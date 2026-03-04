Az év legmerészebb poszterével érkezik a Netflix új sorozata: Már a látvány felforrósít mindenkit

Újabb sorozat érkezik az érettebb női nézők számára a streaming-óriásra. A Netlfix Vladimir szériája főszerepében a Múmia filmek Oscar-díjas sztárja, a magyar származású Rachel Weisz és A Fehér Lótusz és a legutóbbi Brdiget Jones film szépfiúja, Leo Woodall látható. Az erotiktól túlfűtött, fekete komédia csütörtökön érkezik a streamingszolgáltató kínálatába.

Fülledt erotika vár a Vladimir nézőire (Fotó: Netflix)

Rachel Weisz Vladimirja merész

Igazán merész és tabudöntögető a Vladimir plakátja, amivel a Netflix reklámozza a filmet. A képen egy nyitott, redős könyv látható, a lapjai között női ujjakkal, amik olyan hatást keltenek, mintha kényeztetné magát.

Merész lett a Vladimir plakátja (Fotó: Netflix)

Ugye milyen merész kép? Ehhez képest az Üvöltő szelek első, női nemiszervet ábrázoló plakátja egy kellemes képregény is lehetett volna. A fülledt poszter még fülledtebb történetet takar, amiben a középkorú M nevű tanárnő egy fiatalabb kollégájával, a címszereplő Vladimirral szűri össze a levet, legalábbis a fejében. A komikus és egyben drámai vagy erősen szexi fantáziáiban a nő már egyre kevésbé tudja megkülönböztetni a valóságot a pikáns képzeletétől és akkor még ott van maga a vágyai tárgya is, akinek szintén döntenie kell az esetlges románcról. Az előzetes alapján erotikában sem lesz hiányunk, a kérdés csak az, hogy M fejében történik minden, vagy tényleg nagyon közel kerül a fiatal férfihoz, miközben a férje kissé nyíltan keres máshol izgalmat?

Álom vagy valóság M fantáziája? (Fotó: Netflix)

Rachel Weiszt az utóbbi években keveset láthattuk a vásznon, így sokak szerint a nagy visszatérése lehet a 8 részes széria. Ebben most a Z-generáció legfelkapottabb Leo-ja vagy is Leo Woodall lesz a segítségre, aki úgy néz ki, szereti az idősebb nők vágyainak a tárgyát alakítani a vásznon. Mellettük még John Slattery, Ellen Robertson és Jessica Henwick látható a főzszerepekben.