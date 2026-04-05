Emlékszik a Ben Hur Jézusára? Ő volt a legjobb filmes Megváltó, akit sosem láttunk

Akadnak egy filmszerepes színészek, akik utána teljesen más pályán érvényesülnek, ám az arcuk belénk ég! Nem ez a helyzet Claude Heaterrel, aki a filmtörténet legnagyobb szabású kosztümös filmjében, a Ben-Hurban Jézus Krisztust alakította. A 2020-ban elhunyt férfi ebben az egyetlen filmben szerepelt, ám a rendező, William Wyler tudatosan nem mutatta Heater arcát a vásznon.

Jézus arcát sose látjuk a Ben Hurban Fotó: imdb.com

Jézus eljövetele egyszeri a Ben-Hurban és Hollywoodban

A 11 Oscar-díjas klasszikusban Judah Ben-Hur, a jómódú zsidó férfi történetét, gályarabságát, majd felemelkedését láthatjuk Charlton Heston alakításában. A figura története egy ponton összeér Jézuséval, a Megváltó kereszthalálával és feltámadásával. A film 66 éve a karácsonyi és húsvéti műsor alapjfilmje, monumentalitása megkérdőjelezhetetlen. Sokakat azonban a mai napig meglep, hogy Jézus arca nem látható a műben. A direktor, William Wyler tudatos művészi döntése volt, hogy a Megváltót csak hátulról, a kezeit mutatva vagy az alakját távolról ábrázolják.

Claude Heater korának népszerű operaénekes volt Fotó: wikipédia

A filmben Jézus jelenlétét a környezete reakcióiból, különösen a tekintetekből érzékelhetjük. Ehhez azonban az Oscar-díjas rendezőnek egy daliás alkatú, korban megfelelő művészre volt szüksége. A választása Claude Heaterre esett, aki a maga 193 centis, nyurga testalkatával tökéletesen jelenítette meg Jézust, sőt korban is szinte megfelelt, ugyanis a forgatás idején 32 éves volt. Heater ekkoriban már ismert volt a színpadról, azonban nem színészként, hanem operaénekesként.

Heater a negyvenes évek végén kezdte komolyabban képezni a hangját; tinédzserként borbély volt, aki a fronton harcoló katonák frizuráját és arcszőrzetét nyírta. Az ötvenes évek közepétől egyre több fellépése lett, az évtized második felében Németországban és Olaszországban lépett fel rendszeresen. 1958-ban egy előadáson szúrta ki az MGM vezető producere, aki a Ben-Hur olaszországi forgatási helyszíneit kereste. Rögtön felkérték a feladatra, ami végül igen sokba fájt neki: a felvételek hetei alatt kétszer is kirabolták.

Hetekig forgatott Charlton Hestonnal Fotó: imdb.com

Egyszer a kocsiját törték fel, és 3000 dollárnyi értéket vittek el belőle, a következő alkalommal pedig a neje eredeti bundáját lopták el a szállodai szobájukból. A siker után Heatert hívta Hollywood, azonban nem akart felhagyni operaénekesi karrierjével, így több filmben nem szerepelt 2020-as haláláig.