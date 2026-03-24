Elcsíptük a Sárkányok háza szépfiúját: ezt imádja a legjobban Magyarországban – Exkluzív interjú!

Különös kosztümöt viselő alakok lepték el Budapestet az előző hétvégén. Ez annyira nem meglepő annak ismeretében, hogy idén is megrendezték a popkultúra fesztiválját, az úgynevezett Comic Cont. Az eseményen több világsztár is részt vett, például a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch, a Csillagkapu Jaffa harcosa, Christopher Judge, vagy épp a Trónok harca világából ismert Fabien Frankel. A Sárkányok háza szépfiújával lapunk interjút is készíthetett, mely során Frankelt többek között a magyarországi tartózkodásáról, sorozatbéli karakteréről és az HBO Max-sorozatok kínálatába idén júniusban érkező Sárkányok háza 3. évadáról kérdeztük.

A Sárkányok háza című sorozatból ismert Fabien Frankellel a 2026-os budapesti Comic Conon készíthettünk interjút

A Sárkányok háza Criston Cole-ja imádja a fővárosunkat

Origo: Ha jól láttam, tegnap körbejártad Budapestet, és meg is osztottál pár Instagram-történetet. Hogy tetszik a város? Hogy érzed itt magad?

Fabien Frankel: Igen, jól láttad, tegnap voltam a Várnegyedben és valami elképesztő volt, de ami a legjobban tetszett az a szállásommal szemben lévő tér, ahol elképesztő szociális élet zajlik. Tudod, épp ezt imádom a legjobban Magyarországban, hogy az emberek kint ülnek, iszogatnak, kávézgatnak és beszélgetnek. Ez az, ami nekünk nem igazán van Angliában, egy ilyesfajta szabadtéri kultúra.

Origo: És bármilyen magyar ételt vagy italt kóstoltál már?

F. F.: Igen, ettem már, például a rántott húst imádom, bár az talán inkább az osztrák-német konyhához tartozik. De mi is volt az a másik étel? Az biztosan magyar... Gulyás! Az is finom volt! Viszont például a kürtőskalácsot még nem próbáltam.

Fabien Frankel Criston Cole-ja alaposan megosztja a rajongókat

Criston Cole nem a páncél miatt volt nehéz feladat

Origo: Most beszéljünk egy kicsit a te figurádról, Ser Criston Cole-ról, aki az egyik legmegosztóbb karakter az egész Trónok harca-univerzumban. A rajongók gyakorta indítanak vitákat a neten miatta. Az érdekelne, mennyire követed ezt figyelemmel, titokban szoktad ezeket a bejegyzéseket olvasgatni?

F. F.: Igen, régebben nagyon sok időt töltöttem az interneten, de ma már nem foglalkozom ezzel annyit. Bár nagyon sok vicces mémet látok még így is. A barátaim, a testvérem is állandóan ezeket a vicces képeket küldik nekem, így nem tudom kikerülni őket. De nem szokásom titokban ezeket a vitákat olvasgatni.