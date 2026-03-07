Rachel Weisz és a Stranger Things sztárjának pajkos vágyai is felfütik a streamingnézők hangulatát

Hírlevél
Feszült, fülledt és frenetikus sorozatok várnak ránk a hétvégén. Mutatjuk a hét legizgalmasabb streamingpremierjeit.
Merész sorozatok lepték el az otthonunkat. A legnagyobb streamingszolgáltatók izgalmas sorozatokkal debütáltak a héten. A premierrel világsztárok is járnak: többek között az Oscar-díjas Rachel Weisz, Colin Firth, valamint Jason Bateman és a Stranger Things sztárja, David Harbour is új szériában bizonyít.

Rachel Weisz streamingpremierje elcsavarja a fejünket (Fotó: Netflix)

Hétvégi streamingpremierek: Erotika és feszültség vár a nézőkre!

Vladimir

Az Oscar-díjas Rachel Weisz a hónap legfülledtebb és egyben leghumorosabb szériájával debütált a Netflix kínálatában. Az ötvenes kreatívírás-tanárnő a férje kicsapongó természete mellett a saját vágyait és nőiségét kérdőjelezi meg, bombasztikus fekete humorral, öniróniával és némi izgalommal. A fülledtségért a „MILF-ekre szakosodott” Leo Woodall a felelős, aki a címszereplőt, az új, fiatal és jóképű tanárt alakítja. A főhősnő azonban nem mindig tud különbséget tenni fikció és valóság között, ami számos nem várt fordulatot tartogat.

