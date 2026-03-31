Meztelen fürdőztek a brit világsztárok, kosztümös klasszikus lett belőle

Trükkös évforduló előtt tisztelgünk a mai napon, ugyanis a nagyközönség 40 évvel ezelőtt láthatta először az angol klasszikust, dacára annak, hogy már 1985-ben voltak elővetítései az Oscar-verseny miatt. A Szoba kilátással James Ivory egyik legnagyobb sikerfilmje lett, ami új lendületet adott a kosztümös filmek műfajának. Lucy Honeychurch szenvedélyes szerelmi háromszögbe került a szabadelvű George Emersonnal illetve a társadalmilag tökéletesnek tűnő, de érzelmileg hideg Cecil Vyse-zel. A fiatal lány választás elé kerül: a konvenciók és a társadalmi elvárások, vagy a szenvedély és az őszinte érzelmek között kell döntenie. A filmben olyan sztárok tűntek fel, mint a pályakezdő Helena Bohnam Carter, Daniel Day-Lewis és a tragikus körülmények között eltűnt és (feltételezhetően) elhunyt Julian Sands.
A Szoba kilátással Helena Bohnam Carter belépője volt a sztárvilágba
- E. M. Forster 1908-as regényéből készült a Szoba kilátással filmverziója, amely a brit társadalmi konvenciókat kritizálta
- A produkció a legendás Merchant–Ivory páros egyik legnagyobb sikere lett
- Helena Bonham Carter mindössze 18 éves volt, amikor Lucy szerepét eljátszotta. Ez volt az egyik legelső filmje, és rögtön sztárrá tette
- A színésznő arisztokrata családja állítólag nem örült annak, hogy egy kosztümös filmben szenvedélyes csókjelenete volt Helena Bohnam Carter és Julian Sands között
- A színésznő később azt mondta, kicsit visszás volt számára a film sikere, ugyanis évekig csak kosztümös szerepeket ajánlottak neki
- A szintén pályája elején álló Daniel Day-Lewis karaktere, Cecil Vyse eredetileg kevésbé volt komikus a regényben. Az állandóan visszavonuló színész improvizált több jelenetet, hogy a karakter sznob humora jobban működjön.
- Julian Sands teljesen ismeretlen volt ekkoriban, castingját sokáig vitatták, mert túl modernnek tartották George szerepéhez
- A film nagy részét Firenzében forgatták, a stábnak komoly kihívást jelentettek a turisták, akiket állandóan a nyomukban voltak
- A forgatókönyv legmerészebb jelenete a meztelen fürdőzés volt. A nyolcvanas években igen merésznek hatott az egy napos felvétel. Meglepő módon jelenet forgatásánál a stáb nagy része nő volt, hogy a jelenetben szereplő férfi színészek kevésbé legyenek zavarban. Rupert Graves állítólag véletlenül csúszott el a fűben, de a rendező megtartotta a felvételt. A film meghökkentette a brit közönséget, ugyanis soha korábban nem láttak ennyire explicit meztelenséget egy kosztümös melodrámában.
- Igyekeztek megtartani a korhűséget; több ruhát antikváriumokból és múzeumokból béreltek, a firenzei panzió belső tereinek egy részét stúdióban építették fel Londonban
- A Szoba kilátással hatására jelentősen megnőtt a firenzei turizmus
- A filmben fontos szerepet játszott Maggie Smith és Judi Dench. A két angol dáma a forgatás idején állítólag komolyan rivalizáltak egymással, hogy kinek legyen hangsúlyosabb a szerepe. Sokak szerint csupán reklámfogás volt, ám akadtak olyanok, akik szerint Dench volt féltékeny, ugyanis az akkor ötvenes éveiben járó színésznő inkább a színházi szerepei miatt volt ismert, míg a 2024-ben elhunyt Maggie Smith-nek már két Oscar-díja volt addigra.
- Judi Dench Mrs. Lavish szerepéért végül BAFTA-díjat nyert
- A film 1986-ban három Oscar-díjat nyert: adaptált forgatókönyv, jelmez és látványtervezés kategóriában diadalmaskodott
- A költségvetése viszonylag alacsony volt, mindössze 3 millió dollár, de világszerte több mint 20 milliót hozott