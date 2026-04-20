„Ma meg fogunk halni?" — Természeti katasztrófa pusztítottal el a Jurassic Park forgatását!

A múlt héten komoly veszélybe került a Trónok harca spin-off, A hét királyság lovagja második évadának forgatása. A Kanári-szigeteken vették fel a jeleneteket, amikor is a Tereza vihar úgy döntött, 15 éve nem látott esőzéssel áztatja el a kopárságáról híres Las Niñas térségét. Az HBO-nak így a következő hetekben el kell szállítania az elmerült díszletet és el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogyan folytatják tovább, illetve meddig csúszhat a második évad megjelenése. A természet nem szórakozik és küld e-mailt, hogy felkészüljünk rá, emiatt pedig a filmvilágnak többször is meggyűlt a baja az ehhez hasonló vis maiorokkal, katasztrófahelyzeteket előidézve.

Épp, hogy tragédia nem történt A hét királyság lovagja forgatása alatt (Fotó: YouTube)

A hét királyság lovagja nem az első volt, ami áldozatául esett a természetnek… és várhatóan nem az utolsó

Jurassic Park

Fogalmazhatnánk viccesen, hogy a Jurassic Park esetében valójában nem a dínók voltak a legfélelmetesebbek. A kamera Hawaii-on forgott, ahol akkor tombolt az Iniki hurrikán és szanaszét tépte a díszleteket, bujkálni késztette a teljes filmes stábot. Még februárban így emlékezett vissza Sam Neill, a film főszereplőjét alakító színész:

Hawaii-on dolgoztunk egy hétig, vagy 10 napig és reggel 6:30-kor már jelentkeznünk kellett a forgatásra. Erre azt mondják, hogy nem forgatunk ma, mert hurrikán jön... Laura (Dern) és én lementünk a partra és azt mondja: »Lehet, ma meg fogunk halni?««Mire én: »Ez abszolút lehetséges.« Szerencsére elég gyorsan elhaladt, nem volt egy extrém hurrikán, de nagyon sok kárt okozott a díszletben, amikor a közelben volt. Haza kellett mennünk 2-3 napra, de a repülő még landolni sem tudott, mert a kifutó kitépett fákkal és egyéb tárgyakkal volt tele.

Sőt, a Jurassic Park ikonikus esős jelenetében használt, közel 9 tonnás gépi T-rex a forgatáson komoly veszélyforrássá vált: az állandó vízpermet miatt a szerkezet többször rövidzárlatot kapott, emiatt pedig váratlanul megmozdult, remegett vagy önálló életre kelt akkor is, amikor mozdulatlannak kellett volna maradnia. A színészek sokszor nem tudták előre, mikor indul el újra a gép, ami bármikor rájuk borulhatott volna, így a filmben sokszor valódi félelmet láthatunk