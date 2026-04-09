Bohóc akart lenni, de a francia filmek legnagyobb alakja lett belőle – Jean-Paul Belmondo 93 éves lenne

Ma ünnepelné születésnapját a francia filmek egyik legnagyobb alakja, Jean-Paul Belmondo. 5 évvel ezelőtt, szeptemberben vettünk búcsút a legendától, aki Jean-Luc Godard filmjei és a francia újhullám megkerülhetetlen alakjává vált közel 50 éves karrierje alatt. Íme Jean-Paul Belmondo élete és legfontosabb filmjei!

Belmondo úgy lett a filmvilág egyik nagy alakja, hogy valójában nem is akart az lenni (Fotó: MPP / Bestimage / NORTHFOTO)

Belmondo, a francia újhullám egyik legnagyobb alakja

Jean-Paul Belmondo a színészi diploma megszerzése és kisebb színpadi szereplései után került először a kamera elé 1957-ben, azonban az összes jelenet kivágásra került, amiben szerepelt. Valójában nem készült színészi pályára, a cirkusz és az ökölvívás világa sokkal jobban érdekelte. Saját bevallása szerint ökölvívóként vagy cirkuszi bohócként képzelte el az életét, de jött 1960 és az a filmtörténeti mérföldkő, ami mindent megváltoztatott. Jean-Luc Godard tulajdonképpen ajándékba kapta a Kifulladásig forgatókönyvét a francia filmek másik nagy alakjától, Francois Truffaut-tól. A legendák szerint a rendezés is inkább Truffaut műve volt, de ennek ellenére Godard-nak tulajdonítják, aki ezzel a filmmel kijelölte a francia újhullám irányzatának kezdetét. Godard Belmondónak adta a film férfi főszerepét, Michelt, amivel a színész bebizonyította, hogy komolyabb szerepekben is megállja a helyét. Később is dolgoztak együtt a Bolond Pierrot című filmben, ami szintén Godard egyik legsikerültebb és legnépszerűbb rendezése volt. Bár a francia újhullámmal azonosították sokáig, Belmondo hamar átnyergelt a közönségfilmekre és komédiákra.

A Kifulladásig főszerepe tette fel a térképre Jean-Paul Belmondót (Fotó: MPP / Bestimage / NORTHFOTO)

Belmondo igazi akcióhős volt

Belmondo, követve kollégája, Alain Delon példáját, később saját produkciós céget is alapított. A korszak egyik legkeresettebb színészévé vált, különösen az akciófilmek világában, ahol remekül tudta kamatoztatni ökölvívói tehetségét is. Minden kaszkadőrmutatványát maga csinálta, ahogy amerikai kollégái közül például Jason Statham, Tom Cruise vagy Keanu Reeves. Talán nem is gondolnánk, de maga Papp László magyar olimpiai bajnok ökölvívó volt egyik nagy példaképe, akiről még 1975-ös filmjében is megemlékezett.