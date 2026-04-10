Mundruczó Kornélnak is kellett a legmenőbb kanadai komikus: Ki is valójában Dan Levy?

Százmilliók rajonganak érte, elmúlt negyven, de hazánkban viszonylag még ismertlen a kanadai komikus. A 42 éves Dan Levy mától a Netflixen látható az év legjobban várt vígjáték sorozatában.
Az arca ismerős lehet, de leginkább édesapja miatt, akinél rosszabb szexuális felvilágosítást még szülő nem adott a filmvásznon. Az Amerikai pite-filmek Jim papája, azaz Eugene Levy fia, Dan Levy legalább annyira tehetséges komikus, mint legendás édesapja, sőt íróként és producerként a 2010-es évek egyik legnépszerűbb vígjátéksorozatát is ő jegyzi. Rövid szünet után azonban itt a legújabb szériája: Dan Levy Netflix-sorozata, az Ez hiba volt ma debütál a streamingszolgáltatón.

Dan Levy, September 13, 2025, Toronto, On, Canada
Dan Levy a Netlfixen tér vissza (Fotó: Sammy Kogan/Canadian Press via ZUMA Press)

Ki is a kanadai Dan Levy?

Mint írtuk, a színész komikus családba született, édesapja, Eugene Levy vezette be a szakmába. Sokáig a furcsa kívülálló szerepkörében tetszelgett, ám a húszas évei után egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy édesapja nyomdokaiba lép. Az áttörést is neki köszönheti: a Eugene Levy és Dan Levy nevével fémjelzett Schitt's Creek című kanadai széria 2015-ös debütálása után az észak-amerikai piac legnépszerűbb sorozata lett. A lecsúszott multimilliomos Rose család történetét bemutató sorozat sokak szerint az évtized leghumorosabb szériája volt, köszönhetően a Levy páros poénjainak és a legendás komika, az év elején elhunyt Catherine O'Hara fergeteges alakításának az édesanya, Moira szerepében. 

Hat évig futott a Schitt's Creek (Fotó: Netflix)

Mellettük az életművész lány, Alexis szerepében a legutóbb Nicole Kidman mellett pszichedelikumokat szedő Annie Murphy szerepelt, és aratott akkora sikert, amilyet azóta csak az HBO Maxon látható Heated Rivalry – Forró viszálynak sikerült: a Netflix azonnal felkarolta a szériát, és hat évad készült belőle. A sorozat 2020-as fináléja Emmy-történelem volt: az összes színészi kategóriában a Schitt's Creek győzedelmeskedett. Dan Levy nem kevesebb mint 4 Emmy-t vitt haza egy este alatt, ami rekordnak számított: színészként, íróként, rendezőként és producerként is elismerték. A Netflix azonban csak az amerikai piacon forgalmazta a 80 részes sorozatot, az európai kínálatban még mindig nem elérhető.

Dan Levy a Schitt's Creek után

April 6, 2026, New York, Ny, USA: DEBORAH DIVINE, DAN LEVY, and EUGENE LEVY attend Netflix's Big Mistake New York Premiere, The Russian Tea Room, NYC. April 6, 2026.
Szüleivel az őj sorozata bemutatóján (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon)

Az utóbbi pár év csendesebb volt a saját szemüvegmárkával is rendelkező színész számára, sok szinkronszerepet vállalt, illetve 2024-ben már készített egy filmet Good Grief címmel; Luke Evans és az Oscar-jelölt Ruth Negga voltak a partnerei a keserédes alkotásban. Levy tavaly azonban Mundruczó Kornél felkérésére nem tudott nemet mondani, és színészként csatlakozott Amy Adams mellé az At the Sea című filmben. A produkciót már láthatta a Berlini Filmfesztivál közönsége, és a tervek szerint idén a nagyközönség is láthatja a drámát, amiben a táncművészt alakító Adams az elvonó után próbálja rendbe rakni az életét. Levy a nő munkatársát és barátját alakítja a filmben, így a színészt hamarosan egy drámai szerepben is láthatjuk.

Dan Levy: Ez hiba volt

Komoly bajba kerül lelkészként az új sorozatában (Fotó: Netflix)

Addig is, amíg várjuk a magyar rendező filmjének premierjét, már debütált a Netflixen az Ez hiba volt című sorozat, amely már az előzetese alapján fergeteges szórakozást ígér. A történet két meglehetősen életképtelen testvérről szól: a lelkész Nicky (Dan Levy) és Morgan (Taylor Ortega) nagy bajba kerülnek, amikor el akarnak lopni egy nyakláncot haldokló nagymamájuknak. Az ékszerről kiderül, hogy valójában egy bűnszövetkezethez tartozik. A testvéreket ezután zsarolással kényszerítik, hogy dolgozzanak a maffiának, ami nem várt és vicces fordulatokat hoz.

Az Ez hiba volt összes része elérhető a Netflixen.

 

 

