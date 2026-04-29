Charlize Theron rommá gyúrta magát 50 évesen a Csúcsragadozóra, de a Netflix csak egy karmolászó kiscicát adott neki

A Netflix toplistájának első helyén az év egyik nagy kapufája trónol. Az Csúcsragadozó Charlize Theron és Taron Egerton főszereplésével lehetett volna egy szuper látványfilm, egy valódi macska-egér játék, de a végeredmény inkább egy Tom és Jerry-epizódra hasonlít.
A csúcsragadozók Ausztráliában dacolnak a fizikával
Hollywood egyik új trendje, hogy szebb napokat látott színésznőket 50 felett olyan akciófilmekben szerepeltet, ahol egyrészt max 40 évesek, és körülbelül 35-nek akarnak látszani. Az üzenet önmagában is kissé káros, de ha ezt még megfejeljük a Csúcsragadozó esetében az extrémsportokkal, akkor pláne bajban vagyok, mert a nézők legnagyobb százaléka már az első 15 perc után kettesével veszi be a bétablokkolóját és akkor még hol a maradék 80? És ezt mondjuk úgy, hogy a Csúcsragadozó akciófilmnek sem a legjobb, de erről később.
Szóval a streamingrecept:
- Végy egy legalább 50 éves színésznőt.
- Legyen egy szebb sorsra érdemes férfi partnere.
- A fizika és a biológia határaival ne törődjünk.
- Legyen benne románc vagy gyász.
Itt a gyász marad, ugyanis a közel negyedórás, látványosnak szánt, de inkább műanyagnak érződő nyitójelenetben Charlize Theron és Eric Bana figurái éppen valami norvég horrorhegyen másznak, ami leginkább a kapuzárási pánikot támogatja. Bana figurája azért sóhajt egy nagyot, hogy benne már lehet, nincs több mászás nagyjából 60 évesen, talán ez érthető. A nő, vagyis Sasha ettől függetlenül mászna, ráadásul egy olyan viharba, ami Dorothyt is Kansas helyett a Marsra repítené. Mondanunk sem kell, hogy itt a romantika helyett a gyász fog dominálni a film maradék 80 percében, ugyanis csak egyikük jön le élve a hegyről.
Ugrunk pár hónapot, és Theron most már a kapuzárás és a talán fenyegető klimax árnyához még hozzácsapta a gyászt is, így teljesen logikusan egy ausztrál vadvízi, hegymászós túrán találja magát tök egyedül, illetve néhány helyi tahóval, akikhez még nem jutott el a feminizmus szele. Közölük a jóravalónak tűnő Ben igazítja útba Sashát, aki azonban egy pokoli túlélőtúrán találja magát. Ben minden, csak nem ép, a nő meg egy extrémsportokkal és nyílvesszőkkel teli Tom és Jerry-kalandba kerül.
A Netflix Csúcsragadozója megszelídült
Ha volt reményük abban, hogy a film jó lesz, az a rendező személye, Baltasar Kormákur, aki bő 10 évvel ezelőtt már bizonyított az Everest című filmmel. A látvány, az akció és az emberi drámák keveréke volt a film Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Emily Watson és Keira Knightley főszereplésével. Persze azt a forgatókönyvet az élet írta, ezt meg Jeremy Robinson, aki a ChatGPT-nek olyan promptokat adhatott, mint:
Írj egy másfél órás akciófilmet Charlize Theronnak: extrémsportokat űzzön, gyászoljon, fizikai ereje Rambóéval vetekedjen, legyen egy meg nem értett gonosz és a végén valami feloldozás.
Nos, ennek valószínűleg az első változatát használhatták, ugyanis a további utasítások kimaradtak, mint a 3D-s karakterek, Theron figurájának gyásza, Ben rémisztő előélete, sőt még az izgalmasan adagolt akciók is, mivel ez a 90 perc nagyon lassan telik. Ebből még Kormákur sem tudott rendes filmet rendezni, és ne is beszéljünk olyan drámai pillanatokról, mint például az Everestben az egymás felé fordított telefonok Emily Watson kezében, amelyeken keresztül a haldokló hegymászó búcsúzik a terhes nejétől.
Charlize Theron csúcsragadozó lett
Az idén már 51 éves színésznő a Netflix Tudum szerint 3 hónapig gyúrt napi több órát a szerepre, sőt a filmben valódi hegymászásokat látunk. Ez néhol igen hihető, olykor meg gyanúsan CGI-szagú, de tény: sokan feleannyi idősen szeretnének úgy kinézni, mint Theron. Alakítása tisztességes, nagyon nem kellett megerőltetnie magát. A Rocketman óta nagyon nem megfelelő szerepekben tündöklő és egy újabb Kingsman-filmért kiáltó Taron Egerton Benként sokkal több lehetőséget kap(na), ha nem maradt volna a fél szerepe a forgatókönyvben. Az ausztrál pszichopata Maugliként a testzsírszázaléka nagyjából 0 százalékos, ahogy a motivációja is, lévén nem tudjuk, mi az, csak azt, hogy veszélyes. A színész néha Hannibal Lectert játszik, olykor Tarzant, néha meg bolond, nagyra nőtt tinifiút, aki két nyílpuskázás közben meztelenül ugrál fáról a vízbe.
És ha már földrajz: a cikk írója nem járt Ausztráliában, de a lehetetlen zuhatagon kívül ezt a filmet a Tátrában is felvehették volna, mert két kósza kígyót leszámítva még egy kóbor dingó sem jelzi, hogy hol vagyunk.
Őszintén kár a Csúcsragadozóért, mert ez a sztori egy jobb filmet is megérdemelt volna.
10/5
A Csúcsragadozó a Netflix kínálatában érhető el.