Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

Catherine O'Hara

Döntöttek a világ legviccesebb sorozatáról: Catherine O’Hara nélkül soha!

Tegnap, 5:15
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tavaly még számos pletyka keringett arról, hogy a Schitt's Creek sztárja újra összeállnak a sorozat 2020-as fináléja után. Catherine O’Hara halála azonban súlyos döntésre késztette a főszereplő/producer Dan Levy-t.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 2010-es évek legjobb sitcom-sorozatának hat évvel ezelőtti fináléja után már a folytatásért könyörögtek a rajongók. A Schitt’s Creek nemcsak a vígjátéksorozatoknak, de Catherine O’Hara karrierjének is új lökést adott. A hat évadot és 80 részt megélt széria alkotója és egyik főszereplője, Dan Levy új sorozata kapcsán vallott őszintén arról, mi lesz a sorsa a tervezett folytatásnak.

Catherine O'Hara
Catherine O'Hara Schitt's Creekje világsiker volt
Fotó: Netflix

Catherine O’Hara Schitt’s Creekje sosem folytatódhat nélküle

A Mundruczó Kornéllal is forgató és jelenleg a Netflix sikerlistáján található, Ez hiba volt című megdöbbentő sorozat lelkészét alakító Dan Levy 2015-ben robbant be, amikor az Amerikai pite-filmekből ismert édesapjával, Eugene Levyvel, valamint Annie Murphyvel és a néhai Catherine O’Hara színésznővel összeálltak a sitcomra. A milliomos Rose család tagjai pillanatok alatt egy poénból vásárolt koszfészekben találják magukat, miután könyvelőjük mindenüket elsikkasztotta. A Rose Video tulajdonosa, Johnny, a mindennap külön parókát hordó exszínésznő felesége, Moira, az arab háremekben és bangkoki szexbarlangokban bulizó Alexis, valamint a meg nem értett művész, David kalandjain a fél világ röhögött, bár sajnos a Netflix európai piacát még nem hódította meg teljesen a széria.

A néhai sztár Moiraként tért vissza 60 felett 
Fotó: Netflix 

A nagy négyes a 2024-es Emmy-gálán találkozott újra, és már akkor felvetették a lehetőségét, hogy folytatni kellene a sikerszériát; a rajongók kifejezetten követelték, hogy a 2020-as finálé után térjenek vissza Rose-ék. Dan Levy komolyan is vette a kérést, és miközben új sorozatán, az Ez hiba volton dolgozott, igyekezett kitalálni a visszatérés módját. Az élet azonban közbeszólt: 2026 januárjában Catherine O’Hara meghalt, miután tüdőembóliát kapott rákos megbetegedése szövődményeként. Új sorozata kapcsán az ew.com riportere megkérdezte, hogy a komika halála után van-e esély a folytatásra.

Nem, most nincs... Nem tehetjük! Catherine halála után teljesen megváltozott a terv, más lenne a dinamika. Inkább maradjon érintetlen a lezárás

 – mondta Levy.

September 13, 2025, Toronto, On, Canada: Producer and actor Dan Levy is photographed on the red carpet for the film ''Lilith Fair: Building a Mystery'' during the Toronto International Film Festival in Toronto, on Saturday, Sept. 13, 2025. (Credit Image: © Sammy Kogan/The Canadian Press via ZUMA Press)
Dan Levy nem hajlandó O' Hara nélkül folytatni a Rose család történetét 
Fotó: Sammy Kogan / Canadian Press via ZUMA Press

A rajongók szomorúak, de ezt a forgatókönyvet az élet írta így, és nincs a földön olyan színésznő, aki O’Hara utánozhatatlan humorát akár csak meg tudná közelíteni az excentrikus Moira szerepében.

Dan Levy új sorozata, az Ez hiba volt minden része a Netflixen érhető el. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!