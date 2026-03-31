Meztelen fürdőztek a brit világsztárok, kosztümös klasszikus lett belőle

Trükkös évforduló előtt tisztelgünk a mai napon, ugyanis a nagyközönség 40 évvel ezelőtt láthatta először az angol klasszikust, dacára annak, hogy már 1985-ben voltak elővetítései az Oscar-verseny miatt. A Szoba kilátással James Ivory egyik legnagyobb sikerfilmje lett, ami új lendületet adott a kosztümös filmek műfajának. Lucy Honeychurch szenvedélyes szerelmi háromszögbe került a szabadelvű George Emersonnal illetve a társadalmilag tökéletesnek tűnő, de érzelmileg hideg Cecil Vyse-zel. A fiatal lány választás elé kerül: a konvenciók és a társadalmi elvárások, vagy a szenvedély és az őszinte érzelmek között kell döntenie. A filmben olyan sztárok tűntek fel, mint a pályakezdő Helena Bohnam Carter, Daniel Day-Lewis és a tragikus körülmények között eltűnt és (feltételezhetően) elhunyt Julian Sands.

A produkció a legendás Merchant–Ivory páros egyik legnagyobb sikere lett

Helena Bonham Carter mindössze 18 éves volt, amikor Lucy szerepét eljátszotta. Ez volt az egyik legelső filmje, és rögtön sztárrá tette

A színésznő arisztokrata családja állítólag nem örült annak, hogy egy kosztümös filmben szenvedélyes csókjelenete volt Helena Bohnam Carter és Julian Sands között

A színésznő később azt mondta, kicsit visszás volt számára a film sikere, ugyanis évekig csak kosztümös szerepeket ajánlottak neki

A szintén pályája elején álló Daniel Day-Lewis karaktere, Cecil Vyse eredetileg kevésbé volt komikus a regényben. Az állandóan visszavonuló színész improvizált több jelenetet, hogy a karakter sznob humora jobban működjön.

Julian Sands teljesen ismeretlen volt ekkoriban, castingját sokáig vitatták, mert túl modernnek tartották George szerepéhez

