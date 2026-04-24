Balhé helyett balhécska: mindenki valakinek a szolgája a Netflix sikersorozatának folytatásában

Lee Sung Jin szériája 2023-ban letarolta a világot. A Balhé első évada elképesztő közönségsiker lett, az A24 produkciója a Netflixen nézettségi rekordokat döntött, elvitt 8 Emmy-t, 3 Golden Globe-ot és 2 Actors Awardot, a direktort pedig kikiáltották Hollywood új fenegyerekének. 3 évet kellett várnunk egy újabb menetre, ám a Balhé második évada inkább csak „balhécska” az első szezon feszült és emelkedett világához képest.
Na, ez most persze tudatos, ugyanis a sikerszériát antológiasorozatként folytatja Jin, teljesen új szereplőgárdával és konfliktussal. Adott egy látszólag jómódú, tökéletes pár, Josh és Lindsay, akik megtestesítik az amerikai álmot illetve majdnem, ugyanis valahol két társadalmi réteg között rekedtek meg. Van pénzük, de mégis a gazdagokat szolgálják ki, ugyanis egy elit klub üzemeltetésében vesznek részt. A klubban dolgozó, végzettség nélküli pár, Ashley és Austin gyakorlatilag ugyanebből a pozícióból szolgálják ki a népet, csak ők még mélyebben vannak a tápláléklánc alján. A két Z generációs azonban megüti a főnyereményt, amikor Josh és Lindsay egy kellemetlen és közel sem idilli pillanatát sikerül levideózniuk, ami pillangóeffektusként terjed át a Csendes-óceán egyik oldaláról a másikra, egészen a legbefolyásosabb koreai milliárdosok köréig, ahol szintén vannak egyenlők és egyenlőbbek.
Balhé helyett balhécska
Lee Sung Jin Balhéja másodjára is ugyanazt a receptet szeretné újrahasznosítani, csak más szemszögből mutat fityiszt a világnak. Most az emberi mohóság, a szükségletek és a társadalmi egyenlőtlenségek kerülnek előtérbe, olykor feszült pillanatok közepette. Jin kicsit lassabb tempóban adagolja a feszültséget, így a történetben is van néhány fölöslegesen elnyújtott rész. Ebben a Balhéban nem volt nyolc darab háromnegyed órás epizód, hiába nézzük szívesen a történetet és várjuk az újabb csavarokat, amiket mély egyéni drámák tarkítanak. A Balhé górcső alá veszi a késő kapitalizmust, illetve az X, Y és Z generáció közötti értékrendbeli különbségeket és igényeket.
A negyvenes Martin házaspár a kapuzárási, míg a fiatal jegyesek kapunyitási pánikkal küzdenek. Josh és Lindsay mindenért hajt, teper, amit az ipar kíván tőlük, míg Ashley és legfőképp Austin azt gondolja, minden alanyi jogon jár nekik; sőt, az sem baj, ha a gazdagoktól úgy veszünk el, hogy kicsit vagy nagyon megzsaroljuk őket. Persze ez a revü tulajdonképpen ugyanúgy a tőkések játszóterén zajlik, miközben mindenki valaki csicskása marad, maximum a lánc lesz kicsit szorosabb vagy éppen lazább a nyaka körül. A fekete humorú, tragikomédiának is beillő sztori néhol szerepzavarban van, és olykor picit többet akar markolni, mint amennyi valójában van benne, így ritmustalanná válik. Jin továbbra is szeretne művészkedni, ám a néhol David Lynch szürreális világát megidéző pillanatokat teljesen leveti magáról az anyag.
Mindenki ütnivaló a főszereplők közül
A Balhé szereplőire nem lehet panasz, ám az biztos, egyiküket sem neveznénk szimpatikusnak. Oscar Isaac állandó törtetése és a nejével való, minimum visszás, de inkább ellentmondásos kapcsolata ellenére is képes megértetni a karakter motivációját. A szerepeit nagyon megválogató, mindig kiváló Carey Mulligan remek a látszólag tökéletes született feleség szerepében, aki megrögzötten hajszolja vagy hajszolná a szépséget és azt a lányregénybe illő romantikát vagy éppen kalandokat, ami a tönkrement házasságából hiányzik. Cailee Spaeny figurája még a legszerethetőbb a történetben, Ashley motivációi a legemberibbek: ő csak túlélni szeretne, egy rendes betegbiztosítást és valami perspektívát az életre. Ehhez viszont Austin minden, csak nem jó alapanyag.
Charles Melton bizonyította már Julianne Moore és Natalie Portman botrányfilmjében, a May Decemberben, hogy korosztálya egyik legizgalmasabb arca, és a mérhetetlenül antipatikus és ostoba izomagy szerepében remekel. Mamahotel helyett simán végignézi, ahogy a beteg barátnője tolja haza a pénzt, miközben ő otthon nasizik, és kismilliomodik fitneszinfluenszerként szeretne érvényesülni a világhálón, mert tiniként nyert egy ragasztott kupát. A félig koreai színésznél természetesen be kellett hozni a rasszkérdést is, de Jin erre egy nagyon görbe fricskával és egy olyan Kim Dzsongun-poénnal válaszol, amitől szakadunk a röhögéstől. A tőkés koreai nagyasszony szerepében a Minari című filmért Oscarral jutalmazott Youn Yuh-jung bizonyítja, hogy jó helyre került a koronavírus alatt az az aranyszobor.
A Balhé még mindig bőven az átlagos Netflix-szériák fölött teljesít. Már pletykálnak egy harmadik évadról, bár a nézettségi számok állítólag nem voltak az igaziak, bár a streamingszolgáltató nem is vitte túlzásba a reklámot. Lehet, ők is észrevették, hogy egy igazi balhé után már csak egy kis összeveszésre futja ugyanabból az alapötletből?
