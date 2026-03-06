60 év után kivetette Hollywood a gyönyörű dívát: feketelistára került Susan Sarandon

Hollywoodban egyetlen mondattal is elvághatja magát az ember, még akkor is, ha közel hatvan éve az álomgyár egyik legfoglalkoztatottabb színésznője. Az Oscar-díjas Susan Sarandon filmjei milliárdokat kerestek: elég csak a Thelma és Louise, a The Rocky Horror Picture Show vagy a Felhőatlasz című alkotásokra gondolni. A Ments meg, Uram! című filmért aranyszoborral jutalmazott sztár azonban lassan három éve nem kap munkát Hollywoodban, miután egy palesztinpárti tüntetésen véleményt fogalmazott meg az izraeli–palesztin konfliktusról.
Susan Sarandon palesztin kijelentése
Az idén 80 éves színésznő még 2023-ban, a háború kitörése környékén beszélt a kialakult helyzetről. Mint ismert, 2023. október 7-én, a zsidó újév, Ros hásáná utolsó napján a Hamász terroristái rakétatámadást indítottak Izrael ellen. A konfliktus számtalan áldozatot követelt, és tovább mélyítette az amúgy is régóta fennálló izraeli–palesztin feszültséget. A világ a harcok kezdetén szinte egy emberként állt ki Izrael mellett, azóta azonban megoszlanak a vélemények a konfliktusról. A kezdeti időszakban Susan Sarandon volt az egyik világsztár, aki sokak szerint Izrael-ellenes kijelentést tett. Beszédét egy palesztinpárti tüntetésen mondta el 2023 novemberében, alig egy hónappal a terrortámadás után New Yorkban.
A demonstráción többek között azt mondta, hogy
Sok amerikai zsidó most megízleli, milyen érzés muszlimként élni ebben az országban
utalva az Egyesült Államokban tapasztalható iszlamofóbiára.
A kijelentést sokan érzéketlennek vagy antiszemitának tartották, és hatalmas médiavisszhang követte. A színésznő ugyan még feltűnt néhány, korábban leforgatott filmben, többek között a meglepően kellemes Nagyik című feel-good vígjátékban Vince Vaughn oldalán –, ám azóta nem kapott új munkát Hollywoodban. Néhány nappal később az egyik legnagyobb hollywoodi ügynökség, a United Talent Agency (UTA) megszüntette a szerződését a színésznővel, annak ellenére, hogy Sarandon röviddel később elnézést kért a félreérthető kijelentéséért.
Sarandon a napokban vette át a Spanyol Filmakadémia Nemzetközi Goya-díját kiemelkedő életművéért. A díjátadóhoz kapcsolódó kerekasztal-beszélgetésen a Fox News újságírói azt kérdezték tőle, hogyan alakultak a filmes munkái az elmúlt három évben, különösen annak fényében, hogy azóta egyre több kritika éri Izraelt is a még mindig tartó konfliktus miatt.
Kirúgott az ügynökségem, kifejezetten azért, mert felvonultam és felszólaltam Gázáról, és tűzszünetet kértem. Ezután lehetetlenné vált számomra, hogy akár filmben, akár a tévében szerepeljek. Azóta sem tudtam nagy filmben dolgozni, vagy bármi olyasmiben, ami Hollywoodhoz kapcsolódik. Végül Angliában és Olaszországban találtam ügynököket, és ott dolgozom, bár ott sem egyszerű. Egy olasz rendező felkért egy szerepre, de azt mondták neki, hogy inkább ne tegye
– mesélte Sarandon.
A Nagyik című film a Netflix kínálatában érhető el.