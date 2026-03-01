Hírlevél
Val Kilmer

35 éve csúszott szét teljesen Val Kilmer: élete szerepéért ő fizetett!

1 órája
35 éve szántotta fel a néhai színész a vásznat Olvier Stone kultikus filmjében. Val Kilmer a The Doors-ban végleg levetkőzte a szépfiú-imázsát.
Jim Morrison legendás figurájáról hosszú évekig nem mertek filmet készíteni, dacára annak, hogy Oliver Stone már 20 éve készült rá. Val Kilmer a The Doorsnak köszönheti élete szerepét, amit 35 éve mutattak be világszerte a mozikban. A forgatást a torokrákban elhunyt sztár brutálisan komolyan vette, ráadásul meglepő szokásai is letttek a felkészülés hónapjai alatt.

Val Kilmer, in THE DOORS (Credit Image: © Carolco/Entertainment Pictures via ZUMA Press) Val Kilmer, The Doors 1991
Val Kilmer Jimnek hivatta magát a forgatáson (Fotó: Carolco/NORTHFOTO)

Val Kilmer színészi bravúraja a The Doors

  • Val Kilmer ezt vettte a legkomolyabban filmjei közül: hónapokig készült a szerepre, mielőtt Oliver Stone egyáltalán komolyan számolt volna vele.
  • Kilmer annyira akarta Jim Morrison szerepét, hogy saját pénzén készített egy 8 perces demót, amelyben Morrisonként énekelt és mozgott.
  • A filmben hallható dalok körülbelül felében tényleg Kilmer énekelt. A színész annyira levette a 28 éves korában elhunyt legenda hangját, hogy a The Doors eredeti tagjai sem mindig tudták megkülönböztetni Kilmer hangját Morrisonétól.
VAL KILMER in THE DOORS (Credit Image: © Carolco/Entertainment Pictures via ZUMA Press) Val Kilmer, The Doors 1991
Kilmer szinte teljesen elsajátította Morisson énekstílusát (Fotó: Carolco/NORTHFOTO)
  • A dalokat az eredeti stúdiófelvételek és Kilmer újraéneklése kombinálásával hozták létre.
  • Kilmer nemcsak a forgatáson, de utána is szerepben maradt: egy éven át hordta Morrison-stílusú ruháit a forgatáson kívül is.
  • A forgatás alatt 10 kilót kellett hízni a szerep kedvéért, hogy hitelesebb legyen a késői, alkoholista és drogos Morrisonként is.
  • Egy kérése volt a stábhoz, amit be is tartottak: a forgatáson mindenki Jim-nek szólította.
  • Olvier Stone már a hetvenes években filmet akart csinálni az 1971-ben elhunyt zenészről, de 20 évet kellett várnia a The Doors című filmig. 
THE DOORS - Val Kilmer - Meg Ryan - 1991.
Különleges technikával forgatták a hallucinálós jeleneteket (Fotó: MPP/Bestimage/00701367)
  • A zenekari akkor még élő tagjai; Ray Manzarek, Robby Krieger és John Densmore technikai tanácsadóként segítettek a filmben.
  • Ray Manzarek utólag  bírálta a filmet, mert szerinte túl negatív képet festett Morrisonról.
  • A film több koncertjelenetét valós események alapján rekonstruálták.
  • A pszichedelikus részekhez speciális optikai effektusokat és kézi kamerát használtak, hogy hitelesebb legyen a drogos trip.
THE DOORS - Val KILMER;Meg Ryan - 1991.
Meg Ryan merész szerepben bizonyított (Fotó: MPP/Bestimage/00701367)
  • Pamela Courson szerepét Meg Ryan alakította, ami merész választás volt romantikus vígjátékos imidzse után. A színésznő tudatosan ki akart törni a romkom királynő szerepkörből. 
  • A párizsi jeleneteket valójában Los Angelesben és környékén forgatták. Morrison sírját a híres párizsi Père-Lachaise temetőben nem filmezhették le. 
  • A film vegyes kritikákat kapott: Kilmer játékát dicsérték, a film szerkezetét kevésbé. Sok kritikus szerint a film túlidealizálta a drogkultúrát. A film bevétele világszerte csupán 34 millió dollár volt, ami 38 milliós büdzséhez képest bukás volt. A The Doors azóta kultfilm lett, sőt a mozi újra felélesztette a The Doors lemezeladásait a kilencvenes évek elején. Újabb fellendülése volt a filmnek Val Kilmer halála után a streaming- és on demand szolgáltatók körében is.

 

 

