„Tudom, hogy mindenki várja” — Anne Hathaway minden erejével a Neveletlen hercegnő 3-on dolgozik

Az ördög Pradát visel 2 az egyik legizgalmasabb visszatérés lehet a kétezres évekbeli vígjátékok köreiből. Nagyon sokan várják is a jövő heti premiert, de legalább ennyien kíváncsiak lennének Anne Hathaway másik klasszikus címének folytatására.
Emlékszünk, ugye? Anne Hathaway még bájos tiniként kapta azt a megtiszteltetést, hogy átlagos diákból igazi hercegnő lehessen belőle. Valljuk be, a két epizódot is megélt Neveletlen hercegnőt mindenki szerette és ez a cím az Anne Hathaway-filmek közül is egy kiemelkedő, klasszikus darab. Olyannyira, hogy egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy nagyjából húsz év után a filmszéria egy trilógiává alakuljon át.

Ki ne felejtsük Julie Andrewst, aki Anne Hathaway nagyanyját játszotta a filmben (Fotó: Walt Disney Pictures/NORTHFOTO)

Anne Hathaway 2026-ban visszatér a klasszikusabb címeihez

A színésznő nagy erőkkel promózza a jövő héten érkező Az ördög Pradát visel 2-t és ennek kapcsán egy interjút is adott az Entertainment Weeklynek. Nemcsak a nézők, hanem maga Anne Hathaway is nagyon szeretné, ha létrejönne ez a projekt.

Folyamatosan dolgozunk rajta. Az ördög Pradát visel 2 váratlanul jött és kitöltött minden idősávot. Egyszerűen lehetetlen egyszerre mindkettővel foglalkozni. Következőnek a Neveletlen hercegnőt akarnánk folytatni. Egyelőre még nem kapott zöld utat, nem kapott bejelentést, de tudom, hogy mindenki várja a történet következő felvonását. A kollégáimmal jelenleg a forgatókönyvön dolgozunk.

Mielőtt bármit is láthatunk ebből a projektből, Az ördög Pradát visel 2 folytatása kerül terítékre a közeli jövőben — egész pontosan április 30-án. Az ördög Pradát visel 2 előzetesében látható, hogy Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt és Stanley Tucci visszatérnek klasszikus szerepeikben, illetve a rostához csatlakozik még Kenneth Branagh és Lucy Liu egyebek között. Anne Hathaway elmondása szerint ez a visszatérés tanulságos volt számára a tekintetben, hogy milyen egy korábbi szerephez visszatérni húsz év után.

Ha valamit megtanultam Az ördög Pradát visel 2-ből az az, hogy az elvárások iszonyú nagyok tudnak lenni és ha belemész, akkor tényleg be kell vele rúgnod az ajtót.

Ezek tudatában korai lenne fejtegetni, hogy valóban lesz-e folytatás. Abban igaza van a művésznőnek, hogy a zabolátlan genoviai hercegnő királyságba való beilleszkedését húsz (sőt, lassan harminc) év távlatából is hatalmas kultusz övezi. Nem véletlen, hiszen a Meg Cabot regényéből készült Neveletlen hercegnő című film, melyben még Whitney Houston is produceri szerepet vállalt nem csak Hathaway számára volt az első népszerűségi mérföldkő, hiszen igazi kasszasiker is lett.

 

