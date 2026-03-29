Rosszul áll neki az idő: íme a Szex és New York legrosszabb jelenetei

A héten ünnepelte születésnapját Sarah Jessica Parker, aki a Szex és New York sorozat Carrie Bradshaw-jaként él az emlékezetünkben a ‘90-es évek sikersorozata óta. Bár a színésznő remekül öregedett, a sorozata és főleg a karaktere annál kevésbé. Összeszedtük a Szex és New York Carrie-jének legborzasztóbb jeleneteit, melyektől a mai napig fogjuk a fejünket.
Szex és New York sorozat: A legbotrányosabb jelenetek
A Szex és New York négy barátnő, Carrie (Sarah Jessica Parker) Charlotte (Kristin Davis) Miranda (Cynthia Nixon) és Samantha (Kim Cattrall) viszontagságos randizásait követi nyomon 6 évadon keresztül. Ebbe a 6 évadba belefért két esküvő, egy válás, egy becsúszott gyerek, egy rákdiagnózis és számtalan hol jobb, hol rosszabb kimenetelű randi. A széria több mint 25 éves múltra tekint vissza, ami erősen meg is látszik rajta. Ezt talán nem is rónánk fel egy romantikus vígjátéksorozatnak, ami nem feltétlenül azzal a szándékkal készült, hogy örökérvényű igazságokat tegyen le az asztalra, azonban a széria 94 epizódja alatt jócskán történtek olyan dolgok, melyektől magasra szalad még a legnagyobb rajongók szemöldöke is. A teljesség igénye nélkül most felsorolunk párat.
Carrie és a Yankees
Carrie éppen a Mr. Biggel (Chris Noth) való borzasztó szakításából igyekszik összeszedni magát, ebben természetesen segítségére vannak legjobb barátnői is. Miranda javaslatára elmennek az egyetlen helyre, ahol biztosan nem futhatnak össze az ex-szel: egy Yankees baseball meccsre. Egy eltévedt labda pont Carrie orra előtt landol, Miranda pedig hűséges rajongóként a meccs végén elrángatja a lányokat az öltözőkhöz, hogy aláírassa a labdát az új sztárjátékossal, aki nem mellesleg igen sármos is. Carrie-t egyáltalán nem érdekli a baseball, de az utolsó előtti pillanatban kap az alkalmon és randira hívja a jóképű Yankees játékost, annak ellenére, hogy Miranda szemmel láthatólag elvarázsolt rajongója. Nem vall a legjobb barátnő szerepére, hogy pofátlanul lenyúlja a másik orra elől a kiszemeltet, azonban Carrie nem nagyon törődik ilyen részletkérdésekkel.
Carrie és a szakítós cetli
Carrie egy újabb szakítást hever ki, ezúttal Jack Berger (Ron Livingston) regényíró töri össze a szívét, nem is akárhogy. Egy post-it cetlin hagyott rövid üzenetben közli a nővel, hogy vége. Érthető módon Carrie teljesen kiakad, ezt az egyet meg tudnánk neki bocsátani. Amikor azonban összegyűlnek a barátnők, Charlotte-nak is nagy hírei vannak. A Kyle MacLachlan által alakított Trey megkérte a kezét, így büszkén mutogatja csodás jegygyűrűjét, Carrie azonban egy huszárvágással magára tereli a figyelmet és ahelyett, hogy örülne barátnője boldogságának, ismét ő és a szakítása kerül a középpontba.
Miranda kiakadása
Még valamikor az első évadokban zajlik le a jelenet, amikor a lányok szokásos kávézójukban ülnek és szidják a pasikat, a világot és a randizás lélekölő, eredménytelen intézményét. Mirandán látszik, hogy egyre fokozódó ingerültséggel hallgatja a beszélgetést, míg elpattan a cérna és kifakad a barátnőire. Közli velük, hogy addig nem hajlandó találkozni velük, amíg négy értelmes, tanult nő nem képes semmi másról beszélni, mint a pasikról. Be is váltja a kijelentést, feláll és elviharzik, majd hetekig nem találkozik a lányokkal. Carrie, Charlotte és Samantha megrökönyödve figyelik a jelenetet, és nem igazán értik, mi zavarja ennyire Mirandát.
Carrie és Big megpróbálnak barátok maradni
Sok idő telik el Carrie és Big szakítása után, amikor újból találkoznak és kiderül, hogy Big ismét egy nála jóval fiatalabb lánnyal, Natasával (Bridget Moynahan) a karján tért vissza Párizsból. A két volt szerelmes furcsa módon arra jut, megpróbálnak barátok lenni, amit egy baráti közös ebéddel igyekeznek megpecsételni. A szituáció azonban éles kanyart vesz, amikor Big bejelenti, hogy eljegyezte Natasát, Carrie pedig magán kívül elkezd jelenetet rendezni az étterem közepén, nem törődve azzal, hogy ki hallja, kivonulását pedig megkoronázza egy szék felborításával is. Carrie ebben a jelenetben is újból tanúbizonyságot tesz nem túl érett konfliktuskezelő képességeiről.