Még magyar rendezővel is dolgozott a születésnapos William Hurt – Íme a legjobb filmjei!

A mai napon William Hurtre emlékezünk. Az Oscar-díjas Hurt 76. születésnapját ünnepelné. Első szerepét a magyarok kedvenc detektívsorozatában, a Kojakben kapta, karrierje onnantól ívelt egészen az 1986-os Oscar-díj-átadóig, ahol a legjobb férfi főszereplő kategóriában vehette át az aranyszobrot A pókasszony csókja című filmben nyújtott alakításáért. Számunkra különösen kedves színész, hiszen egyik Oscar-díjas magyar rendezőnk, Szabó István A napfény íze című filmjében is játszott. Íme William Hurt karrierje és legfontosabb filmjei!

William Hurt a színpadon kezdte

Mint Hollywoodban már oly sokan, William Hurt is a világot jelentő deszkákon kezdte színészi karrierjét. Tanulmányait az egyik legnagyobb presztízsnek örvendő előadóművészeti iskolában, a New York-i Juilliardon végezte. Számos színdarabban játszott, nem is rosszul, mielőtt a kamerák elé került volna. A Hurlyburly című darabban nyújtott alakításáért Tony-díjra is jelölték, ami a színházi világ Oscar-díjának felel meg. Elhagyva a színpadot a Kojak című nyomozós sorozatban szerepelt először kamera előtt, két epizód erejéig.

William Hurt filmjei

Az áttörést az 1981-es A test melege című neo-noir hozta el számára, melyben az éteri szépségű Kathleen Turnerrel folytat végzetes viszonyt és tervel ki egy gyilkosságot. Innentől kezdve komolyabbnál komolyabb szerepeket kapott, visszatekintve karrierje ekkoriban, a '80 és a '90-es években volt a csúcson. Pár évvel később A nagy borzongás című drámában olyan nagy nevek mellett játszott, mint Glenn Close, Jeff Goldblum és Tom Berenger. A csúcsok csúcsa az 1985-ös A pókasszony csókja volt. Ebben a filmben Hurt a börtönben raboskodó homoszexuális Molina szerepét alakítja, aki cellatársul kap maga mellé egy radikális politikai foglyot Valentin személyében, akit Raul Julia formál meg. Molina kitalált filmeket mesél Valentinnak, hogy elterelje a figyelmét a börtönlét szörnyűségeiről, idővel a két férfi között mély barátság alakul ki. A látszólag apolitikus Molináról végül kiderül, hogy valójában besúgóként került egy cellába Valentinnel, de az utolsó pillanatban a barátságuk legyőzi az akadályokat és Molina nem árulja el Valentint. William Hurt a filmben nyújtott alakításáért megkapta karrierje első és egyetlen Oscar-díját. A pókasszony csókja egy lenyűgöző mélylélektani dráma, mely a kritikusok szerint egy méltatlanul elfeledett és alulértékelt darabja a '80-as évek filmjeinek. Ebben az időszakban még két olyan kiemelkedő alakítása volt, melyekért Oscar-jelölést kapott, de ezeket már nem tudta díjra váltani. Az Egy kisebb isten gyermekeiben egy progresszív módszerekkel tanító beszédtechnika tanárt alakít, aki megismerkedik az iskolai takarítónővel, aki a gyerekekhez hasonlóan siket, azonban a saját döntéséből nem hajlandó beszélni. A Hurt által alakított James feltett szándéka, hogy utat találjon a nőhöz, aki sokkal többre lenne hivatott, ha megszólalna. Kapcsolatuk rövidesen romantikussá válik, de a kérdés végig ott lebeg, vajon van-e közös jövője két ennyire különböző világban élő embernek.