Bohóc akart lenni, de a francia filmek legnagyobb alakja lett belőle – Jean-Paul Belmondo 93 éves lenne

Ma ünnepelné születésnapját a francia filmek egyik legnagyobb alakja, Jean-Paul Belmondo. 5 évvel ezelőtt, szeptemberben vettünk búcsút a legendától, aki Jean-Luc Godard filmjei és a francia újhullám megkerülhetetlen alakjává vált közel 50 éves karrierje alatt. Íme Jean-Paul Belmondo élete és legfontosabb filmjei!
Belmondo, a francia újhullám egyik legnagyobb alakja
Jean-Paul Belmondo a színészi diploma megszerzése és kisebb színpadi szereplései után került először a kamera elé 1957-ben, azonban az összes jelenet kivágásra került, amiben szerepelt. Valójában nem készült színészi pályára, a cirkusz és az ökölvívás világa sokkal jobban érdekelte. Saját bevallása szerint ökölvívóként vagy cirkuszi bohócként képzelte el az életét, de jött 1960 és az a filmtörténeti mérföldkő, ami mindent megváltoztatott. Jean-Luc Godard tulajdonképpen ajándékba kapta a Kifulladásig forgatókönyvét a francia filmek másik nagy alakjától, Francois Truffaut-tól. A legendák szerint a rendezés is inkább Truffaut műve volt, de ennek ellenére Godard-nak tulajdonítják, aki ezzel a filmmel kijelölte a francia újhullám irányzatának kezdetét. Godard Belmondónak adta a film férfi főszerepét, Michelt, amivel a színész bebizonyította, hogy komolyabb szerepekben is megállja a helyét. Később is dolgoztak együtt a Bolond Pierrot című filmben, ami szintén Godard egyik legsikerültebb és legnépszerűbb rendezése volt. Bár a francia újhullámmal azonosították sokáig, Belmondo hamar átnyergelt a közönségfilmekre és komédiákra.
Belmondo igazi akcióhős volt
Belmondo, követve kollégája, Alain Delon példáját, később saját produkciós céget is alapított. A korszak egyik legkeresettebb színészévé vált, különösen az akciófilmek világában, ahol remekül tudta kamatoztatni ökölvívói tehetségét is. Minden kaszkadőrmutatványát maga csinálta, ahogy amerikai kollégái közül például Jason Statham, Tom Cruise vagy Keanu Reeves. Talán nem is gondolnánk, de maga Papp László magyar olimpiai bajnok ökölvívó volt egyik nagy példaképe, akiről még 1975-ös filmjében is megemlékezett.
Belmondo viharos szerelmi élete
Nemcsak filmes karrierje volt sűrű és említésre méltó, hanem a szerelmi élete is, bár meg sem közelítette Alain Delon botrányoktól hangos magánéletét. Belmondo első felesége, Elodie 3 gyermeket szült neki. Házasságuk több mint 10 évig tartott, ám válással végződött. Az utolsó években Belmondo már együtt élt az első Bond-lánnyal, Ursula Andress-szel, aki később is az állította, a színész volt élete szerelme. Bár mindenki arra számított, hogy Belmondo ismét megházasodik, és elveszi Ursulát, ez nem történt meg, ami akkoriban sokkolta a nyilvánosságot. Másodjára 2002-ben házasodott meg, elvette a nála több évtizeddel fiatalabb Natty Tardivelt, akitől egy évvel később megszületett lánya, Stella. Érdekes módon Belmondo gyermekei közül egyikük sem lett színész, mind messze elkerülték a szakmát. Fia, Paul autóversenyző lett, Stella, aki most 23 éves, a világ legrangosabb egyetemein tanult geopolitikát, nemzetközi kapcsolatokat és üzleti menedzsmentet.