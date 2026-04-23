Az ex-CIA-ügynök elárulta: ez az elfeledett Al Pacino-mozi a valaha készült legjobb kémfilm

Al Pacino szinte bármihez nyúl, az arannyá változik. Kis túlzással, a Jack és Jill-en kívül bármelyik filmjét kinevezhetnénk a maga műfaja legjobbjának. Ez pedig nem csak rajongói ajnározás, hanem szakértői vélemény is. Ugyanis most a CIA egy korábbi ügynöke, John Kiriakou erősítette meg, Pacino egy több mint húszéves kémmozija valóban a zsáner legjobbja!

Egy szakértő szerint Al Pacino és Colin Farrell közös kémfilmje a műfaj legjobbja (Fotó: 90061/KPA / KPA)

A CIA-nál mindenki csak kémfilmeket néz

De ki is ez a John Kiriakou? A 61 éves amerikai férfi korábban 1990 és 2004 között tizennégy éven át állt a Központi Hírszerző Ügynökség, azaz a CIA szolgálatában. Azóta újságíróként és íróként keresi kenyerét, az utóbbi hetekben, hónapokban pedig a közösségi média is felfedezte magának, miután minden egyes TikTok-videója körömrágósan izgalmas történetek tartalmaz.

Az egyik videóban pedig egy sokak által feltett kérdésre is megadta végre a választ: Melyik kémsorozat, illetve kémfilm adaptálja képernyőre a lehető legpontosabban a valóságot? Azonban mielőtt Kiriakou megadta volna a választ a kérdésre, előtte azt is elárulta, a CIA-nál szinte mindenki imádja ezt a műfajt, még annak ellenére is, hogy a legtöbb alkotás láttán csak fogják a fejüket:

A CIA-nál minden egyes kémfilmet és kémsorozatot megnézünk, de tényleg mindenki ezeket nézi. Ráadásul büszkén állíthatom, én még forgatókönyvírói tanácsadó is voltam A Bourne-ultimátumnál, A harcmező hírnökeinél és a True Lies – Két tűz között esetében is. Imádjuk az ilyen filmeket, holott az ég világon semmi közük sincs a valósághoz, kivéve néhányat

– kezdett bele válaszába Kiriakou.

Kiriakou úgy véli, sorozatok terén is van a kémműfajnak egy abszoút nyertese, ez pedig a Homeland (Fotó: Showtime / NORTHFOTO)

Ezek közé a kivételek közé tartozik az Egyesült Államok első emberének kedvenc szériája, valamint az Al Pacino-filmek egy elfeledett darabja is:

Ha a tévésorozatokról beszélünk, csak annyit mondok Homeland: A belső ellenség. Hűha, ők aztán eltalálták! Egy baki van csak benne: amikor megőrülsz, addig nem jöhetsz ki a kórházból, amíg meg nem gyógyulsz. Ami pedig a filmeket illeti, 2003-ban megjelent Beavatást mondanám, aminek az első felében a főszereplő egy kiképzésen vesz részt, és az 100 százalékosan helytálló, azt leszámítva, hogy minket igazából nem vernek meg a tréning alatt

– árulta el a korábbi szövetségi ügynök.