Elcsíptük a Sárkányok háza szépfiúját: ezt imádja a legjobban Magyarországban – Exkluzív interjú!

Különös kosztümöt viselő alakok lepték el Budapestet az előző hétvégén. Ez annyira nem meglepő annak ismeretében, hogy idén is megrendezték a popkultúra fesztiválját, az úgynevezett Comic Cont. Az eseményen több világsztár is részt vett, például a Harry Potter-filmek Luna Lovegoodja, Evanna Lynch, a Csillagkapu Jaffa harcosa, Christopher Judge, vagy épp a Trónok harca világából ismert Fabien Frankel. A Sárkányok háza szépfiújával lapunk interjút is készíthetett, mely során Frankelt többek között a magyarországi tartózkodásáról, sorozatbéli karakteréről és az HBO Max-sorozatok kínálatába idén júniusban érkező Sárkányok háza 3. évadáról kérdeztük.
A Sárkányok háza Criston Cole-ja imádja a fővárosunkat
Origo: Ha jól láttam, tegnap körbejártad Budapestet, és meg is osztottál pár Instagram-történetet. Hogy tetszik a város? Hogy érzed itt magad?
Fabien Frankel: Igen, jól láttad, tegnap voltam a Várnegyedben és valami elképesztő volt, de ami a legjobban tetszett az a szállásommal szemben lévő tér, ahol elképesztő szociális élet zajlik. Tudod, épp ezt imádom a legjobban Magyarországban, hogy az emberek kint ülnek, iszogatnak, kávézgatnak és beszélgetnek. Ez az, ami nekünk nem igazán van Angliában, egy ilyesfajta szabadtéri kultúra.
Origo: És bármilyen magyar ételt vagy italt kóstoltál már?
F. F.: Igen, ettem már, például a rántott húst imádom, bár az talán inkább az osztrák-német konyhához tartozik. De mi is volt az a másik étel? Az biztosan magyar... Gulyás! Az is finom volt! Viszont például a kürtőskalácsot még nem próbáltam.
Criston Cole nem a páncél miatt volt nehéz feladat
Origo: Most beszéljünk egy kicsit a te figurádról, Ser Criston Cole-ról, aki az egyik legmegosztóbb karakter az egész Trónok harca-univerzumban. A rajongók gyakorta indítanak vitákat a neten miatta. Az érdekelne, mennyire követed ezt figyelemmel, titokban szoktad ezeket a bejegyzéseket olvasgatni?
F. F.: Igen, régebben nagyon sok időt töltöttem az interneten, de ma már nem foglalkozom ezzel annyit. Bár nagyon sok vicces mémet látok még így is. A barátaim, a testvérem is állandóan ezeket a vicces képeket küldik nekem, így nem tudom kikerülni őket. De nem szokásom titokban ezeket a vitákat olvasgatni.
Origo: Azt gondolom, egy lovagot eljátszani rendkívül nehéz feladat, hiszen páncélt kell viselni és brutális kardpárbajokat kell vívni. Mi volt a legnagyobb kihívás abban Criston Cole megtestesítésében?
F. F.: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Persze, a páncél nehéz meg minden, de ami igazán megterhelő volt, az a drámai változás, ami Criston Cole-lal történt még az első évadban. Az évad első felében és a második felében konkrétan mintha két külön személy lenne. Egyik napról a másikra egy teljesen másik embert kellett játszanom, és erre felkészülni volt igazán nagy kihívás.
A Trónok harca tényleg sorsfordító franchise?
Origo: Több színész is azt mondta, az élete gyökerestől megváltozott, miután szerepet kapott a Trónok harca-univerzumban. A te életed hogyan változott azóta, hogy debütáltál a Sárkányok házában?
F. F.: Az én életem nem különösebben változott, a baráti köröm és a családom is ugyanaz, ugyanott élek, mint azelőtt, hogy megkaptam volna a szerepet. Az viszont kiváltság, hogy ezzel megkaptam a lehetőségét annak, hogy beutazzam a világot. Nemrég promotáltam például a sorozatot Mexikóban vagy épp Chilében, de nem, az életem nem változott semmit. Leszámítva, hogy könnyebben tudok éttermekben asztalt foglalni. (nevet)
Origo: A Sárkányok háza, valamint az egész Trónok harca-franchise híres a sokkoló csavarjairól. Gyakran aggódsz a karaktered sorsa miatt, mikor kinyitod egy új epizód forgatókönyvét?
F. F.: Igen, mindenkinek ez az első dolga, hogy lecsekkolja, él-e a még a karaktere. Persze, mindig aggódsz azért, mi lesz a sorsod, de az írók természetesen mindenkinek igyekeznek izgalmas karakterívet kreálni. Más sorozatokban már jóval korábban megkapod a szkriptet, ám a Sárkányok háza esete más. Itt megesik, hogy csak 2-3 héttel a forgatás előtt kapjuk meg, és meglepődsz, hogy „Te jó ég!”, mi történik velem? Ezért ez az első dolgunk, hogy csekkoljuk, mi a sorsunk.
Origo: Már csak pár hónap választ el bennünket a Sárkányok háza 3. évadától. Mennyit árulhatsz el nekünk a folytatásról? Fényes a jövő Ser Criston Cole számára?
F. F.: Ki kell várni, hogy ezt megtudd! Sajnos semmit sem mondhatok, főleg így, hogy az HBO munkatársai épp itt ülnek velem szemben. (nevet) Korlátozva vagyok, de annyit elárulhatok, hogy az emberek csípni fogják, csak várják ki a júniust!
Hogy mi? Fabien Frankel tényleg nálunk forgat?
Origo: Az elmúlt években, évtizedekben Magyarország a filmkészítők egyik legnépszerűbb célpontjává vált. Nyitott lennél, hogy egy nap nálunk forgass?
F. F.: Nem fogod elhinni, de jelenleg is itt forgatok Magyarországon! Amellett persze, hogy épp a Comic Conon vagyok, a forgatás miatt tartózkodom itt. Nagyon izgatott is vagyok emiatt, és biztos vagyok benne, hogy még több alkalommal is vissza fogok térni ide!
Origo: Egy kis információt tudnál csepegtetni a filmről, amit készítesz?
F. F.: Á, szó szerint semmit! Annyit talán elmondhatok, hogy hatalmas rajongója vagyok a stúdiónak, amelyik gyártja a filmet, és a szereplőgárda is csodálatos, de ennyi. Na, jó, tessék, egy horrorról van szó, ezt még elárulom, de ez a maximum!