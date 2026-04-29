Charlize Theron rommá gyúrta magát 50 évesen a Csúcsragadozóra, de a Netflix csak egy karmolászó kiscicát adott neki

A Netflix toplistájának első helyén az év egyik nagy kapufája trónol. Az Csúcsragadozó Charlize Theron és Taron Egerton főszereplésével lehetett volna egy szuper látványfilm, egy valódi macska-egér játék, de a végeredmény inkább egy Tom és Jerry-epizódra hasonlít.

A Csúcsragadozó olykor izgalmas, de leginkább unalmas (Fotó: Netflix)

A csúcsragadozók Ausztráliában dacolnak a fizikával

Hollywood egyik új trendje, hogy szebb napokat látott színésznőket 50 felett olyan akciófilmekben szerepeltet, ahol egyrészt max 40 évesek, és körülbelül 35-nek akarnak látszani. Az üzenet önmagában is kissé káros, de ha ezt még megfejeljük a Csúcsragadozó esetében az extrémsportokkal, akkor pláne bajban vagyok, mert a nézők legnagyobb százaléka már az első 15 perc után kettesével veszi be a bétablokkolóját és akkor még hol a maradék 80? És ezt mondjuk úgy, hogy a Csúcsragadozó akciófilmnek sem a legjobb, de erről később.

Szóval a streamingrecept:

Végy egy legalább 50 éves színésznőt.

Legyen egy szebb sorsra érdemes férfi partnere.

A fizika és a biológia határaival ne törődjünk.

Legyen benne románc vagy gyász.

Charlize Theron hónapokig készült a szerepre (Fotó: Netflix)

Itt a gyász marad, ugyanis a közel negyedórás, látványosnak szánt, de inkább műanyagnak érződő nyitójelenetben Charlize Theron és Eric Bana figurái éppen valami norvég horrorhegyen másznak, ami leginkább a kapuzárási pánikot támogatja. Bana figurája azért sóhajt egy nagyot, hogy benne már lehet, nincs több mászás nagyjából 60 évesen, talán ez érthető. A nő, vagyis Sasha ettől függetlenül mászna, ráadásul egy olyan viharba, ami Dorothyt is Kansas helyett a Marsra repítené. Mondanunk sem kell, hogy itt a romantika helyett a gyász fog dominálni a film maradék 80 percében, ugyanis csak egyikük jön le élve a hegyről.

Ugrunk pár hónapot, és Theron most már a kapuzárás és a talán fenyegető klimax árnyához még hozzácsapta a gyászt is, így teljesen logikusan egy ausztrál vadvízi, hegymászós túrán találja magát tök egyedül, illetve néhány helyi tahóval, akikhez még nem jutott el a feminizmus szele. Közölük a jóravalónak tűnő Ben igazítja útba Sashát, aki azonban egy pokoli túlélőtúrán találja magát. Ben minden, csak nem ép, a nő meg egy extrémsportokkal és nyílvesszőkkel teli Tom és Jerry-kalandba kerül.