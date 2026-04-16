Döntöttek a világ legviccesebb sorozatáról: Catherine O’Hara nélkül soha!

A 2010-es évek legjobb sitcom-sorozatának hat évvel ezelőtti fináléja után már a folytatásért könyörögtek a rajongók. A Schitt’s Creek nemcsak a vígjátéksorozatoknak, de Catherine O’Hara karrierjének is új lökést adott. A hat évadot és 80 részt megélt széria alkotója és egyik főszereplője, Dan Levy új sorozata kapcsán vallott őszintén arról, mi lesz a sorsa a tervezett folytatásnak.

Catherine O’Hara Schitt’s Creekje világsiker volt

Catherine O’Hara Schitt’s Creekje sosem folytatódhat nélküle

A Mundruczó Kornéllal is forgató és jelenleg a Netflix sikerlistáján található, Ez hiba volt című megdöbbentő sorozat lelkészét alakító Dan Levy 2015-ben robbant be, amikor az Amerikai pite-filmekből ismert édesapjával, Eugene Levyvel, valamint Annie Murphyvel és a néhai Catherine O’Hara színésznővel összeálltak a sitcomra. A milliomos Rose család tagjai pillanatok alatt egy poénból vásárolt koszfészekben találják magukat, miután könyvelőjük mindenüket elsikkasztotta. A Rose Video tulajdonosa, Johnny, a mindennap külön parókát hordó exszínésznő felesége, Moira, az arab háremekben és bangkoki szexbarlangokban bulizó Alexis, valamint a meg nem értett művész, David kalandjain a fél világ röhögött, bár sajnos a Netflix európai piacát még nem hódította meg teljesen a széria.

A néhai sztár Moiraként tért vissza 60 felett

A nagy négyes a 2024-es Emmy-gálán találkozott újra, és már akkor felvetették a lehetőségét, hogy folytatni kellene a sikerszériát; a rajongók kifejezetten követelték, hogy a 2020-as finálé után térjenek vissza Rose-ék. Dan Levy komolyan is vette a kérést, és miközben új sorozatán, az Ez hiba volton dolgozott, igyekezett kitalálni a visszatérés módját. Az élet azonban közbeszólt: 2026 januárjában Catherine O’Hara meghalt, miután tüdőembóliát kapott rákos megbetegedése szövődményeként. Új sorozata kapcsán az ew.com riportere megkérdezte, hogy a komika halála után van-e esély a folytatásra.

Nem, most nincs... Nem tehetjük! Catherine halála után teljesen megváltozott a terv, más lenne a dinamika. Inkább maradjon érintetlen a lezárás

– mondta Levy.

Dan Levy nem hajlandó O' Hara nélkül folytatni a Rose család történetét

A rajongók szomorúak, de ezt a forgatókönyvet az élet írta így, és nincs a földön olyan színésznő, aki O’Hara utánozhatatlan humorát akár csak meg tudná közelíteni az excentrikus Moira szerepében.