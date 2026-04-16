Végre láthatjuk Daniel Day-Lewist: 9 év után itt tűnik fel a legendás színész

Tavaly mindenkit meglepett, hogy a már több ízben visszavonult színész ismét a vásznon látható. Daniel Day-Lewis színész ritkán vállal feladatot, de három Oscar-díja a bizonyíték arra, hogy minőségi módon válogatja meg a szerepeit. A 68 éves sztár utoljára 2017-ben, a Fantomszálban volt látható, azonban van egy olyan ember, akinek nem tudott nemet mondani.

Daniel Day-Lewis fia miatt tért vissza (Fotó: Vincenzo Landi / IPA via ZUMA Press)

Valóban, a legenda Ronan Day-Lewis kérésére állt újra a kamerák elé az eredetileg Anemone címen futó pszichológiai drámával, amely Szellőrózsa néven érhető el magyarul. A drámát ráadásul maga Brad Pitt finanszírozta a Plan B nevű cégével, ugyanis az Oscar-díjas színész-producer alig várta, hogy Day-Lewis újra a vásznon legyen. A cselekmény Észak-Angliában játszódik, és a családi kötelékeket, különösen az apák, fiúk és testvérek közötti összetett kapcsolatokat vizsgálja. A történet középpontjában egy elhidegült testvérpár áll: Jem (Sean Bean) felkeresi remeteként élő testvérét, Ray-t (Daniel Day-Lewis), hogy megpróbálja hazahívni a családhoz. A leírás alapján Ray alakja igazán testhezálló szerep volt Lewisnak, sajnos azonban a díjeső elmaradt, ugyanis nagyon kevés moziban forgalmazták a filmet, a magyar vásznakat pedig teljesen elkerülte. A kritikusokat is megosztotta az alkotás, de egyben egyetértettek: a színészóriás újra pazar alakítást nyújtott fia különleges képi világú filmjében.

Kiváló alakítást nyújt a Szellőrózsában Sean Bean oldalán (Fotó: Plan B)

A tavaly októberi premier óta nem volt elérhető a Szellőrózsa című film a magyar piacon, ám a Telekom FilmPremier kínálatában 2026. április 19-től látható. Mivel a művet nemzetközileg a Universal Pictures és a Focus Features forgalmazza, bizonyos régiókban az Apple TV Store vagy az Amazon Video kínálatában is megvásárolható vagy kölcsönözhető, gyakran magyar felirattal vagy szinkronnal.

És vajon Daniel Day-Lewis visszavonult megint? Nos, a bemutató óta új szerepet nem vállalt a sztár, sőt ismét a visszavonulást tervezgeti – de az ő esetében hisszük, ha látjuk. Addig is unalmas óráiban kedvenc hobbijának, a cipészkedésnek hódol.