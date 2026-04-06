Ez a film rombolta le Johnny Depp tinibálvány imázsát: 36 éve jött ki a Cry-Baby

Mi jut eszünkbe Johnny Depp nevéről? Valószínűleg elsőként az a kép ugrik be, ahogy Jack Sparrow kapitányként imbolyog, jócskán a rum hatása alatt. Sokan a Tim Burton-filmek különc, erősen maszkolt figuráival azonosítják, miközben a színész pályájának korai szakaszára már kevesebben emlékeznek. Pedig jóval az Amber Heard botrány előtt, Amerikában már a nyolcvanas években ismertté vált a 21 Jump Street című sorozattal. (nem összekeverendő a Jonah Hill és Channing Tatum főszereplésével készült filmmel) Depp azonban tudatosan kerülte a zsánerszerepek skatulyáit, ezért a sorozat befejezése után igyekezett teljesen eltérő szerepeket választani. Ennek az iránynak az egyik első, igazán különös állomása volt ez a rendkívül furcsa film, amely 1990-ben éppen ezen a napon jött ki: emlékszünk még a Cry-Babyre?

Cry-Baby: tényleg ilyen volt az ötvenes évek Amerikája? (Fotó: Globe Photos / NORTHFOTO)

Johnny Depp a legjobb Elvis-imitátor a Cry-Babyben

A Cry-Babyt nézve eleinte amolyan Grease utánérzésünk lehet. Ötvenes évek Amerikája, hátranyalt hajú jampik és Elvis Presley stílusát idéző külcsíny, illetve zenei felhozatal. A bőrkabátos banda, a huligánok között volt Wade Walker (Johnny Depp), aki a Cry-Baby nevét onnan kapta, hogy túláradóan érzelmes oldalát egyetlen könnycseppben éli ki, miközben végig megőrzi a laza, menő srác imázsát. A huligánok ellenoldala az úgynevezett kékvérűek, a rockabilly életstílust elítélő fennkölt közeg — közöttük Allison-Vernon Williams (Amy Locane) aki menthetetlenül beleszeret Cry-Babybe. Innen már sejthető, hogy a történet egyfajta modern Rómeó és Júlia-átiratként is működik.

Ebben a filmben semmi sem volt visszafogva. Minden karakter, minden megszólalás, megmozdulás vagy gesztus önmagának a túlexponált verziója volt.

Huligánok és kékvérűek? Könnyező szépfiú? Olyan, mintha nem is próbálnák véka alá rejteni, hogy ez az egész performansz valójában egy paródiája a Grease-nek és a korszakra jellemző ötvenes éveket övező pátosznak. Sokan mégse szatíraként fordították le magukban, hanem teljesen komolyan vették. Így végül is kétféleképp lehet nézni a filmet, bár az igazi értelmezés szerint ez tényleg egy szatíra, amit nem szabad komolyan venni.