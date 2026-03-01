35 éve csúszott szét teljesen Val Kilmer: élete szerepéért ő fizetett!

Jim Morrison legendás figurájáról hosszú évekig nem mertek filmet készíteni, dacára annak, hogy Oliver Stone már 20 éve készült rá. Val Kilmer a The Doorsnak köszönheti élete szerepét, amit 35 éve mutattak be világszerte a mozikban. A forgatást a torokrákban elhunyt sztár brutálisan komolyan vette, ráadásul meglepő szokásai is letttek a felkészülés hónapjai alatt.

Val Kilmer Jimnek hivatta magát a forgatáson (Fotó: Carolco/NORTHFOTO)

Val Kilmer színészi bravúraja a The Doors

Val Kilmer ezt vettte a legkomolyabban filmjei közül: hónapokig készült a szerepre, mielőtt Oliver Stone egyáltalán komolyan számolt volna vele.

egyáltalán komolyan számolt volna vele. Kilmer annyira akarta Jim Morrison szerepét, hogy saját pénzén készített egy 8 perces demót, amelyben Morrisonként énekelt és mozgott.

A filmben hallható dalok körülbelül felében tényleg Kilmer énekelt. A színész annyira levette a 28 éves korában elhunyt legenda hangját, hogy a The Doors eredeti tagjai sem mindig tudták megkülönböztetni Kilmer hangját Morrisonétól.

Kilmer szinte teljesen elsajátította Morisson énekstílusát (Fotó: Carolco/NORTHFOTO)

A dalokat az eredeti stúdiófelvételek és Kilmer újraéneklése kombinálásával hozták létre.

Kilmer nemcsak a forgatáson, de utána is szerepben maradt: egy éven át hordta Morrison-stílusú ruháit a forgatáson kívül is.

A forgatás alatt 10 kilót kellett hízni a szerep kedvéért, hogy hitelesebb legyen a késői, alkoholista és drogos Morrisonként is.

Egy kérése volt a stábhoz, amit be is tartottak: a forgatáson mindenki Jim-nek szólította.

Olvier Stone már a hetvenes években filmet akart csinálni az 1971-ben elhunyt zenészről, de 20 évet kellett várnia a The Doors című filmig.

Különleges technikával forgatták a hallucinálós jeleneteket (Fotó: MPP/Bestimage/00701367)

A zenekari akkor még élő tagjai; Ray Manzarek, Robby Krieger és John Densmore technikai tanácsadóként segítettek a filmben.

Ray Manzarek utólag bírálta a filmet, mert szerinte túl negatív képet festett Morrisonról.

utólag bírálta a filmet, mert szerinte túl negatív képet festett Morrisonról. A film több koncertjelenetét valós események alapján rekonstruálták.

A pszichedelikus részekhez speciális optikai effektusokat és kézi kamerát használtak, hogy hitelesebb legyen a drogos trip.

Meg Ryan merész szerepben bizonyított (Fotó: MPP/Bestimage/00701367)