Rosszul áll neki az idő: íme a Szex és New York legrosszabb jelenetei

A héten ünnepelte születésnapját Sarah Jessica Parker, aki a Szex és New York sorozat Carrie Bradshaw-jaként él az emlékezetünkben a ‘90-es évek sikersorozata óta. Bár a színésznő remekül öregedett, a sorozata és főleg a karaktere annál kevésbé. Összeszedtük a Szex és New York Carrie-jének legborzasztóbb jeleneteit, melyektől a mai napig fogjuk a fejünket.

Carrie Bradshaw számos alkalommal borzasztó barátként viselkedett a Szex és New York sorozatban (Fotó: HBOCinemax/Entertainment Pictures)

Szex és New York sorozat: A legbotrányosabb jelenetek

A Szex és New York négy barátnő, Carrie (Sarah Jessica Parker) Charlotte (Kristin Davis) Miranda (Cynthia Nixon) és Samantha (Kim Cattrall) viszontagságos randizásait követi nyomon 6 évadon keresztül. Ebbe a 6 évadba belefért két esküvő, egy válás, egy becsúszott gyerek, egy rákdiagnózis és számtalan hol jobb, hol rosszabb kimenetelű randi. A széria több mint 25 éves múltra tekint vissza, ami erősen meg is látszik rajta. Ezt talán nem is rónánk fel egy romantikus vígjátéksorozatnak, ami nem feltétlenül azzal a szándékkal készült, hogy örökérvényű igazságokat tegyen le az asztalra, azonban a széria 94 epizódja alatt jócskán történtek olyan dolgok, melyektől magasra szalad még a legnagyobb rajongók szemöldöke is. A teljesség igénye nélkül most felsorolunk párat.

A szívünk csücske volt egykor a Szex és New York, de sokszor kifogásolható volt a lányok barátsága (Fotó: HBOCinemax/Entertainment Pictures)

Carrie és a Yankees

Carrie éppen a Mr. Biggel (Chris Noth) való borzasztó szakításából igyekszik összeszedni magát, ebben természetesen segítségére vannak legjobb barátnői is. Miranda javaslatára elmennek az egyetlen helyre, ahol biztosan nem futhatnak össze az ex-szel: egy Yankees baseball meccsre. Egy eltévedt labda pont Carrie orra előtt landol, Miranda pedig hűséges rajongóként a meccs végén elrángatja a lányokat az öltözőkhöz, hogy aláírassa a labdát az új sztárjátékossal, aki nem mellesleg igen sármos is. Carrie-t egyáltalán nem érdekli a baseball, de az utolsó előtti pillanatban kap az alkalmon és randira hívja a jóképű Yankees játékost, annak ellenére, hogy Miranda szemmel láthatólag elvarázsolt rajongója. Nem vall a legjobb barátnő szerepére, hogy pofátlanul lenyúlja a másik orra elől a kiszemeltet, azonban Carrie nem nagyon törődik ilyen részletkérdésekkel.