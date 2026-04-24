Balhé helyett balhécska: mindenki valakinek a szolgája a Netflix sikersorozatának folytatásában

Lee Sung Jin szériája 2023-ban letarolta a világot. A Balhé első évada elképesztő közönségsiker lett, az A24 produkciója a Netflixen nézettségi rekordokat döntött, elvitt 8 Emmy-t, 3 Golden Globe-ot és 2 Actors Awardot, a direktort pedig kikiáltották Hollywood új fenegyerekének. 3 évet kellett várnunk egy újabb menetre, ám a Balhé második évada inkább csak „balhécska” az első szezon feszült és emelkedett világához képest.

Rendesen összebalhéznak a második évadban is (Fotó: Netflix)

Ismét Balhé a Netflixen

Na, ez most persze tudatos, ugyanis a sikerszériát antológiasorozatként folytatja Jin, teljesen új szereplőgárdával és konfliktussal. Adott egy látszólag jómódú, tökéletes pár, Josh és Lindsay, akik megtestesítik az amerikai álmot illetve majdnem, ugyanis valahol két társadalmi réteg között rekedtek meg. Van pénzük, de mégis a gazdagokat szolgálják ki, ugyanis egy elit klub üzemeltetésében vesznek részt. A klubban dolgozó, végzettség nélküli pár, Ashley és Austin gyakorlatilag ugyanebből a pozícióból szolgálják ki a népet, csak ők még mélyebben vannak a tápláléklánc alján. A két Z generációs azonban megüti a főnyereményt, amikor Josh és Lindsay egy kellemetlen és közel sem idilli pillanatát sikerül levideózniuk, ami pillangóeffektusként terjed át a Csendes-óceán egyik oldaláról a másikra, egészen a legbefolyásosabb koreai milliárdosok köréig, ahol szintén vannak egyenlők és egyenlőbbek.

Balhé helyett balhécska

Vajon mit láttak a fiatalok, amit nem kellett volna? (Fotó: Netflix)

Lee Sung Jin Balhéja másodjára is ugyanazt a receptet szeretné újrahasznosítani, csak más szemszögből mutat fityiszt a világnak. Most az emberi mohóság, a szükségletek és a társadalmi egyenlőtlenségek kerülnek előtérbe, olykor feszült pillanatok közepette. Jin kicsit lassabb tempóban adagolja a feszültséget, így a történetben is van néhány fölöslegesen elnyújtott rész. Ebben a Balhéban nem volt nyolc darab háromnegyed órás epizód, hiába nézzük szívesen a történetet és várjuk az újabb csavarokat, amiket mély egyéni drámák tarkítanak. A Balhé górcső alá veszi a késő kapitalizmust, illetve az X, Y és Z generáció közötti értékrendbeli különbségeket és igényeket.