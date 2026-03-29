Készül az új Baywatch, de minek? 5 sorozat, amit valóban érdemes lenne újragondolni!

Lassan hetente érkeznek az új bejelentések, miszerint egy-egy évtizedekkel ezelőtti szériát folytatnak vagy újragondolnak. A sorozatok remake-je legtöbbször a rajongói igényekre, Hollywood ötlettelenségére és persze sok-sok ropogós dollárra vezethető vissza. Akadnak azonban olyan szériák, amiket tényleg érdemes lenne elővenni, ugyanis vagy megelőzték a korukat, vagy mai szemmel nézve méltatlan módon kezelték az alapanyagot.

5 klasszikus sorozat, amit érdemes lenne újraforgatni

Amíg Sarah Michelle Gellar a Hulu vezetőjének torkát rágja át képletesen a meghiúsult Buffy miatt, addig a Baywatch sorozat idén folytatódik. Bár még nem látjuk, mit tud hozzátenni az új széria a tökéletes testű vízimentők kalandjaihoz, kíváncsian várjuk. Addig is itt egy kis inspiráció Hollywoodnak, hátha...

Charlie angyalai

Az 1976 és 1981 között futó sorozat három gyönyörű és harcias nő története, akik egy rejtélyes hangszórónak – pontosabban a mögötte megbújó Charlie-nak – dolgoztak. Az angyaloknak minden részben egy-egy bűntényt kellett megoldaniuk, természetesen tökéletes sminkben és néha falatnyi ruhákban. A siker sokak szerint meglepő volt; a feministák azonban kritizálták, hogy dacára a három női főszereplőnek, a produkció mégis a férfi producerek „nyálcsorgató” szűrőjén keresztül készült. A kétezres évek mozifilmjei kevésbé voltak maradandóak, a 2011-es, brutálisan rossz, nyolcrészes sorozatot pedig szerencsére már mindenki elfelejtette. Mindenesetre érdekes lenne 2026-ban egy olyan változatot látni, ami nem csak a szexizmusra épül.