakat a The Studio és a Vészhelyzet Pittsburghben vitte el, de azért a Kamaszok című sorozatnak is jutott. Az est legmeghatóbb pillanata Catherine O'Hara posztumusz győzelmei.

Filmes kategóriák

Legjobb színészgárda mozifilmben

Bűnösök

Legjobb férfi főszereplő

Michael B. Jordan – Bűnösök

Legjobb női főszereplő

Jessie Buckley – Hamnet

Legjobb férfi mellékszereplő

Sean Penn – Egyik csata a másik után

Sean Penn minden bizonnyal készülhet a harmadik Oscarra (Fotó: Warner Bros. Studios / Entertainment Pictures)



Legjobb női mellékszereplő

Amy Madigan – Fegyverek

Legjobb kaszkadőrök (mozifilm)

Mission: Impossible – A végső leszámolás

Televíziós kategóriák

Legjobb színészgárda drámasorozatban

Vészhelyzet Pittsburghben

Legjobb színészgárda vígjátéksorozatban

The Studio

Legjobb férfi színész drámasorozatban

Noah Wyle – Vészhelyzet Pittsburghben

A Kamaszok 15 éves sztárja, Owen Cooper ismét tarolt (Fotó: Corine Solberg / PA Wire)

Legjobb férfi színész vígjátéksorozatban

Seth Rogen – The Studio

Legjobb női színész drámasorozatban

Keri Russell – A diplomata

Legjobb női színész vígjátéksorozatban

Catherine O' Hara – The Studio

Legjobb férfi színész, tévéfilm vagy minisorozatban

Owen Cooper – Kamaszok

Legjobb női színész, tévéfilm vagy minisorozatban

Michelle Williams – Szex mindhalálig

Legjobb kaszkadőrök (tévé)

The Last of Us

Életműdíj

Harrison Ford