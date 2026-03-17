Szijjártó Péter felszólított: Még a mai napon indítsák újra a Barátság kőolajvezetéket!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 642,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +47,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 699,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +84,1 Ft

sztáresküvő

„Nagyon sokan lettek átverve” – Zendaya végre megszólalt a titkos esküvőjéről

Keresve se találnánk forróbb témát az interneten a Pókember-filmek sztárjainak állítólagos házasságkötésénél. Tom Holland és Zendaya esküvőjéről utóbbi épp most rántotta le a leplet egy műsorban, ahol elárulta, valódiak-e a ceremóniáról készült képek.
sztáresküvőmesterséges intelligenciaTom HollandZendaya

Az utóbbi hetekben ugyancsak nagy port kavart a világsajtóban, hogy Hollywood álompárja, azaz Zendaya és Tom Holland állítólag oltár elé vonultak, hogy ott örök hűséget fogadjanak egymásnak. Mi több, a ceremóniáról számos fénykép is felkerült a világhálóra, melyekről viszont elég hamar kiderült, hogy mesterséges intelligencia által gyártott hamisítványok. A rajongók milliót megvezető fotókról most maga Zendaya fejtette ki véleményét.

Zendaya most már Zendaya Holland? A színésznő végre nyilatkozott az esküvővel kapcsolatban (Fotó: TheImageDirect.com / TIDNYC-77)
  • Zendaya Tom Hollanddal kötött házasságának híre már hetek óta tartja lázban a világhálót.
  • A titkos esküvőről szóló pletykát a színésznő stylistja indította útjára.
  • Esküvői képek sokasága lepte el a netet pillanatok alatt, melyekre emberek milliói haraptak rá.
  • A fotókat viszont mesterséges intelligencia készítette, amit most maga Zendaya is megerősített.

Zendayat és Tom Hollandot csak az MI hozta össze?

Az Oscar 2026-os gáláján, Robert Pattinsonnal az oldalán eredményhirdetőként is helytálló Zendaya a Jimmy Kimmel Live! című talkshow vendége volt, ahol nem kellett sokáig várni, amíg a műsor névadó házigazdája rákérdezett Tom Holland és aktuális vendége házasságkötésére. Noha Zendaya magát a ceremóniát továbbra sem erősítette meg, a netre felkerült esküvői képekre viszont reagált:

Nagyon sok ember lett becsapva. Amikor csak úgy a mindennapokban jártam-keltem, az emberek odajöttek hozzám, hogy: »Úristen, gyönyörűek az esküvői fotóid!«, én meg csak néztem, hogy: »Drágám, ezek mesterséges intelligenciával készültek. Nem valódiak.«

− erősítette meg a hírt Zendaya, hogy a fotókat csupán az MI-nek köszönhetjük.

A kamu bejegyzésekről egyébként valóban nem túlzás azt állítani, hogy emberek millióival járatták a bolondját. Az alábbi kép például több közösségimédia-felületen keringett vírusként, ahol közel 10 millió kedvelést zsebelt be:

Férj és feleség a vásznon is együtt

A sztárduót egyébként hamarosan nem is egy, hanem rögtön két filmben is láthatjuk együtt szerepelni.

Előbb Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposzában tűnnek fel, majd két héttel később, július 30-án már a híres falmászó, azaz Pókember 4. fejezetében, a Vadiúj napban osztozhatnak a vásznon, de ki tudja, talán még a következő Bosszúállók-fejezetben is tiszteletüket tehetik mindketten.

 

