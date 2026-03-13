Hírlevél
Will és Grace

Rendszeresen újraélesztik a Will és Grace sztárját: a sürgősségin név szerint ismerik a színészt!

9 perce
Olvasási idő: 5 perc
Az 55 éves Sean Hayes évtizedek óta a New York-i sürgősségi kórházak állandó vendége. A Will és Grace sztárját rendszeresen újra kell éleszteni súlyos betegsége miatt.
Kevesen mondhatják el magukról Hollywoodban, hogy évtizedek óta a sürgősségi a második otthonuk. Sean Hayes a Will és Grace Jackjeként lett világhírű a kilencvenes évek végén. A piperkőc, gyermeklelkű figura közel 10 évig szórakoztatta a közönséget a címszereplők, valamint az állandóan részeg, rejtélyes férjét pumpoló Karen és annak „cselédje”, Rosario társaságában. A bohócálarc mögött azonban Hayes évtizedek óta egy súlyos, gyakorlatilag gyógyíthatatlan betegséggel él együtt, ami miatt rendszeresen újra kell indítani a szívét.

Will és Grace, EDITORIAL USE ONLY Sean Hayes during filming for the Graham Norton Show, at BBC Studioworks 6 Television Centre, Wood Lane, London, to be aired on BBC One on Friday evening. Picture date: Thursday February 13, 2025.
A Will és Grace sztárjának második otthona a sürgősségi (Fotó: PA Wire)

A Will és Grace sztárjának rejtélyes betegsége

Sean Hayes az úgynevezett pitvarfibrillációval, vagyis az AFib nevű szívbetegséggel él együtt évtizedek óta. Ez az állapot szabálytalan és gyakran nagyon gyors szívveréssel jár, ami a színész elmondása szerint olyan érzést kelthet, mintha „mindjárt meghalna”. A színész emiatt rendszeres vendége a New York-i sürgősségi kórházaknak, ugyanis azonnali segítségre van szüksége.

Amikor bemegyek a sürgősségire, olyan vagyok, mint Norm a Cheers-ből. Azt kiabálják: ’Sean!’, mert állandóan ott vagyok 

utalt viccesen a nyolcvanas évek híres kocsmai sorozatára a színész az ew.com-on.

WILL & GRACE -- NBC Series -- "Alive and Schticking" Live Episode Thursday, September 29 -- Pictured: (l-r) Eric McCormack as Will Truman, Shelley Morrison as Rosario, Debra Messing as Grace Adler, Sean Hayes as Jack McFarland -- The eighth season debut of "Will & Grace" marks the series' first live episode. Two versions were telecast Thursday, September 29, one live for the East Coast and one for the West Coast, resulting in different jokes to be used in each separate broadcast. The first show was shot at 5:30 p.m. (PT) for the East and the second show was shot at 8:30 p.m. (PT) for the West. -- NBC Photo: Chris Haston
Az egész világ Jackként ismeri a sitcomból (Fotó: NBC/KPA)

A komikus azonban folyamatos életveszélyben van, ugyanis korábban átesett egy operáción, ám az, ahogy fogalmazott: „a szívablációs műtétem nem pont úgy alakult, ahogy terveztük”. A fix megoldás helyett a színész számára marad a sokkolás, vagyis defibrillátorral kell helyreállítani a ritmust, ami az ő esetében megfelelő ütembe rakja a szívverését.

Pontosan tudom, mi fog történni. Kérdezik: ’Megvizsgálhatom?’, én meg: ’Nézze, ez így fog menni: adnak nekem Propofolt, kiütnek, azt mondják, hogy ’Sokk!’, én pedig hazamegyek’ 

– mesélte a Will és Grace sorozat Jackje, akinek volt olyan éjszakája, amikor kétszer is meg kellett csinálni a beavatkozást pár óra különbséggel.

Sean Hayes is seen in Los Angeles, CA. October 7, 2019
Folyamatosan újra kell indítani a szívét a színésznek (Fotó: OGUT/starmaxinc.com/NORTHFOTO)

A színész állapotára nincs jelenleg végleges gyógymód, azonban gyógyszeres kezelés és rendszeres sokkolás mellett teljes életet tud élni. Az AFibbel élőknél sokkal magasabb a szívroham és a sztrók kockázata. Hayes ennek ellenére nem vonult vissza, legutóbb A menekülő ember című filmben láthatta a magyar közönség.

 

 

