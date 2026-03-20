Két ember ült a moziban: 2026 legnagyobb filmes lebőgése még a rokonoknak is ciki

Akadnak olyan független alkotások, amelyeket viszonylag kevés moziban vetítenek, abban bízva, hogy a kedvező szájhagyomány később meghozza a sikert. A Scared to Death esetében azonban nem ez történt: a film 2026 legnagyobb bukása lett. A horrorvígjáték 184 vásznon került bemutatásra Amerika-szerte, és a legtöbb vetítésen mindössze 1-2 ember ült a nézőtéren.

2026 legnagyobb bukása a Scared to Death (Fotó: IMDb.com)

Az alacsony költségvetésű horror mindössze 21 000 dollárt (azaz körülbelül 7 millió forintot) hozott össze 184 amerikai moziban. Még egy gyengébben teljesítő film is legalább százezres nagyságrendben keres dollárban, de akadnak olyan sikeres független alkotások, amelyek már az első három napban akár milliós bevételt is elérhetnek. Az Atlas Distribution Company pontos vetítésszámot nem adott meg, de a neten keringő információk szerint átlagosan napi 2 vetítés volt az érintett mozikban. A mozijegyek átlagos ára körülbelül 16 dollár (nagyjából 6000 forint). Ezek alapján napi átlagban 6–7 ember nézhette meg a filmet mozinként, ami rendkívül gyenge eredmény. Ez azt jelenti, hogy egy-egy vetítésen mindössze 2–3 néző lézengett a teremben.

Gagyi lett az ördögűzős horror (Fotó: IMDb.com)

Alacsony költségvetés, alacsony számok

Egy többszáz fős stábbal készült film esetében ez különösen kellemetlen, hiszen még a rokonoknak és barátoknak is kínos lehetett a produkció.

Pedig a Scared to Death alapvetően a mostanában népszerű, szellemidézős horrorok vonalát követi: a történet szerint egy kezdő filmes csapat kísértethorrort szeretne forgatni, ám véletlenül több évtizede halott kislányok szellemeit idézik meg, akik nemcsak riogatják őket, hanem az életükre törnek. Az előzetes alapján a film rendkívül alacsony költségvetéssel készült, amit gyenge poénokkal és kifejezetten rossz CGI-effektekkel próbáltak ellensúlyozni.

Lin Shaye neve sem garancia a jó horrorra (Fotó: IMDb.com)

A stábnak ugyanakkor sikerült megnyernie egy igazi horrorkirálynőt is: a 82 éves Lin Shaye alakítja az egyik főszerepet. A színésznőt az Insidious filmekből ismerheti a magyar közönség, és pályafutása során több tucat horrorfilmben szerepelt. A hírek szerint a Scared to Death már egy hét után kikerülhet a mozikból, és a későbbiekben VOD-platformokon, illetve streaming szolgáltatóknál lesz elérhető.