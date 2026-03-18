A Star Wars feléledhet: az új Darth Maul sorozat ismét menővé teheti a messzi-messzi galaxist

Darth Maul karaktere a Star Wars: Baljós árnyakban való első megjelenésekor még úgy tűnt, hogy egyetlen epizódot fog megélni. Megjelent, megölte Obi-Wan Kenobi mesterét, majd Ben aztán bosszúból félbevágta őt. Egyedi fénykardja, menő designja és a karakterben lévő sötét potenciál miatt azonban a rajongók soha nem felejtették el. Főleg, hogy a új trilógia alaposan megszépítette az emlékeket és az akkor még bűn rossznak gondolt Baljós árnyak is egy mesterműnek érződik az egykori Lucasfilm-fejes, Kathleen Kennedy rémuralma alatt készült borzalmak mellett. A legutóbb a Star Wars: Lázadókban láthattuk Mault, aki most egy saját sorozatban tér vissza. Így fest a Maul: Shadow Lord!

A Star Wars világában játszódó Maul Shadow Lord április 6-án érkezik (Fotó: Lucasfilm Ltd.)

A legújabb Star Wars-sorozat Mault helyezi középpontba

A sorozat új előzetese alapján már most van okunk bizakodni, hogy a Star Wars végre jó irányt vett a franchise-t érő atrocitások hatására:

Az már most látható, hogy technikai szempontból majdhogynem exponenciálisan ugrott az animáció minősége. Érzékletes mozgásból, jól koreografált harcjelenetekből nem lesz hiány, mindez annak érdekében, hogy a galaxis történetét még jobban elmélyítsék. Ez a Darth Maul már nem sith, miután Darth Sidious már rég elutasította őt — mint tudjuk, lecserélte Dooku grófra — és azóta a galaxis alvilági környezetében érvényesíti erejét. A sorozat Maul bosszútörténete a Birodalom ellen.

Visszatérő vita, hogy a híres energiafegyvert fénykardnak, vagy lézerkardnak kell-e nevezni — az előzetesben viszont elhangzik a "lasersword" kifejezés, ami enyhén zavarosnak érződhet a fénykard (lightsaber) kifejezést preferálók számára.

Emlékezhetünk még A sithek bosszújában látott hírhedt 66-os parancsra, melyben az összes jedi kiiktatását rendelték el, azonban több jedi is túlélte ezt a gyilkossághullámot. Az egyik ilyen túlélő az előzetesben látott, egyelőre névtelen twi’lek lány, aki a történet szerint Maulnak segít majd fellépni a Birodalom ellen. Egyelőre nem tudni hova vezetik ki a történetet, de kronológiailag a harmadik és a negyedik rész között játszódik majd, szóval logikusnak tűnik, hogy ez ebben a formában nem valószínű, hogy megvalósul… már ha alkalmazkodnak a kánonhoz.