Daniel Day-Lewis

Meztelen fürdőztek a brit világsztárok, kosztümös klasszikus lett belőle

Újra divatba hozta a kosztümös filmeket James Ivory remekműve. A Szoba kilátással azonban igen merésznek számított a maga korában, mutatjuk is, miért!
Daniel Day-LewisHelena Bonham CarterJulian SandsSzoba kilátással

Trükkös évforduló előtt tisztelgünk a mai napon, ugyanis a nagyközönség 40 évvel ezelőtt láthatta először az angol klasszikust, dacára annak, hogy már 1985-ben voltak elővetítései az Oscar-verseny miatt. A Szoba kilátással James Ivory egyik legnagyobb sikerfilmje lett, ami új lendületet adott a kosztümös filmek műfajának. Lucy Honeychurch szenvedélyes szerelmi háromszögbe került a szabadelvű George Emersonnal illetve a társadalmilag tökéletesnek tűnő, de érzelmileg hideg Cecil Vyse-zel. A fiatal lány választás elé kerül: a konvenciók és a társadalmi elvárások, vagy a szenvedély és az őszinte érzelmek között kell döntenie. A filmben olyan sztárok tűntek fel, mint a pályakezdő Helena Bohnam Carter, Daniel Day-Lewis és a tragikus körülmények között eltűnt és (feltételezhetően) elhunyt Julian Sands. 

Szoba kilátással
Újra divatba hozta a kosztümös filmeket a Szoba kilátással (Fotó: imdb.com)

A Szoba kilátással Helena Bohnam Carter belépője volt a sztárvilágba

  • E. M. Forster 1908-as regényéből készült a Szoba kilátással filmverziója, amely a brit társadalmi konvenciókat kritizálta
  • A produkció a legendás Merchant–Ivory páros egyik legnagyobb sikere lett
  • Helena Bonham Carter mindössze 18 éves volt, amikor Lucy szerepét eljátszotta. Ez volt az egyik legelső filmje, és rögtön sztárrá tette
Helena Bohnam Carter 18 évesen lett sztár (Fotó: imdb.com)
  • A színésznő arisztokrata családja állítólag nem örült annak, hogy egy kosztümös filmben szenvedélyes csókjelenete volt Helena Bohnam Carter és Julian Sands között
  • A színésznő később azt mondta, kicsit visszás volt számára a film sikere, ugyanis évekig csak kosztümös szerepeket ajánlottak neki
  • A szintén pályája elején álló Daniel Day-Lewis karaktere, Cecil Vyse eredetileg kevésbé volt komikus a regényben. Az állandóan visszavonuló színész improvizált több jelenetet, hogy a karakter sznob humora jobban működjön.
  • Julian Sands teljesen ismeretlen volt ekkoriban, castingját sokáig vitatták, mert túl modernnek tartották George szerepéhez
Daniel Day-Lewis élete első szerepében bizonyított (Fotó: imdb.com)
  • A film nagy részét Firenzében forgatták, a stábnak komoly kihívást jelentettek a turisták, akiket állandóan a nyomukban voltak
  • A forgatókönyv legmerészebb jelenete a meztelen fürdőzés volt. A nyolcvanas években igen merésznek hatott az egy napos felvétel. Meglepő módon jelenet forgatásánál a stáb nagy része nő volt, hogy a jelenetben szereplő férfi színészek kevésbé legyenek zavarban. Rupert Graves állítólag véletlenül csúszott el a fűben, de a rendező megtartotta a felvételt. A film meghökkentette a brit közönséget, ugyanis soha korábban nem láttak ennyire explicit meztelenséget egy kosztümös melodrámában. 
  • Igyekeztek megtartani a korhűséget; több ruhát antikváriumokból és múzeumokból béreltek, a firenzei panzió belső tereinek egy részét stúdióban építették fel Londonban
  • A Szoba kilátással hatására jelentősen megnőtt a firenzei turizmus
Judi Dench és Maggie Smith rivalizáltak a forgatás alatt (Fotó: imdb.com)
  • A filmben fontos szerepet játszott Maggie Smith és Judi Dench. A két angol dáma a forgatás idején állítólag komolyan rivalizáltak egymással, hogy kinek legyen hangsúlyosabb a szerepe. Sokak szerint csupán reklámfogás volt, ám akadtak olyanok, akik szerint Dench volt féltékeny, ugyanis az akkor ötvenes éveiben járó színésznő inkább a színházi szerepei miatt volt ismert, míg a 2024-ben elhunyt Maggie Smith-nek már két Oscar-díja volt addigra. 
  • Judi Dench Mrs. Lavish szerepéért végül BAFTA-díjat nyert
Fellendítette a film a firenzei turizmust (Fotó: imdb.com)
  • A film 1986-ban három Oscar-díjat nyert: adaptált forgatókönyv, jelmez és látványtervezés kategóriában diadalmaskodott
  • A költségvetése viszonylag alacsony volt, mindössze 3 millió dollár, de világszerte több mint 20 milliót hozott

 

