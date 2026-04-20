A hét királyság lovagja

„Ma meg fogunk halni?" — Természeti katasztrófa pusztítottal el a Jurassic Park forgatását!

Ember tervez,. a természet pedig felborítja. Tragédia is történhetett volna A hét királyság lovagja forgatásán!
A hét királyság lovagjajurassic parkApokalipszis most

A múlt héten komoly veszélybe került a Trónok harca spin-off, A hét királyság lovagja második évadának forgatása. A Kanári-szigeteken vették fel a jeleneteket, amikor is a Tereza vihar úgy döntött, 15 éve nem látott esőzéssel áztatja el a kopárságáról híres Las Niñas térségét. Az HBO-nak így a következő hetekben el kell szállítania az elmerült díszletet és el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogyan folytatják tovább, illetve meddig csúszhat a második évad megjelenése. A természet nem szórakozik és küld e-mailt, hogy felkészüljünk rá, emiatt pedig a filmvilágnak többször is meggyűlt a baja az ehhez hasonló vis maiorokkal, katasztrófahelyzeteket előidézve.

A hét királyság lovagja
Épp, hogy tragédia nem történt A hét királyság lovagja forgatása alatt (Fotó: YouTube)

A hét királyság lovagja nem az első volt, ami áldozatául esett a természetnek… és várhatóan nem az utolsó

Jurassic Park

Fogalmazhatnánk viccesen, hogy a Jurassic Park esetében valójában nem a dínók voltak a legfélelmetesebbek. A kamera Hawaii-on forgott, ahol akkor tombolt az Iniki hurrikán és szanaszét tépte a díszleteket, bujkálni késztette a teljes filmes stábot. Még februárban így emlékezett vissza Sam Neill, a film főszereplőjét alakító színész:

Hawaii-on dolgoztunk egy hétig, vagy 10 napig és reggel 6:30-kor már jelentkeznünk kellett a forgatásra. Erre azt mondják, hogy nem forgatunk ma, mert hurrikán jön... Laura (Dern) és én lementünk a partra és azt mondja: »Lehet, ma meg fogunk halni?««Mire én: »Ez abszolút lehetséges.« Szerencsére elég gyorsan elhaladt, nem volt egy extrém hurrikán, de nagyon sok kárt okozott a díszletben, amikor a közelben volt. Haza kellett mennünk 2-3 napra, de a repülő még landolni sem tudott, mert a kifutó kitépett fákkal és egyéb tárgyakkal volt tele. 

Sőt, a Jurassic Park ikonikus esős jelenetében használt, közel 9 tonnás gépi T-rex a forgatáson komoly veszélyforrássá vált: az állandó vízpermet miatt a szerkezet többször rövidzárlatot kapott, emiatt pedig váratlanul megmozdult, remegett vagy önálló életre kelt akkor is, amikor mozdulatlannak kellett volna maradnia. A színészek sokszor nem tudták előre, mikor indul el újra a gép, ami bármikor rájuk borulhatott volna, így a filmben sokszor valódi félelmet láthatunk 

Apokalipszis most

Az Apokalipszis most készítésének körülményei legalább annyira pokoliak voltak, mint ahogy az a filmben is látszik. Említhetnénk azt is, hogy a helyszínek kialakításához rendes emberi holttesteket is felhasználtak, valamint hogy Sam Bottoms horogférges lett a forgatások alatt, de a fejetlenséget tetézte az anyatermészet: az Olga tájfun a forgatás 40-80 százalékát elpusztította és emiatt hónapokra le kellett állni, és gyakorlatilag újra kellett építeni mindent. A rendező, Francis Ford Coppola később úgy nyilatkozott, hogy a forgatás „olyan volt, mint maga Vietnám” ő maga pedig az irányíthatatlannak tűnő káosz hatására idegösszeomlás szélére került.

Az Apokalipszis most forgatásán valódi volt a káosz (Fotó: KPA)

Mad Max: A harag útja 

Ki gondolta volna, hogy a szépség is elronthatja a felvételeket? Ott van például a Mad Max: A harag útja, amihez elkerülhetetlen a kopár, kihalt látványvilág, amit Ausztrália sivatagosabb részén vettek fel. Hasonlóan A hét királyság lovagjához, itt is nem várt esőzés ütötte fel a fejét, amitől az elvárt homokos, sivatagos környezet teljesen zöldre változott. Ugye, hogy ilyen környezetben nem tudnánk elképzelni azt a filmet? Végül a forgatást áthelyezték az afrikai Namíbiába, mondván némi humorral, hogy ha itt is esni fog az eső, akkor tényleg kukázni lehet a teljes projektet.

Nehéz lenne elképzelni ezt a látképet virágokkal borítva (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

 

 

