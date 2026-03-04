Az év legmerészebb poszterével érkezik a Netflix új sorozata: Már a látvány felforrósít mindenkit

Újabb sorozat érkezik az érettebb női nézők számára a streaming-óriásra. A Netlfix Vladimir szériája főszerepében a Múmia filmek Oscar-díjas sztárja, a magyar származású Rachel Weisz és A Fehér Lótusz és a legutóbbi Brdiget Jones film szépfiúja, Leo Woodall látható. Az erotiktól túlfűtött, fekete komédia csütörtökön érkezik a streamingszolgáltató kínálatába.
Rachel Weisz Vladimirja merész
Igazán merész és tabudöntögető a Vladimir plakátja, amivel a Netflix reklámozza a filmet. A képen egy nyitott, redős könyv látható, a lapjai között női ujjakkal, amik olyan hatást keltenek, mintha kényeztetné magát.
Ugye milyen merész kép? Ehhez képest az Üvöltő szelek első, női nemiszervet ábrázoló plakátja egy kellemes képregény is lehetett volna. A fülledt poszter még fülledtebb történetet takar, amiben a középkorú M nevű tanárnő egy fiatalabb kollégájával, a címszereplő Vladimirral szűri össze a levet, legalábbis a fejében. A komikus és egyben drámai vagy erősen szexi fantáziáiban a nő már egyre kevésbé tudja megkülönböztetni a valóságot a pikáns képzeletétől és akkor még ott van maga a vágyai tárgya is, akinek szintén döntenie kell az esetlges románcról. Az előzetes alapján erotikában sem lesz hiányunk, a kérdés csak az, hogy M fejében történik minden, vagy tényleg nagyon közel kerül a fiatal férfihoz, miközben a férje kissé nyíltan keres máshol izgalmat?
Rachel Weiszt az utóbbi években keveset láthattuk a vásznon, így sokak szerint a nagy visszatérése lehet a 8 részes széria. Ebben most a Z-generáció legfelkapottabb Leo-ja vagy is Leo Woodall lesz a segítségre, aki úgy néz ki, szereti az idősebb nők vágyainak a tárgyát alakítani a vásznon. Mellettük még John Slattery, Ellen Robertson és Jessica Henwick látható a főzszerepekben.
A Vladimir mind a 8 epizódja csütörtöktől látható a Netflixen.