Évtizedekre eltűnt a világsztár: 92 évesen tért vissza egy tehetségkutatóban!

Az irodalom és a musicaltörténet egyik legtragikusabb hősét már számtalan színésznő életre keltette a színpadon és a vásznon egyaránt, ám az As Long as He Needs Me című dalt minden bizonnyal senki nem énekelte drámaibban, mint az angol legenda. Shani Wallis színésznő évtizedekkel ezelőtt visszavonult, azóta csak nagy ritkán vállalt színpadi fellépéseket. Nancy szerepével azonban örökre beírta magát a filmtörténelembe az 1968-as Oliver! című musicalben, amely Charles Dickens Twist Olivér című műve alapján készült. A napokban azonban mindenkit meglepett, hogy Wallis egy tehetségkutató műsorban tűnt fel, megszakítva nyugdíjas éveit.

Shani Wallis (balra) az Oliver! című filmben (Fotó: JT Vintage)

Shani Wallis a Britain's Got Talent színpadán

A 92 éves színésznő váratlanul jelent meg a Simon Cowell nevével fémjelzett műsor színpadán, ahol a zsűritagok elsőre nem ismerték fel a régóta visszavonult legendát. Amint azonban Wallis rázendített a híres As Long as He Needs Me című dalra, azonnal mindenki rájött, kiről van szó. A közönség állva, könnyeivel küszködve hallgatta végig a produkciót. Mint kiderült, a sztár nem versenyzőként érkezett: csupán szeretett volna fellépni azon a színpadon, ahol hét évtizeddel korábban a karrierje indult.

92 évesen tért vissza a színpadra (Fotó: Britain's Got Talent)

A színésznő filmes karrierje a hatvanas-hetvenes években volt a csúcson; Shani Wallis Nancy, a tragikus sorsú tolvajlány szerepe után lett világsztár. Az öt Oscar-díjat nyert alkotás a 19. századi Angliában játszódik, ahol egy árva kisfiú a dörzsölt Fagin tolvajbandájában találja magát. Itt ismeri meg Nancyt, aki bár maga is bűnöző életet él, érző szíve miatt szembefordul kegyetlen párjával, hogy segítse a fiút, aminek tragikus vége lesz. Carol Reed klasszikusa évtizedek óta nem veszített népszerűségéből, ahogy Wallis előadása sem: produkciója még az örök szkeptikus zsűritagot, Simon Cowellt is elérzékenyítette.