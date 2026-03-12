Mindenki olyan apukát szeretne, mint Steve Carell: meglepett minket a Rooster

A későn kezdő színész 40 felett lett ismert Hollywoodban, stílusosan a 40 éves szűz című filmnek köszönhetően. Azóta Steve Carell komikusi tehetségét több tucat filmben és sorozatban élvezhettük már: gondoljunk csak a Hivatal vagy a The Morning Show című szériákra, illetve az Evan, a mindenható és az Őrült, dilis, szerelem című Ryan Gosling–Emma Stone mozira. Carell sorozatai az utóbbi években hullámzó színvonalúak voltak: míg a sötétebb The Morning Show jobban sikerült, addig az Űrhadosztály vagy A páciens már kevésbé. A 63 éves színész új sorozatának előzetese elsőre egy szokásos Steve Carell-menetet ígér, de az első rész után megdöbbenten tapasztaltuk, hogy a Rooster jobb, mint reméltük.

Steve Carell kifordul önmagából a Roosterben (Fotó: HBO Max)

Steve Carell Roosterként hasít az HBO-n

Igazából egy Greg Russo nevű ponyvaírót alakít, akinek fiktív karakterét hívják Roosternek. A szépirodalminak finom szólva sem nevezhető alkotásokban a főhős tizenhétszer szexel a női főszereplővel, miközben félmeztelenül eltereli a drogmaffiózók figyelmét, mindezt azért, hogy a figurára nyomkövetőt tegyen egy bikinifelsőből. Már leírva is szürreális, az meg pláne, hogy egy neves egyetemre hívják előadni, ahol történetesen művészettörténetet oktató lánya is dolgozik. Katie-re ráfér egy kis atyai figyelem, ugyanis kollégája és férje, Archie összejött az egyik diákjával, amitől a fiatal nő kissé összezuhant. Innen szép nyerni, és mondanunk sem kell, hogy főszereplőinknek nem is megy könnyen: egyik zűrből keverednek a másikba.

Greg és Katie együtt pusztítók (Fotó: HBO Max)

Két külön világ találkozik

Az „age-gap” komédiák mostanában mind a könyves, mind a filmes világban népszerűek, hiszen lassan hetente érkezik egy újabb generáció, újabb problémákkal és világnézeti kérdésekkel. Itt van a boomer Greg, aki a huszonéveseknek akarja elmagyarázni az erősen erotikus és mai szemmel nőgyűlölő ponyváját, ez az első rész egyik legviccesebb pillanata. Ott van a Z generációs, teljesen elveszett lánya, akit próbál védeni, ugyanis erősen kifelé áll neki a rúd az egyetemről, hiába ő a hűtlenség áldozata. Bill Lawrence és Matt Tarses ezeket a pillanatokat keverik friss humorral, helyzetkomikumokra és Carell fapofájára építve, és az eredmény eddig egész jó. Hogy tíz rész van-e ebben a szériában, az még kérdéses, de a felvezetés ígéretes. Ha csak egy valamit kellene kiemelni: a világ talán legviccesebb békülős-szakítós-idegösszeomlós magánszámát ebben a sorozatban láthatjuk.